当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日媒：安倍“独大”走进岔路口 丑闻缠身或致修宪难如愿

日媒：安倍“独大”走进岔路口 丑闻缠身或致修宪难如愿

时间: 2017-08-13 17:28 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：图集 日本首相、自民党党首安倍晋三１日在东京街头为东京都选举自民党候选人拉票，遭反对他的民众大喊“下台”。 一名安倍避之唯恐不及的“故友”也来到现场，追着要给安倍夫妇“还钱”，一时抢走了安倍的风头。 【“福地”遭呛声】 当天是东京都议会选举最后一天竞选日，安倍下午来到秋叶原车站为自民党推举的候选人。。。

图集

日媒称，日本东京都议会选举7月2日进行了投开票，小池百合子率领的地区政党“都民第一会”从安倍率领的自民党手中夺走了东京都议会第一大党的宝座。自民党在此次议会选举中仅获得23个席位，远远低于过去最低的38席，遭遇历史性惨败，日本政坛“安倍独大”体制走进了岔路口。 内容来自进入日本

据《日本经济新闻》网站7月3日报道，对学校法人“加计学园”问题的批判，以及对内阁成员和所属议员发表的言论的抗议，通过此次东京都议会选举给安倍政权造成了沉重打击。安倍政权的当务之急是确保党内的向心力，准备实施内阁改造。另外，此次东京都议会选举对安倍晋三筹划的修宪以及解散众议院进行大选的战略也会产生影响。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

7月2日晚，自民党干事长二阶俊博在该党本部对媒体表示：“严肃接受（选举结果）。今后将全力恢复自民党的势力”。代理干事长下村博文在富士电视台的节目中谈到失败原因时表示：“国政遭遇了远远超过预期的逆风”。

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报道称，包括2012年政权更迭时的众议院选举在内，安倍一直以在国政选举中实现四连胜的压倒性优势而自豪。选举的优势是安倍在党内的向心力。 本文来自进入日本网

《日本经济新闻》在东京都议会选举前的6月16日～18日实施的舆论调查显示，内阁支持率为49％，比5月降低7个百分点。如果是因支持率暴跌而在选举中惨败，那么“安倍独大”体制已开始笼罩上阴影。 内容来自进入日本

安倍的自民党党总裁任期将于2018年9月届满，如果党内的批判声高涨，政权的势力将一下子减弱。

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“后安倍”候选人之一的石破茂在接受《日本经济新闻》采访时表示：“应该承认是历史性大败。不是（小池率领的）都民第一会胜出，而是自民党失败了”，另外还表示：“内阁改造的时间和阵容将成为未来政权运营的关键”。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本外相岸田文雄也在东京对媒体表示：“必须沉重接受（这个结果）。政府和执政党必须认真思考应该怎样做”。 本文来自进入日本网

报道称，为重建政权，安倍计划8月底前实施内阁改造和党内官员人事任命。在东京都议会选举期间，防卫相稻田朋美为自民党候选人拉票时说：“防卫省和自卫队也拜托大家了”，此发言涉嫌对自卫队进行政治利用，执政党内要求其下台的声音也有增高。安倍为了彻底改变“伤痕累累”的内阁形象，确保自民党的向心力，也有可能对其进行大幅改造。

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另外，此次东京议会选举的结果还将影响安倍对解散众议院进行大选的判断。众议院的议员任期于2018年12月届满。在此之前肯定要解散众议院实施大选。计划2020年施行新宪法的安倍为尽快实现修宪，需要在众参两院维持三分之二的“修宪势力”，以便提出修宪动议。然而，如果在自民党持续遭遇强力逆风的情况下迎来下届众议院选举，将无法维持三分之二这个数字。

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与安倍关系密切的前内阁成员就此次的东京众会选举结果表示：“年内无法解散众议院进行大选”。其观点认为，在正讨论于2018年的例行国会上提出修宪动议的情况下，要想维持三分之二的修宪势力，要在临近众议员任期届满时才能进行选举。如果提前解散众议院且大选失败，可能会在2018年9月总裁任期届满前被迫下台。 进入日本，www.wokou.net.cn

不过，如果安倍内阁支持率一直降低，可能要被迫采取更为迅速的应对措施。也有观点认为，朝野各党中有部分势力想在下届众议院选举中与东京都知事小池百合子合作进入国政。一旦自民党在东京都议会选举大量落选，东京都内的众议院小选举区基础瓦解，那么必须在小池知事等做好准备之前尽快解散众议院。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

报道称，如果是这种情况，安倍就可能无法确保三分之二的修宪势力，修宪动议前景将变得不透明。如果优先维持政权，，就需要重新大幅调整安倍一直想推进的修宪战略。

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责任编辑： 钟玉岚

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