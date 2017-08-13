当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日媒：日本首相安倍晋三最大的敌人是他自己

日媒：日本首相安倍晋三最大的敌人是他自己

时间: 2017-08-13 21:51 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：因牵涉为好友任理事长的加计学园新设兽医学部“开绿灯”等丑闻的日本首相安倍晋三近日风波不断。大白新闻注意到，他不仅内阁支持率急剧下降，近日更被传患肺癌晚期。 据悉，此消息来自日本自由记者板垣英宪，其发表的一篇博文中称，日本首相安倍晋三肺癌晚期（4期），已经转移到淋巴关节，转移到脑部只是时间的问题，所。。。

日媒：日本首相安倍晋三最大的敌人是他自己

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­ 【环球网报道 记者 马丽】在日本各大媒体实施的舆论调查中，安倍内阁近来的支持率全部暴跌10%左右，部分调查甚至跌破了40%。安倍认为主要原因在于对加计学园问题的解释不充分，出于这种危机感，尝试着上演了一出不顾一切向国民放低姿态的戏码。《日本经济新闻》报道称，如今的安倍政权与其上台1年就卸任的第1次担任首相时存在一个最大的不同，那就是为了维持权力会毫不犹豫地采取任何手段的彻头彻尾的现实主义。

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­ 为了彻底改变政治局势，安倍还接连采取了4项对策。首先，安倍再次承诺确保“经济最优先”，提出了新的口号“育人革命”。为说服民心，宣布会尽快实施内阁改造和自民党内干部的重新任命。安倍7月将前往德国参加20国集团(G20)峰会，此外还强调会加速首脑外交，力争在东京举行中日韩首脑会谈。一方面，决定在9月下旬以后再举行下届临时国会，从而避开在野党的追究。

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­ 报道称，这种做法给人一种似曾相识的感觉。安倍内阁支持率上一次暴跌是在国会因安保法案陷入混乱的2015年7~9月。随后安倍也通过内阁改造扭转了颓势。提出新政策“一亿总活跃社会”，启动专家会议，还接连开展了首脑外交。9月国会闭幕后，当时在野党也根据宪法53条要求召集临时国会，，但安倍在年内始终未予理睬。

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­ 制定新安保法案时，安倍做好了支持率降低这种消耗“政治资本”的心理准备。因此，2014年底先实施了众议院选举并胜出，2015年没有进行任何国政选举。然后通过4项政策改变了舆论的走向，支持率很快就恢复稳定。那么，此次也不会动摇政权运营吗？此次与上次有两点不同。

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­ 第一，东京都议会选举即将投票。面对东京都知事小池百合子率领的“都民第一会”的势头，自民党本来就处于被动局面。安倍在众参两院的选举中4连胜，如果这个“常胜神话”破灭，凝聚力将受到影响。

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­ 第二，与围绕集体自卫权讨论宪法和安保的2015年不同，此次的导火索是为“自家人”和“好友”谋便利的安倍本人的问题，性质更严重。 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 在森友学园问题上，安倍夫人昭惠与学园交往密切，并称赞了要求学生背诵《教育敕语》的幼儿园教育。尽管安倍内阁坚称首相夫人是“私人”，但经济产业省的官僚担任昭惠夫人的专职“秘书”，还负责处理了学园的请愿。被指责公私混淆也不无道理。 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 在新设兽医学部的问题上，获批在日本的国家战略特区新设兽医学部的加计学园理事长是安倍的“密友”。当然了，并没有任何条例规定因为这层关系就不能利用公共制度等，但既然能够预料到会被怀疑公私混淆，那就更该做出从特区计划中特意排除这个项目的政治判断，这或许才是真正的现实主义。 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 日媒报道认为，为了体现维持权力的现实主义，监视执政党和官僚不任意妄为的日本官房长官菅义伟的危机管理术也没有深入到首相夫妇的“后院”。“安倍1强”长期政权的最大敌人不是来自外部，而是潜藏在自身内部。 内容来自进入日本

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