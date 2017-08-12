当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日本首相安倍今日将就加计学园丑闻接受质询

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日本最新动态-www.wokou.net.cn进入日本网（www.wokou.net.cn） 进入日本，www.wokou.net.cn 2017-07-24 07:45:31 央视新闻客户端
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近来，日本首相安倍晋三被曝牵涉加计学园丑闻，今天起，安倍将就加计学园丑闻等问题接受国会质询。
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民调显示，安倍内阁支持率持续下跌，甚至已经滑落至30％以下。 日本最新动态-www.wokou.net.cn
按照安倍此前的表态，24日和25日在日本国会审议会上，安倍就加计学园丑闻等问题接受质询。此外，前文部科学省事务次官和安倍的助理等也将到场作证。
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资料图：安倍 进入日本，www.wokou.net.cn
相关阅读 民调：丑闻不断 安倍内阁支持率继续下跌至39% copyright 进入日本
中新网7月24日电据日媒报道，日本经济新闻社与东京电视台本月21日至23日实施的舆论调查显示，安倍晋三内阁的支持率跌至39%，比6月实施的上次调查下跌10个百分点。 日本最新动态-www.wokou.net.cn
而不支持率则升高10个百分点，达到了第二次安倍政权2012年12月上台后的最高值52%，不支持率超过了支持率。
报道称，支持率持续下跌被认为受到了学校法人“加计学园”新设兽医系的计划和南苏丹联合国维和行动(PKO)的日报问题影响。
据了解，第二次安倍政权上台后，内阁支持率跌至最低的一次是2015年7月的38%，受到了众议院通过安保相关法案的影响。现在的情况表示安倍政权正面临安保法以来的最严峻局面。7月的支持率环比跌幅为史上最大。
第二次安倍政权上台已经超过4年半，回答对政权“感到骄傲”的受访者达到65%。回答“没感到骄傲”的为25%。 本文来自进入日本网
日本政党支持率方面，自民党为35%，比上次调查下跌5个百分点。民进党为6%，，比上次调查下跌2个百分点，民进党的支持率跌至2016年3月诞生以来的最低值。无党派人士为41%，上升9个百分点。
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据悉，此次调查由日经调查公司于7月21日至23日以日本全国18岁以上男女为对象，通过包括手机在内的随机拨号方式(RDD方式)实施。获得了1069个回答。回答率为48.6%。
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