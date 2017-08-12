当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日本首相安倍晋三连续3个月的下跌后 撑得住吗？

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日本首相安倍晋三连续3个月的下跌后 撑得住吗？

时间:2017-08-12 14:12来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文【日本首相安倍最新消息】接连曝出丑闻支持率一路走低 安倍面临下台危机介绍：2017年，不仅是朴槿惠的大凶之年，恐怕对于日本首相安倍晋三来说也是流年不利。接连被曝出丑闻，支持率一路走低，目前已经跌至30%，更有民众走上街头要求其下台，可以这么说，如果支持率继续下跌，安倍的处境将处于“紧急”状态，随时都有“翻船”的危险。 安倍支持率创2012年底最低 日本《读卖新闻》10日。。。

　　

　　日本首相安倍晋三自二次执政以来一直享有极高民意支持率。但是，连续3个月下跌后，安倍内阁的支持率跌到了警戒线附近。相信安倍的耳边已经响起了警钟声。 copyright 进入日本

　　近日，多家日本媒体的最新民调均显示，安倍内阁支持率创下其二次执政以来的新低。其中尤其引人关注的是日本《读卖新闻》。该报被有些人称为“安倍晋三御用报纸”，其最新民调显示，安倍内阁支持率降至36%。这家“亲安倍”的媒体判定安倍“政权危险”，说明目前情况确实不容乐观。 内容来自进入日本

　　此外，《朝日新闻》也认为，安倍内阁支持率一再下跌，已逼近30%大关，如果跌破这一大关，则安倍内阁将进入“危险水域”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　此次安倍内阁支持率暴跌，最直接的导火索是安倍强推具有争议的“合谋罪”以及卷入加计学园丑闻并一再回避、否认问题。一系列问题带来的冲击已经开始显现。7月初的东京都议会选举中，自民党惨败，安倍政权遭遇巨大挫折，在东京一家独大的局面被打破。近日，全国各地爆发反政府示威，东京新宿游行获8000人响应，要求安倍下台。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　面对重重问题，安倍祭出惯用招数：一方面，安排紧张出访，期望靠外交加分；另一方面，最快或将于8月初进行内阁改组和自民党高层人事调整，“丢卒保帅”似乎在所难免。近期，防卫大臣稻田朋美借自卫队名义为党内候选人拉票被指“公权私用”而受到批评、法务大臣金田胜年被批评围绕“合谋罪”法的答辩不稳定，这两人或将难以留任。

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　　安倍2006年至2007年第一次执政时，因为政权运营不利和幕僚丑闻，2007年8月民意支持率跌破30%大关，9月安倍就称病辞职。

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　　这一次，安倍能撑住吗？他的修宪“大计”又将受到怎样的影响？ 本文来自进入日本网

　　自第二次执政以来，安倍的支持率一直相当高。主要反对党民主党民意支持率依然低迷、自民党内又缺乏有实力的竞争者挑战安倍的党魁地位，让安倍后顾无忧。顺境中，安倍凭借“安倍经济学”维系了高民意支持率，并强势推进修宪进程。 内容来自进入日本

　　如今，虽然支持率下跌，但是暂时还没有动摇安倍的执政根基，执政党集团仍掌握国会多数席位，安倍仍手握大量政治资源。安倍明确表示，在今年秋天向国会提交宪法修正案的准备没有改变。

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　　不过，显而易见，安倍内阁感受到的压力正在增加。连续下跌的支持率背后闪现民众对安倍重修宪而轻经济的“不务正业”的不满、东京都议会胜选后小池百合子带来的潜在政治效应……这些都使安倍内阁不得不提高警惕，谨慎应对。

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　　“危险水域”已经若隐若现，，安倍会二度遭遇噩梦吗？（张 红）

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后文但愿执政党和在野党一对一日本资讯导读：中新网7月14日电 据日媒报道，日本首相安倍晋三13日就学校法人“加计学园”新设兽医系计划打电话给自民党国会对策委员长竹下亘，表示“有意亲自在国会进行说明”。竹下又打电话给民进党国对委员长山井和则，告知同意举行安倍出席的预算委员会集中审议。 中新社记者 王健 摄" />资料图：日本首相安倍晋三。。。。
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