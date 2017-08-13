当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 牛汇：安倍败走东京都 丑闻缠身政坛受挫

牛汇：安倍败走东京都 丑闻缠身政坛受挫

时间: 2017-08-13 17:26 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：图为安倍（左二）携夫人于当地时间7月5日抵达比利时布鲁塞尔 来源：环球网 当地时间7月5日下午，日本首相安倍晋三抵达比利时，开启欧洲6国之行。安倍此次访欧一周，日程格外密集。日本时事通讯社称，自民党在东京都议会选举“历史性大败”后，安倍晋三试图借“外交成果”扭转不利形势，彰显政治存在感。 密集日程。。。

牛汇7月4日讯——自2012年底再度执政以来一路顺风顺水的日本首相安倍晋三，眼下却遭遇了重返政坛以来的最大的一次挫折考验。据日本广播协会报道，他所在的自民党LDP在东京都议会选举中惨败，仅获得23个席位。这也预示着安倍在以后举行的大选中要再如预期般获得令人满意的成绩，恐怕并不容易。

copyright 进入日本

东京都知事小池百合子所领导的“都民第一之会”周末在东京都议会选举中稳获127个议席中的多数席位。而这是小池百合子一个月前刚刚率部出走脱离自民党新建的政党。党内干将率部出走，已经令安倍感到芒刺在脊，，况且他还依旧要分心来处置其夫人安倍昭惠此前惹出的“献地门”丑闻。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

自民党的惨败促使党内高管在本周一上午召开了一次特别会议。安倍以及自民党干事长二阶俊博(Toshihiro Nikai)在讲话中表示：“在这样的时刻，必须振作起来，反思该反思的事，然后果断地前进。安倍政府成立近五年了，有人批评我们，称我们可能会松懈。我们必须真坦诚地接受这一批评。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

改组内阁都不能解决问题

进入日本，www.wokou.net.cn

然而，自民党在东京都选举落败并不是没有预兆。此前一系列的丑闻已蚕食了安倍的支持率，因而，上周日7月2日的投票结果可能给了潜在的竞争对手可乘之机，他们开始寻找让安倍下台的机会。

本文来自进入日本网

《日经新闻》本周一报道，自民党的几位高层人士预计将辞职，安倍可能会在8月改组内阁。独立政治分析家森田实表示，这件事是很严重的，因为安倍将不得不改组内阁，但即使改组内阁也并不能解决问题。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

事实上，安倍急于修宪的做法使其丧失民心，这是选情猪羊变色的关键。而小池百合子的出走，则又是在最关键时捅了他一刀。这是安倍政治生涯中遭遇的第二次重大危机。2007年9月，被其前任和“恩师”小泉纯一郎寄予厚望的安倍在就任首相一年之后就因为“健康原因”宣布辞职并暂时淡出政坛。随后，在2009年时，自民党在经历了战后最惨重的大选失败，损失巨大。直到三年后才由调养好身体重新出山的安倍带领夺回政权。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

小池阵营咄咄逼人 本文来自进入日本网

小池百合子6月1日向自民党申请退党，当晚成为所领导的“都民优先会”党魁及在东京举行誓师大会。小池在2016年时提出了薪金减半条例草案，并以身作则。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

在2020年东京奥运会成本一事上，小池则表示，尽管相关当局已经在极力控制2020年东京奥运会飞涨的成本，但它仍有可能失控增加。安倍政府一系列的丑闻以及任人唯亲的做法使得人们对他的不满之声日益高涨，安倍为一系列丑闻事件而道歉 内容来自进入日本

64岁的小池以前曾担任电视台主播，能说一口流利的英语和阿拉伯语，也曾担任过环境部长和国防部长。此次获胜使她有动力重返日本的政治舞台。对于此次的选举结果，她表示这次选举的结果超出了她的预期，兴奋之余能认识到自己肩上背负着沉重的担子。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

“安倍经济学”又到十字路口

进入日本，www.wokou.net.cn

日本主流经纪商GMO(技慕环球通)的交易员Hiroshi Yanagisawa表示，安倍的失利可能引发投资者的猜测，即安倍将推出新一轮经济刺激措施以赢得大家的支持，这将提振日本股市、削弱日元。 进入日本，www.wokou.net.cn

美元兑日元在选举结果揭晓后一度跌至111.90，此后迅速反弹至113上方。 内容来自进入日本

而据日本首相的一位顾问称，黑田东彦不应连任日本央行行长，因为随着该央行越来越接近退出史无前例货币宽松计划的方向，央行需要有新思想新创意。前日本央行货币政策委员中原伸之表示：“日本央行未来五年肯定会退出这项计划，我们需要能够预为准备的人。”

进入日本网（www.wokou.net.cn）

（责任编辑：赵男男 HF087） 进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

看全文 本文来自进入日本网

和讯网今天刊登了《牛汇：安倍败走东京都 丑闻缠身政坛受挫》一文，关于此事的更多报道，请在和讯财经客户端上阅读。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

写评论已有条评论跟帖用户自律公约 进入日本网（www.wokou.net.cn）

提 交还可输入500字

内容来自进入日本

最新评论 日本最新动态-www.wokou.net.cn

查看剩下100条评论

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

你可能会喜欢

内容来自进入日本 巴西总统卷入贿赂丑闻:巴西股指重挫9% 雷亚尔狂跌7%

进入日本，www.wokou.net.cn 福汇欺诈丑闻致外汇经纪商重新洗牌 嘉盛美国零售外汇业务份额或升至60%

copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

热门新闻排行榜

日韩加入“口水战”！特朗普升级警告威胁朝鲜切勿轻举妄动

预警！本周最大风险事件来临大行情一触即发

人民币空头的噩梦：一个多星期10万美金没了

特朗普向朝鲜发动更猛烈的嘴炮恐慌指数蹿升美元美股齐坠

CPI出炉后金融市场缘何坐上“过山车”？真实原因出乎意料

“8·11”汇改两周年人民币市场化程度大幅提高

美银美林：纽美空单美加买单好时机

下周汇市展望：CPI让市场回归现实买入美元的时机成熟与否？

BK：若美国和朝鲜正式宣战美元/日元将跌至何方？

未来人民币汇率弹性将进一步加大

本文来自进入日本网

和讯热销金融证券产品

本文来自进入日本网

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。