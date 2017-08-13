当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日本女防长失言遭批或辞职 安倍＂英雄救美＂

日本女防长失言遭批或辞职 安倍＂英雄救美＂

时间: 2017-08-13 20:20 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：因牵涉为好友任理事长的加计学园新设兽医学部“开绿灯”等丑闻的日本首相安倍晋三近日风波不断。大白新闻注意到，他不仅内阁支持率急剧下降，近日更被传患肺癌晚期。 据悉，此消息来自日本自由记者板垣英宪，其发表的一篇博文中称，日本首相安倍晋三肺癌晚期（4期），已经转移到淋巴关节，转移到脑部只是时间的问题，所。。。

日本女防长失言遭批或辞职 安倍"英雄救美"

A+

A-

进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

海外网6月28日电日本防卫大臣稻田朋美因日前在东京都议会选举上再次失言，遭到日本民进党与共产党等在野力量炮轰狂骂，在野力量要求日本首相安倍晋三将其罢免。然而，最近遭遇多重丑闻冲击、支持率逐步崩跌的安倍顶着各方的压力，上演了"英雄救美"，要求稻田朋美继续履职。

内容来自进入日本

据路透社报道，稻田朋美27日替自民党在东京都板桥区召开的自民党候选人集会上发言时，呼吁选民投票支持"与防卫省、自卫队、防卫大臣站在一起的自民党!"但她这番言论犯了大忌，，因为依据日本《宪法》，日本陆海空自卫队必须在政治上完全中立化，不得为单一政党背书或站台。 内容来自进入日本

稻田朋美在集会结束后向记者解释称，此地距离陆上自卫队驻地较近，为了感谢当地居民对防卫省与自卫队的活动表示出的理解与支持，才说的那句话，当时并没有撤回发言。 内容来自进入日本

稻田朋美此番言论一传开，立即遭到日本民进党党首村田莲舫等人的炮轰，要求安倍即刻撤换违反宪法的稻田朋美，并欲追究安倍的任命责任。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

莲舫在党总部对媒体强调:"(稻田)要么自己辞职，要么首相痛感任命责任将其罢免，除此之外别无选择。"她还批评称:"这也是事关自卫队员士气的问题。简直荒谬。同时违反了《宪法》、《公选法》及《自卫队法》。不是收回发言就能了事的。"

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本共产党书记局长小池晃也在东京的街头演说中指出:"如此荒唐的发言让人从根本上怀疑其是否具有常识。首相的责任重大。应立刻让她辞职。"

copyright 进入日本

还有曾担任防卫大臣的人士批评称:"把自卫队扯进选举及政治当中是禁忌中的禁忌。连基本(常识)都不懂。"首相官邸相关人士认为"内阁即将改组"，因此不会在改组之前撤换。

进入日本，www.wokou.net.cn

前民主党首相野田佳彦更批评，稻田朋美有意将权力私有化，让安倍内阁再次面临政治危机。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

而据日本共同社28日报道，日本官房长官菅义伟在28日上午的记者会上称，首相安倍晋三已指示稻田朋美继续履职。在7月2日的都议会选举投计票到来之际，日本朝野之间展开激烈交锋。

copyright 进入日本

菅义伟在记者会上忠告稻田"不应做出会招致误解的发言"，同时称"希望她作为阁僚能切实尽到说明责任，今后继续诚实履行职责"。菅义伟否定此事会对计划夏季以后的内阁改组等造成影响。他透露27日晚上在电话里听取了稻田的报告，并指示她立即收回发言。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

台湾《中时电子报》分析称，如今深陷滥权风暴的安倍有意通过再次改组内阁来拉升支持度，其中稻田朋美、外相岸田文雄以及经济再生大臣石原伸晃被日媒点名为3名弃子名单人选。虽然对于其失言一事，菅义伟虽已表态目前不会炒掉她的职务，但风暴愈闹愈大，恐将难以全身而退。 copyright 进入日本

现年58岁的稻田朋美是福井县越前市人，婚前原姓椿原，父亲是知名右翼政治运动家椿原泰夫。毕业于早稻田大学法学部，拥有律师和税务师的执照，1989年与丈夫稻田龙示律师结婚至今。2005年受安倍之邀，成功进入国会。在党内属于细田派、多次公开支持现任副首相麻生太郎。2016年成为防卫大臣，但其鲜明倾右立场却引发诸多争议，无论是在靖国神社、"慰安妇"还是夫妻不同姓的议题上，稻田总能让自己陷入政治风暴的核心当中。 进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

分享到：

微信扫码分享

进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

0 本文来自进入日本网

本文来自进入日本网

评论

日本最新动态-www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。