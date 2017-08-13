当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 安倍肺癌晚期生命剩3个月？已非首次被传患癌

安倍肺癌晚期生命剩3个月？已非首次被传患癌

时间: 2017-08-13 21:49 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：安倍健康亮红灯，果真只能活三个月了吗？ 日本首相安倍晋三曾患有溃疡性大肠炎，他的健康状况也成为日本媒体关注的焦点。近日，森友学园和加计学园丑闻持续发酵，给安倍带来很大的精神压力。据日本杂志《周刊新潮》近日报道，安倍的健康出现了问题。(6月29日新华网) 这段时间，日本媒体都在热炒安倍到了“癌症晚期。。。

因牵涉为好友任理事长的加计学园新设兽医学部“开绿灯”等丑闻的日本首相安倍晋三近日风波不断。大白新闻注意到，他不仅内阁支持率急剧下降，近日更被传患肺癌晚期。

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据悉，此消息来自日本自由记者板垣英宪，其发表的一篇博文中称，日本首相安倍晋三肺癌晚期（4期），已经转移到淋巴关节，转移到脑部只是时间的问题，所剩生命只有3个月。此消息一经传出便迅速发酵，但目前为止尚未得到权威媒体和官方的证实。 进入日本，www.wokou.net.cn

事实上，早在2015年，日媒就曾传出安倍患上大肠癌的消息。2015年10月，日媒曾大篇幅刊登安倍2张不同时期的对比照片，消息称安倍脸色黑沉疑似抗癌药物导致，并表示其在公开露面时需要涂粉底化妆以使气色看起来好一些。 内容来自进入日本

除此之外，安倍的支持率还因为其办学丑闻的曝光和强推“共谋罪”入法而一再下跌。 内容来自进入日本

安倍近两年两次被传患癌 日本最新动态-www.wokou.net.cn

亚洲通讯社社长徐静波于6月23日发表文章“日本为啥冒出‘安倍晚期癌症’说？”。文中称，发表安倍晋三患癌症消息的原始出处来自于名叫“板垣英宪”的自由记者。 进入日本，www.wokou.net.cn

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资料显示，板垣英宪毕业于中央大学法学部，，曾经进入海上自卫队干部学校学习。毕业后进入每日新闻社工作，当过首相官邸的跟班记者，跟随过福田赳夫、大平正芳首相，和安倍晋三的父亲安倍晋太郎（时任内阁官房长官）。1985年独立，成为自由记者，出版过100多本评论时政的书。

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日本《周刊邮报》记者为此采访了板垣英宪，问她“安倍癌症说”的消息来自何处？板垣英宪说：“是医疗界的一位重量级大人物告诉我的”。 本文来自进入日本网

徐静波在文中称，在这一个时期突然出现了这样严重的“怪消息”的原因有三。

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最大的原因，应该是有人希望安倍首相立即下台，安倍当首相已经当了近5年。第二大原因，是执政的自民党内出现了“安倍该让位”的空气。第三大原因，是日本国内一部分反对安倍修宪计划的力量，期望安倍首相早一点下台，以阻止他动“和平宪法”的计划。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

大白新闻注意到，早在2015年，日媒就曾传出安倍患上大肠癌的消息。

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