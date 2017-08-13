当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 安倍东京街头拉票遭起哄 不速之客再次现身

图集
日本首相、自民党党首安倍晋三１日在东京街头为东京都选举自民党候选人拉票，遭反对他的民众大喊“下台”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
一名安倍避之唯恐不及的“故友”也来到现场，追着要给安倍夫妇“还钱”，一时抢走了安倍的风头。 本文来自进入日本网
【“福地”遭呛声】 本文来自进入日本网
当天是东京都议会选举最后一天竞选日，安倍下午来到秋叶原车站为自民党推举的候选人拉票。 本文来自进入日本网
自民党在选前频曝负面新闻，包括牵涉安倍的森友学园和加计学园事件、一名女议员打骂秘书、防卫大臣稻田朋美失言。加上自民党在国会强行推动备受争议的“共谋罪”法案通过，这一执政党选情不妙。
copyright 进入日本
作为党首，，安倍在竞选活动开始后３次为本党候选人拉票，只是都安排在室内进行，听众都是自民党支持者。日本媒体报道，这种安排是防止安倍讲话时遭遇“杂声”。不过，造势最后一天，安倍终于公开在秋叶原车站前露面。《朝日周刊》网站援引一名自民党干部的话说：“安倍总裁陷入森友和家计学园事件中，这时在街头演讲恐怕会产生反效果。但是，（如果不在街头演讲，）会给人以躲躲藏藏的坏印象。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）
秋叶原被自民党视为“福地”，因为２０１２年安倍率领自民党赢得众议院选举、夺回执政党地位至今，４次大获全胜的国政选举中，秋叶原都是拉票收官之地。
copyright 进入日本
然而这次，一批反对者聚集在自民党造势现场，扯出“安倍下台”的大横幅，举着“粉碎极右政权”“守护宪法”“废除共谋罪法”等标语牌。安倍演讲过程中，他们呼喊“下台”“回去”等口号。一名女子告诉《朝日周刊》记者：“安倍没有就森友和加计学园事件说个清楚，我认为他怯弱。”
安倍在演讲中承认，这次东京都议会选举中，自民党面临“非常严峻的战斗”。而他对现场的反对者的呼声态度强硬，向自民党支持者说道，“自民党绝不会妨碍他人演说”“诽谤中伤对手完全没有用”。他还指着反对者喊道：“我们绝对不能输给这类人。” 内容来自进入日本
一名抗议者告诉《产经新闻》：“安倍还批评我们，有错的难道不正是他吗？” 日本最新动态-www.wokou.net.cn
《体育日刊》援引一名自民党人的话说：“我们预料，多多少少会有起哄，但是没想到程度这么重。” 内容来自进入日本
【“老友”再“还钱”】
当天，森友学园事件主角、森友学园前理事长笼池泰典突然现身拉票现场，顿时被媒体包围。
进入日本，www.wokou.net.cn
笼池拿出一叠一万日元钞票，说自己是来给安倍“还钱”。“我一直想还钱，但总是没有机会，”他说。 进入日本，www.wokou.net.cn
森友学园事件中，笼池一直坚称，安倍的妻子安倍昭惠曾代表安倍，私下给他１００万日元捐款，却遭到安倍夫妇坚决否认。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
为证明自己所言不虚，笼池上月２１日晚上先后前往安倍昭惠经营的酒吧和安倍夫妇的私宅“还钱”，但是没有见到安倍夫妇，钱也遭拒收。 进入日本，www.wokou.net.cn
笼池告诉现场媒体记者：“身为国家领导人却没有尽到说明责任。”
他还对安倍喊道：“要说真话。”（惠晓霜）（新华社专特稿）
+1
内容来自进入日本
内容来自进入日本日本最新动态-www.wokou.net.cn
相关新闻
copyright 进入日本
据日本媒体报道，在7月2日投计票的东京都议会选举之前，日本首相安倍晋三的亲信议员不断爆出丑闻。” 在野党尤其质疑的是下村的说明，下村称加计学园前秘书室室长将购买集会券的资金总计200万日元带到下村的事务所。 本文来自进入日本网
2017-07-01 07:44:24
日本前文部科学大臣下村博文６月２８日被曝接受加计学园２００万日元非法政治献金，下村随即予以否定。但《朝日新闻》６月３０日报道，下村接受政治献金后不久，加计学园旗下民办大学便获批新设教育学部，兽医学部设置也有新进展，报道怀疑下村在其中出力。
本文来自进入日本网
2017-07-01 06:45:27 本文来自进入日本网
据报道，安倍还计划确认推进包括美国在内的日美印3国防务合作，将在经济与安全两方面加强与印度的关系。去年莫迪访日时，与安倍乘坐了新干线，并一起视察了制造新干线车辆的川崎重工业公司的兵库工厂(位于神户)。
本文来自进入日本网
2017-06-29 09:40:51 进入日本，www.wokou.net.cn
新闻评论 日本最新动态-www.wokou.net.cn进入日本网（www.wokou.net.cn） copyright 进入日本
进入日本，www.wokou.net.cn
文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。
PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。