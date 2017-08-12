当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日本首相咄咄相逼，扬言要进攻中国，李鸿章却说：你进攻吧，你尽管入侵吧

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日本首相咄咄相逼，扬言要进攻中国，李鸿章却说：你进攻吧，你尽管入侵吧

时间:2017-08-12 13:14来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文有不少日本官场人士都对张作霖的死暗示了震惊和哀伤日本资讯介绍：[摘要]在临死前，还在给他的心腹发电报：“现在对日外交纯取公诚态度，所有从前悬案,如系无关紧要者，应速分别解决，不必争持。倘因关系重大不能轻易让步者，仍应本外交方式慎重办理。” 张作霖 一说起张作霖，可能许多人对他的第一印象就是“东北王”，是个军阀，也是一个爱国的军阀。 而且关于张作霖如果机智拒绝。。。

　　

日本首相咄咄相逼，扬言要进攻中国，李鸿章却说：你进攻吧，你尽管入侵吧

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清朝在甲午海战战败后，慈禧任命李鸿章为全权大臣前往日本马关与日本首相伊藤博文商讨赔款事宜，中日甲午海战的失利，李鸿章是有责任的，而慈禧派李鸿章为全权大臣也实在是无奈之举，因为大清朝能处理外交事务的，也只剩日本的败军之将、已经年近七十的李鸿章了，李鸿章漂洋过海来到日本的马关，在第一天的谈判中，伊藤博文提出赔偿三亿两白银，割让辽东半岛、台湾岛、澎湖列岛等无异于让清朝亡国的条件，可谁曾想，在第一天谈判后的下午，李鸿章遭到了日本刺客的刺杀，脸部被日本刺客打了一枪，险些毙命，在李鸿章刚刚伤愈后，李鸿章马上找到伊藤博文，他想用这一枪，来替清朝挽回点什么，于是，就有了下面的这段对话。
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日本首相咄咄相逼，扬言要进攻中国，李鸿章却说：你进攻吧，你尽管入侵吧

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伊藤博文：为了对中堂大人的受伤表示歉意，我大日本帝国决定将条约中赔偿三亿两白银减少为两亿两白银，但其他关于辽东半岛、台湾岛等条款断不能更改。
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李鸿章：一枪一亿两，好啊，那就让我再挨两枪就好了。

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伊藤博文：我只想提醒中堂，大日本帝国的海军已经在山海关登陆，如果你不在条约上签字，帝国军队马上进攻，你们的皇帝和皇太后将朝不保夕。

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李鸿章：那你就进攻好了，你们日本要辽东半岛、台湾岛、澎湖列岛，那你们就入侵好了，中国还有许许多多的好地方，你们尽管入侵好了。日本在强大，终究是个弹丸小国，你们能把战线拉多远？能把战场铺多大？

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我大清虽然弱小，但是我们地大，大清虽然武器弱，但是我们人多，我们即使用血肉之躯，也要拖垮你们，拖死你们！李鸿章停顿片刻后说：所以为了两国的关系着想，还是请阁下再做些让步。 进入日本，www.wokou.net.cn

伊藤博文：辽东半岛，贵国可保留，但是权益必须归日本，，澎湖列岛可以再行商榷，但台湾岛必须割让。大日本帝国虽然拖不起，但是贵国能拖得起吗？你的皇太后还允许您继续拖下去吗？

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李鸿章：那你们就再减少一些赔款，五千万两也好。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

伊藤博文：不行！

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李鸿章：两千万两？ 进入日本网（www.wokou.net.cn）

伊藤博文吗：不行！

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李鸿章：无论如何再减少点，就当做老夫回国的旅费吧！

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李鸿章随行的清朝官员，听到李鸿章像农妇一般与日本讨价还价，无不跪地痛哭，高呼“中堂大人” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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李鸿章是中国近代的悲情人物，他虽为直隶总督、北洋大臣，但是他却并不能改变清朝灭亡的命运，梁启超这样评价李鸿章道： 吾敬李鸿章之才，吾惜李鸿章之识，吾悲李鸿章之遇！
  
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后文公众纷纷给出“差评”日本资讯导读：外汇网7月11日讯——近期，日本首相安倍晋三麻烦不断：卷入加计学园丑闻，又通过具有争议的共谋罪而激起民愤，全国各地近日爆发反政府示威，要求安倍下台。据最新民调显示，安倍的支持率已跌至其2012年年底上台以来的最低水平。同时，日本参众两院开始闭会审查安倍丑闻。此种政治局面动荡会对日元走势产生何种影响。。。
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