当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 阁僚首次“零参拜” 安倍晋三打的什么算盘

阁僚首次“零参拜” 安倍晋三打的什么算盘

时间: 2017-08-17 16:26 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：８月１５日，日本安倍晋三内阁罕见地没有一名大臣参拜靖国神社。媒体分析，此举意在避免刺激中韩。 同一天，安倍就日韩２０１５年底为解决“慰安妇”问题达成的协议再次表态，称绝不可能重谈。 一天内释放克制、强硬两种信号，安倍的表态令人生疑。分析认为，安倍欲借外交提高支持率，化解眼前危机，其“转圜”鲜有实质。。。

８月１５日，日本安倍晋三内阁罕见地没有一名大臣参拜靖国神社。媒体分析，，此举意在避免刺激中韩。

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同一天，安倍就日韩２０１５年底为解决“慰安妇”问题达成的协议再次表态，称绝不可能重谈。 进入日本，www.wokou.net.cn

一天内释放克制、强硬两种信号，安倍的表态令人生疑。分析认为，安倍欲借外交提高支持率，化解眼前危机，其“转圜”鲜有实质内容。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

【现任大臣无人参拜】

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今年“８·１５”，日本内阁大臣无人直接参拜靖国神社。这是安倍２０１２年底第二次上台以来，靖国神社春季、秋季例行大祭和“８·１５”首次出现“零参拜”。

这也是日本自２０１０年、２０１１年民主党菅直人政权以来，再次出现阁僚“零参拜”的情况，还是自民党政权自１９８０年开始阁僚参拜以来，首次没有阁僚在“８·１５”参拜靖国神社。

安倍当天委派自民党总裁特别助理柴山昌彦代替自己，以自民党总裁名义，自掏腰包向靖国神社供奉“玉串料”、即祭祀费。曾经在担任阁僚时参拜过靖国神社的总务大臣野田圣子、厚生劳动大臣加藤胜信本次也没有参拜。

《日本经济新闻》１６日分析，安倍内阁之所以首次无人参拜，是优先考虑在应对朝鲜半岛核问题上与中韩两国合作，此时在历史认识问题上生事对安倍不利。

另一方面，在８月３日内阁改组中“出阁”的保守派政客则在“８·１５”继续参拜靖国神社，其中包括前防卫大臣稻田朋美、前总务大臣高市早苗。跨党派议员团体“大家一起参拜靖国神社国会议员会”中的６３名国会议员当天也集体参拜。

【改“慰安妇”协议免谈】

１５日下午，安倍在首相官邸会见即将访问韩国的日韩议员联盟干事长河村建夫。安倍叮嘱河村，日韩“慰安妇”协议“绝对不可能变卦”，以强烈表态再次否定重谈“慰安妇”协议。

韩国《中央日报》报道，河村向安倍传达要会见韩国总统文在寅的打算后，安倍嘱咐道：“虽然韩方放出很多问题，但你要记住，日韩协议是非常重要的。”

他告诉河村，“（协议）是我作为首相经历千辛万苦才达成的”，“协议意味着一切，我根本没考虑会出现其他附加情况”。

文在寅上任后，韩方多次表示国民不接受韩日“慰安妇”协议。韩方上月底启动工作组，重新审议“慰安妇”协议达成的过程。《中央日报》指出，安倍１５日的表态明确传达了日本不会就此与韩方重谈的方针，势必给韩日关系带来不小影响。

日本东洋学园大学朱建荣教授指出，安倍内阁民意支持率下降、在地方选举接连受挫，试图通过任命有“鸽派”色彩的大臣、“８·１５”内阁成员不参拜靖国神社等举动，缓和与邻国紧张关系，提振支持率。然而，他在８月１５日日本全国战殁者追悼仪式上的讲话有意避谈侵略战争责任，在日韩“慰安妇”问题又持强硬立场，显示其“转圜”鲜有实质内容，幅度有限，主要意图仍是化解眼前执政困境。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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