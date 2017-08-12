当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日本首相安倍晋三或因丑闻缠身提前结束首相生涯

日本首相安倍晋三或因丑闻缠身提前结束首相生涯

时间: 2017-08-12 10:00 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本首相安倍今日将就加计学园丑闻接受质询 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 扫描到手机 2017-07-24 07:45:31 央视新闻客户端 近来，日本首相安倍晋三被曝牵涉加计学园丑闻，今天起，安倍将就加计学园丑闻等问题接受国会质询。 民调显示，安倍内阁支持率持续下跌，甚至已经滑落至30％以。。。

中金网07月24日讯，据路透社消息，日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)因多桩丑闻缠身，在周一(7月24日)举行的议会上接受质询。而这一丑闻事件，，也让安倍的支持率骤降至自2012年上台以来的最低水平，并令其所在的自民党(LDP)在东京都议会选举中败北。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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丑闻缠身，安倍超长首相任期梦或破碎

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由安倍好友Kotaro Kake任理事长的加计学园在今年1月被特批为新办兽医学院的唯一候补机构，并能获得地方政府提供的高额补贴。 本文来自进入日本网

根据日本媒体近期披露的一批文件显示，推动加计学园利用日本“国家战略特区”政策新办兽医学院的因素是“来自官邸最高层的指示”。这令日本政府为首相亲信“开绿灯”的疑云愈发浓厚。不过，安倍和他的助理多次对该丑闻进行否认。 内容来自进入日本

而此前，安倍就已经因为夫人安倍昭惠担任名誉校长的一所小学涉嫌低价拿地而陷入公众质询。多桩丑闻接踵而至，令安倍的公众形象变得更加黯淡无光。

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最新公布的几项民意调查显示，安倍的支持率均低于30%。据悉，每日新闻上周日公布的7月22日至23日进行的民意调查结果显示，相较于6月份，安倍的支持率下滑10个百分点至26%。调查还显示，56%的受访者表示不支持安倍政府，这一比例上升了12个百分点。

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业内人士认为，虽然这并不会立即威胁到他的首相职位，但这确实会为安倍的长期职业生涯前景蒙上了阴影。

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如果安倍晋三在2018年9月的自民党选举中第三次当选为党魁，且自民党仍保持执政党地位，那么安倍有望成为自日本明治维新以来任职时间最长的首相。

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此前报道，安倍所在的自民党在本月早些时候举行的东京都议会选举中遭到了毁灭性的打击。而上周日(7月23日)日本反对党候选人在日本北部城市仙台举行的市长选举中获胜，可能会为日本自民党带来更大的压力。

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据悉，安倍和其助理和泉洋人，以及前任日本教育部高官前川喜平都将在日本国会的特别委员会会议上露面。值得一提的是，前川喜平刚刚在今年1月份辞去了教育部的高级官员职务，并指控日本政府扭曲了审批程序。 进入日本，www.wokou.net.cn

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