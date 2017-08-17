当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 阁僚首次“零参拜”安倍晋三打的什么算盘

阁僚首次“零参拜”安倍晋三打的什么算盘

时间: 2017-08-17 16:23 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：资料图：安倍 1945年8月15日，日本宣布无条件投降，世界反法西斯战争取得最终胜利。如何面对8月15日，对于日本而言早已成为能否正确对待历史的试金石。但是，72年后的这一天，日本首相安倍晋三又一次通过代理人向供奉甲级战犯的靖国神社献上祭祀费，这是安倍连续5年在战败纪念日曲线拜鬼，为军国主义招魂。。。。

８月１５日，日本安倍晋三内阁罕见地没有一名大臣参拜靖国神社。媒体分析，此举意在避免刺激中韩。 内容来自进入日本

同一天，安倍就日韩２０１５年底为解决“慰安妇”问题达成的协议再次表态，称绝不可能重谈。 copyright 进入日本

一天内释放克制、强硬两种信号，安倍的表态令人生疑。分析认为，，安倍欲借外交提高支持率，化解眼前危机，其“转圜”鲜有实质内容。 copyright 进入日本

【现任大臣无人参拜】 本文来自进入日本网

今年“８·１５”，日本内阁大臣无人直接参拜靖国神社。这是安倍２０１２年底第二次上台以来，靖国神社春季、秋季例行大祭和“８·１５”首次出现“零参拜”。

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这也是日本自２０１０年、２０１１年民主党菅直人政权以来，再次出现阁僚“零参拜”的情况，还是自民党政权自１９８０年开始阁僚参拜以来，首次没有阁僚在“８·１５”参拜靖国神社。

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安倍当天委派自民党总裁特别助理柴山昌彦代替自己，以自民党总裁名义，自掏腰包向靖国神社供奉“玉串料”、即祭祀费。曾经在担任阁僚时参拜过靖国神社的总务大臣野田圣子、厚生劳动大臣加藤胜信本次也没有参拜。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

《日本经济新闻》１６日分析，安倍内阁之所以首次无人参拜，是优先考虑在应对朝鲜半岛核问题上与中韩两国合作，此时在历史认识问题上生事对安倍不利。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

另一方面，在８月３日内阁改组中“出阁”的保守派政客则在“８·１５”继续参拜靖国神社，其中包括前防卫大臣稻田朋美、前总务大臣高市早苗。跨党派议员团体“大家一起参拜靖国神社国会议员会”中的６３名国会议员当天也集体参拜。

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【改“慰安妇”协议免谈】

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１５日下午，安倍在首相官邸会见即将访问韩国的日韩议员联盟干事长河村建夫。安倍叮嘱河村，日韩“慰安妇”协议“绝对不可能变卦”，以强烈表态再次否定重谈“慰安妇”协议。 copyright 进入日本

韩国《中央日报》报道，河村向安倍传达要会见韩国总统文在寅的打算后，安倍嘱咐道：“虽然韩方放出很多问题，但你要记住，日韩协议是非常重要的。”

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他告诉河村，“（协议）是我作为首相经历千辛万苦才达成的”，“协议意味着一切，我根本没考虑会出现其他附加情况”。

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文在寅上任后，韩方多次表示国民不接受韩日“慰安妇”协议。韩方上月底启动工作组，重新审议“慰安妇”协议达成的过程。《中央日报》指出，安倍１５日的表态明确传达了日本不会就此与韩方重谈的方针，势必给韩日关系带来不小影响。 本文来自进入日本网

日本东洋学园大学朱建荣教授指出，安倍内阁民意支持率下降、在地方选举接连受挫，试图通过任命有“鸽派”色彩的大臣、“８·１５”内阁成员不参拜靖国神社等举动，缓和与邻国紧张关系，提振支持率。然而，他在８月１５日日本全国战殁者追悼仪式上的讲话有意避谈侵略战争责任，在日韩“慰安妇”问题又持强硬立场，显示其“转圜”鲜有实质内容，幅度有限，主要意图仍是化解眼前执政困境。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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(责编：林婷婷(实习生)、常红)

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