当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 安倍东京街头拉票遭起哄 不速之客再次现身

安倍东京街头拉票遭起哄 不速之客再次现身

时间: 2017-08-13 17:27 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：牛汇7月4日讯——自2012年底再度执政以来一路顺风顺水的日本首相安倍晋三，眼下却遭遇了重返政坛以来的最大的一次挫折考验。据日本广播协会报道，他所在的自民党LDP在东京都议会选举中惨败，仅获得23个席位。这也预示着安倍在以后举行的大选中要再如预期般获得令人满意的成绩，恐怕并不容易。 东京都知事小池。。。

图集

日本首相、自民党党首安倍晋三１日在东京街头为东京都选举自民党候选人拉票，遭反对他的民众大喊“下台”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

一名安倍避之唯恐不及的“故友”也来到现场，追着要给安倍夫妇“还钱”，一时抢走了安倍的风头。 本文来自进入日本网

【“福地”遭呛声】 本文来自进入日本网

当天是东京都议会选举最后一天竞选日，安倍下午来到秋叶原车站为自民党推举的候选人拉票。 本文来自进入日本网

自民党在选前频曝负面新闻，包括牵涉安倍的森友学园和加计学园事件、一名女议员打骂秘书、防卫大臣稻田朋美失言。加上自民党在国会强行推动备受争议的“共谋罪”法案通过，这一执政党选情不妙。

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作为党首，，安倍在竞选活动开始后３次为本党候选人拉票，只是都安排在室内进行，听众都是自民党支持者。日本媒体报道，这种安排是防止安倍讲话时遭遇“杂声”。不过，造势最后一天，安倍终于公开在秋叶原车站前露面。《朝日周刊》网站援引一名自民党干部的话说：“安倍总裁陷入森友和家计学园事件中，这时在街头演讲恐怕会产生反效果。但是，（如果不在街头演讲，）会给人以躲躲藏藏的坏印象。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

秋叶原被自民党视为“福地”，因为２０１２年安倍率领自民党赢得众议院选举、夺回执政党地位至今，４次大获全胜的国政选举中，秋叶原都是拉票收官之地。

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然而这次，一批反对者聚集在自民党造势现场，扯出“安倍下台”的大横幅，举着“粉碎极右政权”“守护宪法”“废除共谋罪法”等标语牌。安倍演讲过程中，他们呼喊“下台”“回去”等口号。一名女子告诉《朝日周刊》记者：“安倍没有就森友和加计学园事件说个清楚，我认为他怯弱。”

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安倍在演讲中承认，这次东京都议会选举中，自民党面临“非常严峻的战斗”。而他对现场的反对者的呼声态度强硬，向自民党支持者说道，“自民党绝不会妨碍他人演说”“诽谤中伤对手完全没有用”。他还指着反对者喊道：“我们绝对不能输给这类人。” 内容来自进入日本

一名抗议者告诉《产经新闻》：“安倍还批评我们，有错的难道不正是他吗？” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

《体育日刊》援引一名自民党人的话说：“我们预料，多多少少会有起哄，但是没想到程度这么重。” 内容来自进入日本

【“老友”再“还钱”】

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当天，森友学园事件主角、森友学园前理事长笼池泰典突然现身拉票现场，顿时被媒体包围。

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笼池拿出一叠一万日元钞票，说自己是来给安倍“还钱”。“我一直想还钱，但总是没有机会，”他说。 进入日本，www.wokou.net.cn

森友学园事件中，笼池一直坚称，安倍的妻子安倍昭惠曾代表安倍，私下给他１００万日元捐款，却遭到安倍夫妇坚决否认。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

为证明自己所言不虚，笼池上月２１日晚上先后前往安倍昭惠经营的酒吧和安倍夫妇的私宅“还钱”，但是没有见到安倍夫妇，钱也遭拒收。 进入日本，www.wokou.net.cn

笼池告诉现场媒体记者：“身为国家领导人却没有尽到说明责任。”

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他还对安倍喊道：“要说真话。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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责任编辑： 田颖

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