当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 安倍：将深刻反省东京都选战惨败 问题堆积如山

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安倍：将深刻反省东京都选战惨败 问题堆积如山

时间:2017-08-13 22:03来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文“安倍经济学”步履维艰介绍：面临深层次矛盾的挑战 自2012年年底日本首相安倍晋三大力推行以超宽松货币政策、扩大财政支出和结构改革为三支箭的“安倍经济学”以来，日本逐渐走出笼罩了近20年的通货紧缩阴影，失业率开始下降，企业需求也呈现上升态势。但“安倍经济学”带来的风险也是阻碍日本经济发展的不确定因素之一，而其最后发出的第三支。。。

　　

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