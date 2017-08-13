当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 安倍健康亮红灯，果真只能活三个月了吗？

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安倍健康亮红灯，果真只能活三个月了吗？

时间:2017-08-13 21:44来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文日本女防长失言遭批或辞职 安倍＂英雄救美＂介绍：日本女防长失言遭批或辞职 安倍"英雄救美" A+ A- 海外网6月28日电日本防卫大臣稻田朋美因日前在东京都议会选举上再次失言，遭到日本民进党与共产党等在野力量炮轰狂骂，在野力量要求日本首相安倍晋三将其罢免。然而，最近遭遇多重丑闻冲击、支持率逐步崩跌的安倍顶着各方的压力，上演了"英雄救美"，要求稻。。。

　　


　　安倍健康红灯，果真只能三个月了吗？

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　　日本首相安倍晋三曾患有溃疡性大肠炎，他的健康状况也成为日本媒体关注的焦点。近日，森友学园和加计学园丑闻持续发酵，给安倍带来很大的精神压力。据日本杂志《周刊新潮》近日报道，安倍的健康出现了问题。(6月29日新华网) copyright 进入日本

　　这段时间，日本媒体都在热炒安倍到了“癌症晚期”，生命仅剩3个月时间，笔者对此将信将疑。而今，中国权威媒体新华网报道“安倍健康亮红灯”后，笔者相信安倍的健康确实出了问题。但是，是不是真如日本媒体所说，安倍只能活三个月，目前没有准确消息。

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　　日本媒体报道安倍到了“癌症晚期”，生命仅剩3个月时间，更多的是诅咒，是日本民众希望安倍早日下台的一种态度表现。近来，安倍及其夫人频频遭遇“低价门”、“加计学园”问题、内阁丑闻等，安倍推出修改“和平宪法”时间表，导致安倍所在的自民党内部派系林立、四分五裂，导致日本民众对安倍充满怨言。有消息显示，安倍内阁支持已经急剧下降，安倍“三进宫”的梦想可能破灭。

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　　新华网报道安倍健康出了问题，应该是实事求是的。一者，安倍身体不好由来已久，“一进宫”遭遇“短命”，很大程度上就是身体原因；二者，近年来，关于安倍“吐血”的报道频频见诸媒体，尽管安倍极力否定，但这是客观事实，新华网这次报道安倍健康出了问题，必定是安倍健康真的出了问题；三者，新华网的报道就事论事，称安倍这次突然出现身体不适，很可能是结婚30周年的晚宴引起，并没有跟着日本媒体热炒安倍到了“癌症晚期”。

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　　日本总理大臣官邸相关人士透露的情况——安倍连日来先后参加了七国峰会，应对加计学园问题，应酬媒体身心疲惫。这或许是安倍健康出现问题的根本原因。确实，医生接连不断地往安倍家里跑，甚至深更半夜接到紧急指令往安倍家里跑，不是安倍健康出了问题还会是什么？ 本文来自进入日本网

　　安倍“二进宫”已经当了近5年首相，这在日本政坛实为罕见，而且安倍还在谋求连任到2020年东京奥运会开幕式。安倍健康亮红灯，既给了安倍一个冠冕堂皇的下台理由，也给了发出“请安倍让位”的自民党政客的机会。

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　　不管安倍是否只能活三个月，，现在主动下台都是最好的选择，毕竟身体是自己的，也是最重要的。安倍主动下台，对自己、对安倍所在的自民党、对日本整个国家，都是利大于弊的。然而，坐在首相宝座上已经冲昏头脑的安倍，会主动下台还是会被赶下台呢？(毛开云)

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编辑:钱江 进入日本，www.wokou.net.cn

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后文安倍肺癌晚期生命剩3个月？已非首次被传患癌导读：因牵涉为好友任理事长的加计学园新设兽医学部“开绿灯”等丑闻的日本首相安倍晋三近日风波不断。大白新闻注意到，他不仅内阁支持率急剧下降，近日更被传患肺癌晚期。 据悉，此消息来自日本自由记者板垣英宪，其发表的一篇博文中称，日本首相安倍晋三肺癌晚期（4期），已经转移到淋巴关节，转移到脑部只是时间的问题，所。。。
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