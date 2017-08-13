当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 安倍访欧“醉翁之意不在酒”（环球热点）

安倍访欧“醉翁之意不在酒”（环球热点）

时间: 2017-08-13 17:25 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：首相还是首相，但是首都却换了主人！ 7月2日举行的东京都议会选举中，以日本首相安倍晋三为领导的自民党发生了大溃败，从目前现有的57个议席，跌落至２３个议席，创下建党以来的最差纪录。 相反，东京都知事小池百合子领导的“都民第一会”，则从目前仅有的4个议席攀升至49个议席取代自民党成为都议会第一大党，。。。

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图为安倍（左二）携夫人于当地时间7月5日抵达比利时布鲁塞尔

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当地时间7月5日下午，日本首相安倍晋三抵达比利时，开启欧洲6国之行。安倍此次访欧一周，日程格外密集。日本时事通讯社称，自民党在东京都议会选举“历史性大败”后，安倍晋三试图借“外交成果”扭转不利形势，彰显政治存在感。 内容来自进入日本

密集日程引争议 日本最新动态-www.wokou.net.cn

据日本共同社报道，当地时间6日上午，，安倍晋三在布鲁塞尔的北约（NATO）总部与秘书长斯托尔滕贝格会谈，之后出席与欧洲理事会主席图斯克的日欧定期首脑会谈，敲定日欧经济伙伴关系协定（EPA）框架协议。下午，在德国北部城市汉堡的美国总领事馆与美国总统特朗普、韩国总统文在寅会谈。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

当地时间7至8日，安倍晋三参加在汉堡举行的G20峰会。此后，安倍晋三将分别访问瑞典、芬兰、丹麦和爱沙尼亚。这是安倍晋三作为日本首相首次访问以上四国。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

对于安倍晋三此次访欧行程，媒体早有评论。日本时事通讯社此前称，在G20峰会上，安倍晋三计划举行多场双边会谈，并彰显“领导能力”，将公开表示支持全球自由贸易，并将敦促各国关注朝鲜半岛形势，向朝鲜联合加压。访问北欧三国时，安倍晋三将与这些国家领导人就北极圈共同开发、应对恐怖主义等交换意见。除经济议题外，加强与欧洲的安保合作，成为日本的重要目标。而安倍晋三访欧之行承受着必须取得外交成果的压力，“在国内执政被动摇的情况下，用外交来吸引关注”。 内容来自进入日本

朝日电视台称，目前的情况，无论内政外交，对于安倍晋三的政治手腕都是巨大考验，安倍晋三计划用外交来挽回不利局面。但也有很多声音批评安倍晋三在“逃避责任”。自民党已经同意将于本月10日在参众两院召开联合审查会议，审议加计学园丑闻，但安倍晋三以外访为由缺席，不免让人觉得是在党内动荡期和问题敏感期避风头。

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积极外交挽民心

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自民党在东京都议会选举惨败给安倍晋三政权以重创。《金融时报》称，东京都知事、前日本防卫大臣小池百合子的新政党“都民第一会”获胜，这一结果撼动了最近几年日本政治的稳定局面，小池百合子领导的全新政党将在日本首都发挥主导作用。这带有一个隐含的威胁，她可能会在全国大选中对自民党发起类似攻势。法国国际广播电台称，安倍政权领导的自民党沦陷东京，其国政运营和政策的推进必将受到很大的阻力。而选举的结果，也是安倍政权失去民心，开始大滑坡的一个象征。 copyright 进入日本

据《亚洲时报》报道，7月4日，安倍晋三表示，自民党必须要认真看待选举结果，并深刻反省，赢回国民对自民党的信任，“我们必须真切地接受批评，并全力以赴，回到当初赢得政权的初心。” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东指出，对于安倍政权来说，外交是得分点。东京都议会选举惨败，安倍晋三欲借力欧洲之行挽回民心。“希望7月上旬在德国召开二十国集团（G20）首脑会议时展开积极的外交。”据日经中文网报道，安倍晋三7月3日在东京都议会选举惨败之后举行的临时高层会议上如此表示。

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“安倍晋三善于在政治中制造噱头，来吸引选民和日本媒体的注意力。最近安倍晋三丑闻不断，民众对安倍政府的支持率下降，东京都议会选举，自民党惨败。此次访欧，安倍晋三想通过外交上的成绩来扭转如今的难堪局势，扳回国内的负面影响。尤其日本首相很少去北欧国家进行访问，此次北欧之行具有开创性的意义。”外交学院国际关系研究所教授周永生在接受本报采访时说。 内容来自进入日本

政治前景暂“光明” copyright 进入日本

安倍晋三的此次访欧之行已取得外交成绩。

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据日媒报道，日前，日本首相安倍晋三与欧洲理事会主席图斯克宣布日欧经济伙伴关系协定（EPA）谈判达成了框架协议。与俄罗斯总统普京就加快在北方四岛的共同经济活动具体项目磋商达成了一致。与印度总理莫迪就推进包括美国在内的三国防务合作达成一致。据《印度时报》日前报道，印度孟加拉湾附近举办的“马拉巴尔”联合军事演习将于7月10日开始，参加演习的印度、美国以及日本三国都已为此次演习部署了其最大的战舰。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

就日欧达成的EPA框架协议，吕耀东分析说，安倍晋三一方面是做给日本国民看，通过自主外交，向国民证明自己的能力。另一方面，是做给美国看。美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后，日本想借助美国来掌控亚太区域的经济合作的愿望落空了，日本与欧洲达成EPA框架协议，想引导美国重新回归TPP。而美国方面也察觉到了这一点，美国《纽约时报》6日的报道称，日欧达成EPA框架协议，是对美国总统特朗普的挑战。G20汉堡峰会前，日本和欧洲迅速推进其双边贸易协定，将在汽车等重要行业孤立美国。

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安倍晋三的此次欧洲之行及其外交成绩能否挽回民心？

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周永生表示，欧洲6国之行，有助于转移日本国民的注意力，急遽下降的支持率也可能会有一定的回升。但加计学园等丑闻还在发酵，日本媒体已经注意到了安倍晋三此次出访的“另一种”目的，所以说完全挽回民心的愿望可能会落空。

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谈及安倍晋三的政治前景，周永生说：“从民众对安倍政府的支持率来看，《每日新闻》显示的支持率是36%，共同社显示的支持率是44%，《朝日新闻》显示的支持率是38%，与日本此前的其他首相相比，支持率还是很高的。日本内阁的支持率一般到20%左右的时候，才算是危险区，所以安倍政府的支持率离危险区还较远。目前日本还没有能够取代安倍晋三的人物、取代自民党的政党，安倍晋三还会长期执政，但这个长期执政是相对的，还要看接下来的局势会向哪个方向发展。”

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