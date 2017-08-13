当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 安倍被传患癌只能活3个月 四大疑点解析这可能是假的

安倍被传患癌只能活3个月 四大疑点解析这可能是假的

时间: 2017-08-13 21:54 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日媒：日本首相安倍晋三最大的敌人是他自己 【环球网报道 记者 马丽】在日本各大媒体实施的舆论调查中，安倍内阁近来的支持率全部暴跌10%左右，部分调查甚至跌破了40%。安倍认为主要原因在于对加计学园问题的解释不充分，出于这种危机感，尝试着上演了一出不顾一切向国民放低姿态的戏码。《日本经济新闻》报道称。。。

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日本首相安倍晋三。 copyright 进入日本

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身陷学园丑闻的日本首相安倍晋三近日被传“癌症晚期”，他的健康状况也成为日本媒体关注的焦点。据媒体报道，安倍曾患有溃疡性大肠炎，但“患癌说”仍存在几大疑点。

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一、安倍首相日程仍排满，每日正常处理事务

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日本共同社常规栏目专设“追踪安倍晋三首相”栏目，记录和追踪日本首相每天日程。安倍首相每天见了谁，参加了什么会议，几点离家几点回家，，被媒体公开的一清二楚。从“首相一日”栏里，可以看到安倍首相每天的日程安排，是以分秒计算，工作强度之大，非一般人能够适应。所以，日本政界有一种说法：“要当首相，先得要有强健身体。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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图为安倍27日的日程安排。

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从上午9点到晚上近9点，安排满满。癌症晚期的患者能承受如此高强度的日程安排？ 日本最新动态-www.wokou.net.cn

二、日本权威媒体和外媒并未报道“安倍患癌”

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从22日下午开始，日本网络上开始流传“安倍患癌”的消息，据查证这一消息的原始出处，居然是来自一位自由记者的博客。 本文来自进入日本网

据亚洲通讯社社长徐静波写道，这位自由记者名叫“板垣英宪”，资料显示他毕业于中央大学法学部，曾经进入海上自卫队干部学校学习。毕业后进入每日新闻社工作，当过首相官邸的跟班记者。

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板垣英宪说安倍首相患了癌症，最初是在6月15日早晨发的一条博客。他在自己的博客上说：“患有‘多器官不全’（溃疡性大肠炎）的安倍首相，6月10日下午，被庆应大学附属医院的主治医生（教授）告知：‘总理大臣，你必须马上辞职，你的生命已经很危险。’”这一条博客发表后，当初并没有引起社会舆论的过多关注。因为安倍首相以前就患有溃疡性大肠炎，目前主要是服用药品治疗。 进入日本，www.wokou.net.cn

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博客原文报道。 进入日本，www.wokou.net.cn

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引起日本政界和媒体震惊的消息，是板垣英宪在21日追写的一条博客。这一条博客很明确地写道：“晚期癌症（4期），已经转移到淋巴关节，转移到脑部只是时间的问题，所剩生命只有3个月”——这是6月17日上午，安倍首相在母亲洋子的陪伴下在庆应大学附属医院接受精密检查（MRI检查等）时，被告知的结果。6月19日下午6时开始，在通常国会结束后于首相官邸举行的记者会见时，安倍首相的表情缺乏精彩，也没有霸气。无精打采的原因是因为在10日，医生告知他“已经来不及了，所剩生命只有3个月。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

但截至目前，包括朝日新闻、共同社等日本权威媒体，并没有报道和回应有关“安倍患癌”的传言。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

三、日媒称安倍确有身体不适，但未有“患癌说” 进入日本，www.wokou.net.cn

据雅虎日本消息报道，6月9日是安倍和夫人结婚30周年纪念日，而且次日还是夫人安倍昭惠的生日。当晚，安倍和夫人与友人在东京代代木的意大利餐厅举行晚宴，夜里10点以后才回家。谁知道，回家后突然感到身体不适。12点以后，庆应医院的主治医生接到指令紧急驱车前往安倍私邸进行诊治。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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图为朝日新闻安倍6月10日日程追踪报道。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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经医生诊断，安倍无需入院治疗。第二天上午10点，又为安倍做了医学检查。据该人士介绍，媒体报道下午2点以后安倍在健身俱乐部健身。从安倍10日日程安排来看，应该无大碍。 内容来自进入日本

四、安倍近期深陷丑闻，党内党外竞争激烈，时机可疑

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近期安倍确实很头疼，“地价门”、涉嫌为友人开设兽医学院向相关政府部门“打招呼”、强推《有组织犯罪处罚法》修正案、女议员辱骂殴打男秘书……安倍频频陷入丑闻。 本文来自进入日本网

频频曝出的丑闻，让安倍的形象和声誉大为受损。6月17、18两日，日本共同社实施的日本全国电话舆论调查结果显示，安倍内阁支持率急剧下降到44.9%，较上次5月调查大跌10.5个百分点，在此时曝出安倍患癌的实属可疑。（综合静说日本、中国日报等报道） 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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