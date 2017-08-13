当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 首都换了主人，安倍被押往下台之路的第一步？

首都换了主人，安倍被押往下台之路的第一步？

时间: 2017-08-13 17:20 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中新网7月14日电 据日媒报道，日本首相安倍晋三13日就学校法人“加计学园”新设兽医系计划打电话给自民党国会对策委员长竹下亘，表示“有意亲自在国会进行说明”。竹下又打电话给民进党国对委员长山井和则，告知同意举行安倍出席的预算委员会集中审议。 中新社记者 王健 摄" />资料图：日本首相安倍晋三。。。。

首相还是首相，但是首都却换了主人！

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7月2日举行的东京都议会选举中，以日本首相安倍晋三为领导的自民党发生了大溃败，从目前现有的57个议席，跌落至２３个议席，创下建党以来的最差纪录。 内容来自进入日本

相反，东京都知事小池百合子领导的“都民第一会”，则从目前仅有的4个议席攀升至49个议席取代自民党成为都议会第一大党，加上23名候选人全部当选的公明党等，支持小池的阵营以总计79个议席获得过半数，取得压倒性胜利。

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东京都议会选举被视为日本“2017年最大政治决战” ，今年共有259名候选人争夺议员席位。东京都议会共127名议员，议员任期为四年。自1943年7月1日，东京都制施行，同年9月13日，第1回东京都议会议员选举，至今已有七十余年的历史。东京都议会选举被视为继众议院及参议院选举后，最重要的选举。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

霸道！

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从1965年至2009年，自民党一直是东京都议会第一大党，然而此次由安倍领导的自民党在逾1300万的首都惨败，对首相安倍晋三主导的“安倍独大”体制造成了很大打击。 本文来自进入日本网

今年以来，安倍晋三以及自民党便丑闻不断。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

３月，有媒体爆出的安倍夫人昭惠出任幼儿园名誉院长的“森友学园”不当获取国有土地案。 内容来自进入日本

５月，安倍友人担任理事长的“加计学园”新建兽医学院不当获批案开始发酵，围绕安倍首相本人及其亲友的丑闻不断被媒体揭发。

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然而在面对这些不断被揭发暴露的丑闻，安倍与自民党不思悔改，凭借在自民党在国会议员人数的优势，暴力的对一系列丑闻进行冷处理，或干脆不处理，引得日本民众怨声载道。 copyright 进入日本

人数优势成为了自民党霸道的的“安倍独大”体制的重要保，自民党利用人数优势在国会通过了一系列极具争议的法案，并且表示将在年内启动修宪程序。 本文来自进入日本网

对于“自民党”来讲，早已忘了在野党是什么。这些霸道、固执的做法引发了日本民众对民主根基动摇的强烈恐慌。

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此外，和安倍关系亲密的很多自民党议员近来不断出现“猪队友”。

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安倍钦定接班人、防卫大臣稻田朋美在东京都议会选举的过程中，就表示代表防卫省和自卫队，要求大家投票支持自民党候选人，此举被认为自卫队不干政的规定，脱离了行政中立性原则。事发后，稻田拒绝主动辞职，日本民进、共产、自由和社民这4个在野党的党首发布声明要求安倍罢免稻田。当然，无一例外，安倍再次展现“安倍力量”对她进行包庇，拒绝罢免稻田。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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之后，有媒体爆料，自民党“四天王”之一的下村博文接受了来自“加计学园”的２００万日元（约合１２．１万元人民币）的不当政治献金而未如实记录上报。 本文来自进入日本网

长安街知事APP记得，像这种被亲友、下属所累而导致问题不断发酵、曝光的最近的一位领导人是韩国前总统朴槿惠。据共同社6月17、18日实施的民调结果显示，安倍内阁支持率为44.9％，，较上月调查暴跌下跌10.5个百分点，安倍内阁支持率也已经维持连续四个月下滑。

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反省？

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面对暴跌的内阁支持率和此次东京都议会选举失败的事实，安倍难道真的服软了？ copyright 进入日本

据共同社报道，安倍晋三在当地时间3日上午东京都议会选举自民党仅获23个议席的历史性惨败在官邸对媒体表示：“必须认真接受这一严厉叱责，做出深刻反省。”他还强调：“我决心回到夺回政权时的初心并倾尽全力”，通过推进政策重整旗鼓。 内容来自进入日本

安倍这个“反省”看起来并没那么真诚。安倍就此次选举对国政的影响强调：“国政容不得片刻的停滞。国内外的课题、问题堆积如山。对于该反省的地方会加以反省，同时对于该做的事也必须谦虚、认真地向前推进”。这次反省也展现了安倍惯用的手段，打着所谓“国家大义与发展，复兴经济”的旗号，避重就轻，将“国家发展”同其“政治独大”划等号。

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“自民党”目前已经处于内忧外患的态势，自民党内部已经出现将此次选举实力归咎于 “加计学园”问题等导致选民对政府批评声高涨，“首相安倍晋三的责任也很大”的意见。

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自民党修宪推进总部代理总部长船田元指出“傲慢招致国民的愤怒。” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

自民党干事长二阶俊博2日晚在党总部向记者表示，“将严肃对待（这一结果）。认真反省需要反省的地方，尽全力恢复党势。”

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此外，“加计学院”事件主角之一、已宣布辞去自民党东京都支部联合会会长的代理干事长下村博文在一档电视节目中表示，考虑到有政治利用自卫队之嫌的防卫相稻田朋美的失言、强行表决“合谋罪”法等，“很遗憾阁僚失言与国会论战造成了影响。”

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自民党前干事长石破茂在接受采访时曾表示，如果自民党仍然保持现有的状态，将不排除重现8年前在都议会选举与众院选举中失利后沦落为在野党局面的可能性。 本文来自进入日本网

东京都议会选举的失败，也让安倍不得不将采取很多措施以挽回颓势。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

据长安街知事APP观察，安倍这次将加快的推动就早日实施内阁改组和自民党高层人事调整展开的讨论。甚至已有方案表明，安倍将不会等到自民党高层任期届满的9月，而是提前到7、8月，意在摆出最重视经济和修宪的态度，以扭转局面。在此次人事调整中，稻田被辞职的可能性将纳入讨论议程。但是像是内阁核心人物副首相兼财务相麻生太郎和官房长官菅义伟等预计不动。不过，随着自民党内部对安倍的不满声势逐渐高涨，要求大幅改组内阁的呼声也可能出现。 内容来自进入日本

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此外，有关解散众议院实施大选，年内不举行的可能性增大。解散众议院是日本首相的“特权”，历届首相在应对复杂局面、摆脱不利困境、争取主动权时，屡屡采取这种策略。但是，修宪作为安倍以及自民党的头等大事儿， 如若安倍计划在明年例行国会上提出修宪，那么在此之前，他更可能会在此之前为此“修宪势力”占参众两院三分之二的现状。此外也有预测认为，安倍正在考虑在明年秋季实施众院选举，并同时就修宪与否实施国民投票。

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但不得不说，如果安倍执意“安倍独大”的体制，不安排说明的机会，即使改组内阁也效果甚微。而且自民党若凝聚力下降，“修宪”将不得不调整日程表。 copyright 进入日本

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