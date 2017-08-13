当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> “安倍经济学”步履维艰

“安倍经济学”步履维艰

时间: 2017-08-13 21:56 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本首相安倍晋三。 身陷学园丑闻的日本首相安倍晋三近日被传“癌症晚期”，他的健康状况也成为日本媒体关注的焦点。据媒体报道，安倍曾患有溃疡性大肠炎，但“患癌说”仍存在几大疑点。 一、安倍首相日程仍排满，每日正常处理事务 日本共同社常规栏目专设“追踪安倍晋三首相”栏目，记录和追踪日本首相每天日程。安倍。。。

面临深层次矛盾的挑战

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自2012年年底日本首相安倍晋三大力推行以超宽松货币政策、扩大财政支出和结构改革为三支箭的“安倍经济学”以来，日本逐渐走出笼罩了近20年的通货紧缩阴影，失业率开始下降，企业需求也呈现上升态势。但“安倍经济学”带来的风险也是阻碍日本经济发展的不确定因素之一，而其最后发出的第三支箭将带来怎样的影响，现在还是个未知数。

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A 三支利箭 本文来自进入日本网

“安倍经济学”是指日本首相安倍晋三2012年年底上台后加速实施的一系列刺激经济政策，最引人注目的就是宽松货币政策，日元汇率开始加速贬值。“安倍经济学”的基本原理是，通过向市场大量注入资金，造成通货膨胀率增加、日元贬值、出口增加、物价上涨、企业收益增长、员工收入也随之增加，最终摆脱通货紧缩，实现日本经济增长。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

“安倍经济学”这一系列政策由所谓的“三支利箭”组成。

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第一支箭：超宽松货币政策——实现2%的通胀目标，无限制的量化宽松，，日元贬值，修改日本银行法。 进入日本，www.wokou.net.cn

第二支箭：扩大财政支出——大规模的公共投资，发行建设国债让日本银行购入并长期持有。 进入日本，www.wokou.net.cn

第三支箭：结构改革——负利率政策，发展健康长寿产业，全民参与的成长战略，培养能制胜世界的年轻一代；创建女性能充分发挥作用的日本。

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其中前两支箭是短期政策，旨在快速刺激经济；第三支箭是长期战略性措施，是“安倍经济学”的灵魂和核心，也是最难落实的部分。

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B 产生的历史背景

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“安倍经济学”的出台有两方面的原因，一是日本从1991年开始经历了长达20多年的平成萧条和政治混乱，国民已经感到疲惫和无望；二是与此同时邻国中国经济快速发展，一举超越日本。

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平成萧条 copyright 进入日本

上世纪60至70年代，日本实现了经济的高速增长。70至80年代初，虽然经历过两次石油危机，经济增长率大幅下降，但仍在发达国家中名列前茅。1985年的“广场协议”导致日元大幅度升值，随后为抵抗升值而实施的宽松货币政策导致了经济泡沫。90年代初经济泡沫破灭后，日本陷入了长达20年的经济低迷时期。日本央行在这期间为了刺激经济发展，实施了大胆的货币政策。谁知不仅没成效，反而导致1999年短期利率逐渐逼近零利率，此后物价上涨率和经济增长率几乎为零的时期持续了大约10年。

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日本有学者认为，内需不足是阻碍日本经济成长的最大敌人。在迷失的20年中，日本人养成了勤勉节约的习惯，勤奋工作同时节衣缩食，致使供过于求，造成了需求不足的经济状态。

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低迷的经济给日本带来了极大的负面影响。首先是失业率大幅度上升，严重影响了国民利益。随之而来是结婚率下降、离婚率上升、自杀率增加、贫困率扩大这样的“四率”恶性循环。 进入日本，www.wokou.net.cn

中日GDP增长总量逆转

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日本自1968年GDP超过德国后，40多年一直位居世界第二大经济体，其制造业的产品行销世界各国，是世界上外汇储备最多的国家和最大的债权国，人均收入也居世界前列。然而2010年中国GDP超越日本，国民经济总量达到日本的1.4倍，外汇储备是日本的2.8倍。中国经济发展迅猛，中国制造席卷全世界，高铁、高速公路、港口建设、汽车生产等驰名中外。日本人充满不安和危机感，也迫切希望能重振经济。 本文来自进入日本网

C 特色

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三大目标

2013年4月4日，日本央行在总裁黑田东彦的新体制下，实施了不同于传统的定量定性的货币宽松，释放出“安倍经济学”的第一支箭。该政策目标一是达成通胀，计划用2年时间实现通胀增长到2%。二是从着眼利率转为基础货币供给量，即定量的货币缓和。下调利率一般是货币政策的手段，但日本为0利率，不可能继续下调，所以日本央行由调整利率转变到调整基础货币存量。通过公开市场操作，增加资金供给量，实行货币调节。目标是2年后即2014年年末，基础货币规模由138兆日元增至270兆日元左右。三是以长期购买国债为中心，即定性的货币缓和。

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长期购买国债操作是“安倍经济学”中提供资金的主要手段。日本央行每月从市场上购买7兆日元，以每年90兆日元的频率持续购买2年期国债，2年后计划保有89兆至190兆日元长期国债。同时购买到期年限比较长的国债，延长保有长期国债的平均到期年限，计划在3年到7年内，年限较长的长期国债持有量增加2倍。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

通过这样的政策目标，希望能有以下的经济改善：一是实现长期的低利率与资产低溢价，以帮助企业减少成本，提高利润，同时降低资产溢价。二是形成逆回购的连锁反应，以推动较高风险的资产投资，同时助力银行从累赘的国债中解脱，开始向企业发放贷款，刺激资金流动。三是改变市场和经济主体的“希望”，即逐渐抹去通缩的预测，萌生基于通胀的预期，调整经济活动的愿景。

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零利率下的货币宽松三大手段 进入日本，www.wokou.net.cn

不直接使用降低政策利率的货币政策叫做“非传统型货币政策”。当政策利率为0%，央行可供使用的手段很少。下表为零利率下的货币宽松三大手段，各国央行的政策不外乎单独或组合使用这三大手段。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

在“安倍经济学”中，日本央行对三大手段组合运用，其中大量购入特定资产和中央银行扩表的规模和扩展速度前所未有。零利率下货币宽松手段少之又少，央行不得不加大银行扩表中的定量，扩大大量购入特定资产中购买资产的范围。 内容来自进入日本

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预期效应 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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日本央行首先宣布通胀率要上升到2%的目标，让消费者和投资者形成了通胀预期，随之逐渐改变现有的投资和消费模式。首先，日本的股价大幅度上涨，即货币宽松的通胀预期效应之一；其次，由于消费者认为将来会通胀，于是提前购买大型家电、车或者住宅等；最后，通胀预想引起消费支出的增长，促使通胀目标加速实现。





D 成效

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摆脱通缩，刺激经济复苏

下图显示持续了15年以上的通货紧缩开始由负转正，物价指数转向正值。名义GDP和实际GDP都有所增加，名义GDP自2008年以来首次超过500兆日元，实际GDP从2013年Q1开始由负增长逆转为正，增加了约12兆日元。从GNI（国民总收入）来看，和“安倍经济学”开始实施的2012年12月相比增加了约21兆日元，回升到2008年经济危机前的水准，2016年超过50兆日元。

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图为2010—2015年日本物价指数增长态势 copyright 进入日本

注：CPI为除去了生鲜食品后的物价指数，核心CPI为除去了生鲜食品、石油制品及其他特殊因素的物价指数 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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图为日本名义和实际GDP季度值（单位：兆日元）

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就业人数增加，薪金水平提高 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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图为日本名义和实际劳动所得 copyright 进入日本

和2012年相比，2015年的失业人数减少了53万人，其中非自发的失业人数35万人，青年失业人数7万人。2015年大中小企业的薪金上涨率是17年以来的最高水准。

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图为日本正式员工就业人数

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财政趋于健全

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国家和地方的基础财政收支（PB）赤字比GDP比率下降-3.3%，针对面向财政健全化的目标制定了《经济与财政的重建计划》等。 进入日本，www.wokou.net.cn

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图为日本国家和地方的基础财政收支（GDP比） 进入日本，www.wokou.net.cn

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