当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> [外汇]日本首相安倍晋三任期到期 安倍晋三下台日元汇率会上涨吗?

[外汇]日本首相安倍晋三任期到期 安倍晋三下台日元汇率会上涨吗?

时间: 2017-08-12 11:30 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：二战后，日本首相更迭较为频繁。日本众议院选举、参议院选举及执政党党首选举，是促发首相更迭的制度性因素。在首相更迭的政治过程中，派阀领袖是最核心的行为主体，且党首选举与派阀政治共生，社会传媒影响内阁存续。首相任期与经济增长、派阀抗争、日美同盟等政治生态因素密切关联。在自民党政权的不同发展阶段，首相更。。。

日本首相安倍晋三任期到期 安倍晋三下台日元汇率会上涨吗?

2017-07-24 16:28 fx168

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日本首相安倍晋三任期到期 安倍晋三下台日元汇率会上涨吗? 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本首相支持率最新消息!日本首相安倍晋三任期支持率跌至谷底会下台吗?将对日元影响如何?

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伴随着日本首相安倍晋三的支持率跌至谷底，外界对日本领导层或政府可能出现调整的臆测甚嚣尘上，这恐怕会削减当前日本刺激通货再膨胀的力度，引发日元的持续升值。但瑞银集团(UBS)认为，即便这样的调整发生，也几乎不会产生任何影响,日元不太可能持续升值。 本文来自进入日本网

据《每日新闻》(Mainichi)援引7月22-23日进行的民调报道称，支持执政党自民党领导人换届的人数占62%，支持首相安倍晋三寻求连任三届的人数占23%。安倍晋三作为自民党领导人的任期将于2018年9月结束

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另据《日本经济新闻》报道，安倍内阁支持率下降10个百分点至39%;反对率上升10个百分点至52%

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瑞银集团(UBS)经济学家村田佳江以及James Malcolm上周六(7月22日)在报告中称，调整后的政府可能更不愿意实施激进的通货再膨胀议程，但是它会发现，要取消首相安倍晋三强大的通货再膨胀承诺是不可能的。日本央行的通胀承诺几乎是不可更改的。

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该行表示，，市场对于日本新政府克服通缩的承诺可能会信心不足，或许会需要其采取措施，例如发出打算让任期将于明年4月届满的日本央行行长黑田东彦连任的早期信号。 内容来自进入日本

汇率方面，瑞银指出，即便日本领导层换届后美元/日元大幅下滑，这样的情况也只会是短暂的，因为除非出现重大政策调整或是全球经济增长明显下滑，否则日本的通货再膨胀趋势都会坚定不移地保持下去。

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北京时间12:39，美元/日元报111.00/111.02。 copyright 进入日本

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