当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日本首相安倍今日将就加计学园丑闻接受质询

日本首相安倍今日将就加计学园丑闻接受质询

时间: 2017-08-12 09:30 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本首相安倍晋三再次呼吁中俄加强对朝鲜施压 《每日经济》2017/07/31 星期一 日本共同社报道称，日本首相安倍晋三再次呼吁中国和俄罗斯就朝鲜持续的弹道导弹试验加强对平壤施压。 该媒体在安倍与美国总统特朗普电话会谈后援引他的话称：国际社会，尤其是中国和俄罗斯，应意识到形势的严重性并加强施压。。。。

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2017-07-24 07:45:31 央视新闻客户端

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近来，日本首相安倍晋三被曝牵涉加计学园丑闻，今天起，安倍将就加计学园丑闻等问题接受国会质询。

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民调显示，安倍内阁支持率持续下跌，甚至已经滑落至30％以下。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

按照安倍此前的表态，24日和25日在日本国会审议会上，安倍就加计学园丑闻等问题接受质询。此外，前文部科学省事务次官和安倍的助理等也将到场作证。

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资料图：安倍 进入日本，www.wokou.net.cn

相关阅读 民调：丑闻不断 安倍内阁支持率继续下跌至39% copyright 进入日本

中新网7月24日电据日媒报道，日本经济新闻社与东京电视台本月21日至23日实施的舆论调查显示，安倍晋三内阁的支持率跌至39%，比6月实施的上次调查下跌10个百分点。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

而不支持率则升高10个百分点，达到了第二次安倍政权2012年12月上台后的最高值52%，不支持率超过了支持率。

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报道称，支持率持续下跌被认为受到了学校法人“加计学园”新设兽医系的计划和南苏丹联合国维和行动(PKO)的日报问题影响。

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据了解，第二次安倍政权上台后，内阁支持率跌至最低的一次是2015年7月的38%，受到了众议院通过安保相关法案的影响。现在的情况表示安倍政权正面临安保法以来的最严峻局面。7月的支持率环比跌幅为史上最大。

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第二次安倍政权上台已经超过4年半，回答对政权“感到骄傲”的受访者达到65%。回答“没感到骄傲”的为25%。 本文来自进入日本网

日本政党支持率方面，自民党为35%，比上次调查下跌5个百分点。民进党为6%，，比上次调查下跌2个百分点，民进党的支持率跌至2016年3月诞生以来的最低值。无党派人士为41%，上升9个百分点。

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据悉，此次调查由日经调查公司于7月21日至23日以日本全国18岁以上男女为对象，通过包括手机在内的随机拨号方式(RDD方式)实施。获得了1069个回答。回答率为48.6%。

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