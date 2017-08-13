当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 安倍被曝肺癌晚期生命剩3个月 他并非首次被传患癌

安倍被曝肺癌晚期生命剩3个月 他并非首次被传患癌

时间: 2017-08-13 19:51 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：图集 日媒称，日本东京都议会选举7月2日进行了投开票，小池百合子率领的地区政党“都民第一会”从安倍率领的自民党手中夺走了东京都议会第一大党的宝座。自民党在此次议会选举中仅获得23个席位，远远低于过去最低的38席，遭遇历史性惨败，日本政坛“安倍独大”体制走进了岔路口。 据《日本经济新闻》网站7月3日。。。

因牵涉为好友任理事长的加计学园新设兽医学部“开绿灯”等丑闻的日本首相安倍晋三近日风波不断。大白新闻注意到，他不仅内阁支持率急剧下降，近日更被传患肺癌晚期。 内容来自进入日本

据悉，此消息来自日本自由记者板垣英宪，其发表的一篇博文中称，日本首相安倍晋三肺癌晚期（4期），已经转移到淋巴关节，转移到脑部只是时间的问题，所剩生命只有3个月。此消息一经传出便迅速发酵，但目前为止尚未得到权威媒体和官方的证实。 本文来自进入日本网

事实上，早在2015年，日媒就曾传出安倍患上大肠癌的消息。2015年10月，日媒曾大篇幅刊登安倍2张不同时期的对比照片，消息称安倍脸色黑沉疑似抗癌药物导致，并表示其在公开露面时需要涂粉底化妆以使气色看起来好一些。 本文来自进入日本网

除此之外，安倍的支持率还因为其办学丑闻的曝光和强推“共谋罪”入法而一再下跌。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

安倍近两年两次被传患癌

本文来自进入日本网

亚洲通讯社社长徐静波于6月23日发表文章“日本为啥冒出‘安倍晚期癌症’说？”。文中称，发表安倍晋三患癌症消息的原始出处来自于名叫“板垣英宪”的自由记者。

本文来自进入日本网

copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

copyright 进入日本

资料显示，板垣英宪毕业于中央大学法学部，曾经进入海上自卫队干部学校学习。毕业后进入每日新闻社工作，当过首相官邸的跟班记者，跟随过福田赳夫、大平正芳首相，和安倍晋三的父亲安倍晋太郎（时任内阁官房长官）。1985年独立，成为自由记者，出版过100多本评论时政的书。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本《周刊邮报》记者为此采访了板垣英宪，问她“安倍癌症说”的消息来自何处？板垣英宪说：“是医疗界的一位重量级大人物告诉我的”。 进入日本，www.wokou.net.cn

徐静波在文中称，在这一个时期突然出现了这样严重的“怪消息”的原因有三。 进入日本，www.wokou.net.cn

最大的原因，应该是有人希望安倍首相立即下台，安倍当首相已经当了近5年。第二大原因，是执政的自民党内出现了“安倍该让位”的空气。第三大原因，是日本国内一部分反对安倍修宪计划的力量，期望安倍首相早一点下台，以阻止他动“和平宪法”的计划。 copyright 进入日本

大白新闻注意到，早在2015年，日媒就曾传出安倍患上大肠癌的消息。

本文来自进入日本网

2015年1月，日本《周刊邮报》报道称，日本自民党内部近来开始有人议论称：“最近总理大臣的身体状况似乎很差，在新年互礼会上也是一副精神不振的样子，一直低着头似乎很疲惫。” 进入日本，www.wokou.net.cn

据悉，以负责日本首相身体状况管理的主治医师、日本庆应大学医学部教授日比纪文为中心的医疗团队，一直都很无微不至地关注着安倍的身体情况。但在2014年末到2015年初，，政界突然传出消息称，该医疗体制发生了巨大变化。

copyright 进入日本

取代日比纪文的是庆应大学医院肿瘤中心（肿瘤专科）的医生高石官，他本来是负责安倍的医疗团队的其中一人，和日比纪文一起负责安倍的溃疡性结肠炎的治疗。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

其中引人注目的是日比纪文和高石官两位医生的所负责的医疗领域的不同。日比纪文作为溃疡性结肠炎方面诊断和研究治疗方法的专家是极为有名的。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

高石官则持有“癌症治疗认定医生”、“癌症药物治疗指导医生”等资格认证，并不是专门负责溃疡性结肠炎方面的医生，而是溃疡性结肠炎恶化后的肿瘤方面的专家。

copyright 进入日本

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

2015年10月，日本《现代晚报》头版对比了安倍2012年年底与2015年10月的照片，指出安倍脸上增加了许多皱纹，脸色也显得黝黑，形容憔悴。更有消息指，安倍上电视前亦需化妆，以掩饰自己的脸色。

本文来自进入日本网

有消息称安倍脸色黑沉疑似抗癌药物导致，并表示其在公开露面时需要涂粉底化妆以使气色看起来好一些。不过，报道并未提供除照片对比外更有力的证据证明该消息。 内容来自进入日本

据悉，安倍患有溃疡性大肠炎约45年以上，安倍自中学时代起已常腹痛，大学期间确诊是溃疡性大肠炎。他在2007年首度成为首相，因病情加重而辞去首相职务。有报道指2012年其母因担心安倍的身体，反对他再度挑战登上自民党党魁和首相之位。 copyright 进入日本

因办学丑闻支持率大跌

进入日本网（www.wokou.net.cn）

近期，安倍的支持率因为其办学丑闻的曝光而一再下跌。2017年初，安倍先后卷入森友学园和加计学园丑闻。

内容来自进入日本

先是被曝夫人安倍昭惠为森友学园向地方政府疏通，令后者低价购得国有土地。后又被指通过内阁官房官员向文部科学省授意，为自己老友担任理事长的加计学园新设兽医学部，定制相应的行政规则。加计学园因此获得地方政府的相应补贴。 内容来自进入日本

面对在野党的国会质询，安倍凭借议席优势，采取敷衍甚至嘲讽的态度作为回应。他拒绝了首相夫人到国会作证的要求。在加计学园问题上，先是否认与己有关，然而随后文部科学省前官员的发言和相关文件都显示，存在“首相的意向”“最高层授意”等事实。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

2017年6月19日，日本首相安倍晋三在国会闭幕后的例行记者会上，对自己有关加计学园和森友学园问题的国会答辩表现进行反省。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本文部科学省20日公开一份有关“加计学园”的谈话记录，显示首相安倍晋三亲信、内阁官房副长官荻生田光一在与文部省官员谈话时传达了安倍的“口谕”，进一步加深安倍为其好友、加计学园理事长加计孝太郎办校搞特殊、开绿灯的嫌疑。 内容来自进入日本

在这次谈话结束后3个月，加计学园获批享受“国家战略特区”扶持政策在爱媛县今治市新设兽医学院。随后，加计学园免费拿到办学用地，还将获得当地市政府提供的最高可达96亿日元（约合5.9亿元人民币）的补助。 copyright 进入日本

内阁官房长官菅义伟20日重申，安倍与加计学园新设兽医学院一事无关，但他表示，安倍不会就此召开记者会亲自向民众解释。民进党、日本共产党等在野党20日要求对此事进行集中审议，并邀请前文部省官员出席作证，但遭到自民党拒绝。

内容来自进入日本

安倍政府在应对加计学园问题上继续保持一贯的强硬态度。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

根据《朝日新闻》17日至18日展开的民意调查，有66%的受访者表示难以接受安倍在加计学园问题上的解释。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

受加计学园丑闻等影响，安倍内阁6月的支持率大跌。据日本共同社最近进行的日本全国电话舆论调查，安倍内阁的支持率跌至44.9%，比上月大跌10.5个百分点，这是自2016年4月安倍内阁支持率首次跌至50%以下。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

同时，安倍内阁的不支持率为43.1%，不支持的受访者中有41.9%认为“首相无法信任”。另在日本《每日新闻》的民调中，安倍的支持率也下跌了10个点，到36%，创下自2012年12月安倍任首相以来的最大跌幅。

本文来自进入日本网

除此之外，安倍政府强推“共谋罪”入法，也成为安倍支持率下降的主要原因之一。6月15日上午，日本国会参议院通过安倍内阁提出的“恐怖主义等准备罪”法案。该法案在日本一直存在巨大争议。 进入日本，www.wokou.net.cn

安倍内阁方面宣称，成立该法旨在完善国内法律，加强与国际社会合作，防范、处罚恐怖主义集团及其他有组织犯罪，确保2020年东京奥运会平安顺利举行。

进入日本，www.wokou.net.cn

与此同时，日本各界指出，法案拟定罪名竟多达300多项，修正后仍有277项，存在罪名太多、入罪门槛过低、对民事领域渗透过深过广、对执法过程监督机制不健全等重大问题。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

而面对内外舆论的重重压力与在野党的强烈反对，安倍政权控制的参议院14日突然宣布，取消小委员会表决议程，改为以“中间报告”形式，直接将法案推入参议院表决。在野党方面严厉批评称，此举系“奇袭”中的“奇袭”， 是参议院的自杀式暴举，令参议院失去立法监督作用。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

不少日媒分析称，安倍仓促通过该法，意在及时结束本届国会，以免“加计学园问题”彻底败露，进而打击下月初东京都议会选举的自民党选情，乃至危及其自身执政地位。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

危机感使安倍加快推动修宪 进入日本网（www.wokou.net.cn）

本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

大白新闻注意到，日本首相安倍晋三本月24日在神户市发表演讲，就修改宪法称“希望在即将到来的临时国会结束前，向众参两院的宪法审查会提交自民党草案”，表明了在预计将于秋季召开的临时国会上提交自民党草案并推进讨论的想法。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

据共同社报道称，安倍表示将力争在2020年实施修改后的宪法。关于自民党修宪草案，安倍此前表明了将在年内汇总的意向。此次则是他首次谈到向临时国会提交草案，暗含要求党内加快作业之意。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

安倍就修宪解释称，在规定放弃战争等的第九条的基础上，“将现有的自卫队的意义和职责写入宪法”。据悉，安倍24日在神户的一次讲话中说，计划在今年晚些时候举行的临时国会上提交一份草案。这将是对日本二战后宪法的首次修改。

进入日本，www.wokou.net.cn

安倍提议修改宪法中放弃战争权的第九条，并正式承认日本自卫队是其军队。 本文来自进入日本网

报道称，这样的修改会激怒中国和韩国。两国对日本过去军事侵略的痛苦回忆依然存在。它们很可能把日本修宪视作日本迈向重新成为军事强国的一步。支持日本战后和平主义的人士认为宪法第九条是日本民主的基础。 内容来自进入日本

原本预计安倍将等到明年再寻求国会批准修宪。他需要在国会两院都赢得2/3议员的支持并在公投中获得大多数票。“安倍体会到了危机感，反而可能加快步伐推动修宪进程。” 本文来自进入日本网

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。