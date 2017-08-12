当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日本首相咄咄相逼，扬言要进攻中国，李鸿章却说：你进攻吧，你尽管入侵吧

日本首相咄咄相逼，扬言要进攻中国，李鸿章却说：你进攻吧，你尽管入侵吧

时间: 2017-08-12 13:14 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：[摘要]在临死前，还在给他的心腹发电报：“现在对日外交纯取公诚态度，所有从前悬案,如系无关紧要者，应速分别解决，不必争持。倘因关系重大不能轻易让步者，仍应本外交方式慎重办理。” 张作霖 一说起张作霖，可能许多人对他的第一印象就是“东北王”，是个军阀，也是一个爱国的军阀。 而且关于张作霖如果机智拒绝。。。

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伊藤博文：为了对中堂大人的受伤表示歉意，我大日本帝国决定将条约中赔偿三亿两白银减少为两亿两白银，但其他关于辽东半岛、台湾岛等条款断不能更改。

李鸿章：一枪一亿两，好啊，那就让我再挨两枪就好了。

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伊藤博文：我只想提醒中堂，大日本帝国的海军已经在山海关登陆，如果你不在条约上签字，帝国军队马上进攻，你们的皇帝和皇太后将朝不保夕。

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李鸿章：那你就进攻好了，你们日本要辽东半岛、台湾岛、澎湖列岛，那你们就入侵好了，中国还有许许多多的好地方，你们尽管入侵好了。日本在强大，终究是个弹丸小国，你们能把战线拉多远？能把战场铺多大？

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我大清虽然弱小，但是我们地大，大清虽然武器弱，但是我们人多，我们即使用血肉之躯，也要拖垮你们，拖死你们！李鸿章停顿片刻后说：所以为了两国的关系着想，还是请阁下再做些让步。

伊藤博文：辽东半岛，贵国可保留，但是权益必须归日本，，澎湖列岛可以再行商榷，但台湾岛必须割让。大日本帝国虽然拖不起，但是贵国能拖得起吗？你的皇太后还允许您继续拖下去吗？

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李鸿章：那你们就再减少一些赔款，五千万两也好。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

伊藤博文：不行！

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李鸿章：两千万两？ 进入日本网（www.wokou.net.cn）

伊藤博文吗：不行！

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李鸿章：无论如何再减少点，就当做老夫回国的旅费吧！

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李鸿章随行的清朝官员，听到李鸿章像农妇一般与日本讨价还价，无不跪地痛哭，高呼“中堂大人” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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李鸿章是中国近代的悲情人物，他虽为直隶总督、北洋大臣，但是他却并不能改变清朝灭亡的命运，梁启超这样评价李鸿章道： 吾敬李鸿章之才，吾惜李鸿章之识，吾悲李鸿章之遇！



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