当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日本首相安倍下月初将重组内阁 因其支持率降至2012年以来最低

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日本首相安倍下月初将重组内阁 因其支持率降至2012年以来最低

时间:2017-08-12 14:07来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文公众纷纷给出“差评”日本资讯介绍：外汇网7月11日讯——近期，日本首相安倍晋三麻烦不断：卷入加计学园丑闻，又通过具有争议的共谋罪而激起民愤，全国各地近日爆发反政府示威，要求安倍下台。据最新民调显示，安倍的支持率已跌至其2012年年底上台以来的最低水平。同时，日本参众两院开始闭会审查安倍丑闻。此种政治局面动荡会对日元走势产生何种影响。。。

　　

　　环球外汇7月10日讯--日本首相安倍晋三下月初将重组内阁并撤换自民党部分领导人，力争提高支持率。安倍所在的自民党在东京都议会选举中遭遇历史性挫败后，其支持率跌至2012年重新担任首相以来最低

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　　上周一个初出茅庐的政党让自民党遭受重大损失，使人关注安倍在执政近五年后依然存在的软肋，许多人将选举失利归咎于安倍及内阁官房长官菅义伟的骄傲自大。

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　　周一的民调显示，安倍的支持率降至他2012年底重新掌权以来的最低位，读卖新闻进行的民调中，其支持率为36%，低于一个月前的49%。

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　　在朝日新闻进行的民调中，安倍的支持率为33%，低于一周前的38%。

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　　安倍在欧洲参加20国集团(G20)领导人峰会时，对随行的媒体称，在拟定于8月举行的内阁和自民党官员更迭中，他将挽留核心官员。

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　　“我将在下月初重组自民党领导层及内阁，旨在给人们新鲜感，”时事社援引安倍在斯德哥尔摩的讲话称。“稳定对于取得结果极其重要。内阁核心成员不应频繁更换。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　日本媒体称，他的讲话意味着他将挽留副首相兼财务大臣麻生太郎、内阁官房长官菅义伟以及自民党干事长二阶俊博，同时弃用频频失误的防卫大臣稻田朋美。

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　　7月2日，东京都知事小池百合子领导的新政党--都民第一会及其联盟党派在东京都议会127个议席中赢得79席。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　自民党仅获得23席，，还不到选举前席位数的一半，也是自民党有史以来在东京都议会选举中遭遇的最糟结果。 本文来自进入日本网

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和讯网今天刊登了《日本首相安倍下月初将重组内阁 因其支持率降至2012年以来最...》一文，关于此事的更多报道，请在和讯财经客户端上阅读。

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    后文【日本首相安倍最新消息】接连曝出丑闻支持率一路走低 安倍面临下台危机导读：2017年，不仅是朴槿惠的大凶之年，恐怕对于日本首相安倍晋三来说也是流年不利。接连被曝出丑闻，支持率一路走低，目前已经跌至30%，更有民众走上街头要求其下台，可以这么说，如果支持率继续下跌，安倍的处境将处于“紧急”状态，随时都有“翻船”的危险。 安倍支持率创2012年底最低 日本《读卖新闻》10日。。。
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