当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 安倍：将深刻反省东京都选战惨败 问题堆积如山

安倍：将深刻反省东京都选战惨败 问题堆积如山

时间: 2017-08-13 22:03 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：面临深层次矛盾的挑战 自2012年年底日本首相安倍晋三大力推行以超宽松货币政策、扩大财政支出和结构改革为三支箭的“安倍经济学”以来，日本逐渐走出笼罩了近20年的通货紧缩阴影，失业率开始下降，企业需求也呈现上升态势。但“安倍经济学”带来的风险也是阻碍日本经济发展的不确定因素之一，而其最后发出的第三支。。。

暴雨致湖南紧急转移63万人 直接经济损失逾百亿元 内容来自进入日本 湖南省防汛抗旱指挥部2日初步统计，6月22日以来的降雨共造成湖南14个市州127县市区1334个乡镇403.07万人受灾，紧急转移人口63.38万人，农作物受灾面积427.09千公顷，倒塌房屋10764间，直接经济损失103.36亿元。[详细] copyright 进入日本 07-03 15-07中国新闻网 进入日本网（www.wokou.net.cn）

北京南至雄安新区首开动车 运行时间80分钟左右 记者从中国铁路总公司获悉，7月6日，铁路部门将首次开行两对北京南至雄安新区的动车组列车。列车运行区段为北京南-保定，车次为D6655/6次、D6657/8次，均在霸州西站、白沟站、白洋淀站、徐水站等车站办理客运业务。[详细] 日本最新动态-www.wokou.net.cn 07-03 16-07北京晚报 本文来自进入日本网

在北回归线看“立杆不见影” 这种现象在广州一年出现两次 进入日本，www.wokou.net.cn 在北回归线看“立杆不见影”[详细] 内容来自进入日本 07-03 11-07中国新闻网 进入日本网（www.wokou.net.cn）

强降雨致南方8省份48人死亡失踪 直接损失188亿元 6月29日以来，西南、江南及广西等地部分地区出现强降雨，贵州中南部、广西中北部、湖南、江西北部、湖北东部、安徽南部等地部分地区累计雨量有100—300毫米，其中广西桂林、江西九江、湖南娄底和湘潭等局地达420—486毫米。截至7月3日9时统计，，上述8省份48市238个县...[详细] 本文来自进入日本网 07-03 16-07央广网 内容来自进入日本

英军涉滥杀阿富汗平民 国防部疑欲掩罪行 综合消息，英国皇家军警（RMP）的一项调查显示，数年前赴阿富汗参加反恐任务的英国空中特勤队（SAS），涉嫌杀害手无寸铁的阿富汗平民并伪造任务报告，而英国政府则涉嫌试图掩盖这一罪行。[详细] 本文来自进入日本网 07-03 16-07中国新闻网 日本最新动态-www.wokou.net.cn

美联航客机在美着陆起火 机上63人无人伤亡 美国联合航空公司(美联航)运营的一架支线客机2日下午在科罗拉多州丹佛国际机场着陆后起火，幸亏机场应急部门反应迅速，机上63人无人伤亡。这架客机航班号为天西航空5869，由美联航旗下专门执行地区间短途飞行的联翔公司承运，事发时刚刚从科罗拉多州的阿斯彭飞抵该...[详细] copyright 进入日本 07-03 16-07新华社 本文来自进入日本网

进入日本，www.wokou.net.cn

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。