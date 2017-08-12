当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> [外汇]日本内阁将改组最新消息 日本首相安倍身陷“罗生门”支持率骤降

[外汇]日本内阁将改组最新消息 日本首相安倍身陷“罗生门”支持率骤降

时间: 2017-08-12 12:01 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

日本内阁将改组最新消息 日本首相安倍身陷“罗生门”支持率骤降改组将如何 进入日本，www.wokou.net.cn

因多桩丑闻缠身，日本首相安倍晋三将在周一(7月24日)举行的议会上接受质询。据悉，，这一丑闻事件令安倍的支持率骤降至自2012年上台以来的最低水平，并令其所在的自民党在东京都议会选举中败北。与此同时，对被指同意不公开方针的日本防卫相稻田朋美的批评不见止息，安倍如今或许仅剩最后一根“救命稻草”了。

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因丑闻缠身 安倍超长首相任期梦或破碎

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由安倍好友Kotaro Kake任理事长的加计学园在今年1月被特批为新办兽医学院的唯一候补机构，并能获得地方政府提供的高额补贴。日本媒体近期披露的一批文件称，推动加计学园利用日本“国家战略特区”政策新办兽医学院的因素是“来自官邸最高层的指示”。这令日本政府为首相亲信“开绿灯”的疑云愈发浓厚。不过，安倍和他的助理多次对该丑闻进行否认。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

而此前，安倍就已经因为夫人安倍昭惠担任名誉校长的一所小学涉嫌低价拿地而陷入公众质询。多桩丑闻接踵而至，令安倍的公众形象变得更加黯淡无光。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

最新公布的几项民意调查显示，安倍的支持率均低于30%。据悉，每日新闻上周日公布的7月22日至23日进行的民意调查结果显示，相较于6月份，安倍的支持率下滑10个百分点至26%。调查还显示，56%的受访者表示不支持安倍政府，这一比例上升了12个百分点。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

按照日本政界的过往数据，一旦政府支持率落入20%区间，基本就难以挽回民意了。德银也在其7月中旬的一份研报中表示，自1997年以来，如果政府支持率持续低于40%，几乎不可能再在以后的选举中取得成功。在明年要展开大选的紧要关头支持率出现如此大程度的下滑，这使得安倍的连任想法正变得越来越虚无缥缈。 进入日本，www.wokou.net.cn

业内人士认为，虽然这并不会立即威胁到他的首相职位，但这确实会为安倍的长期职业生涯前景蒙上了阴影。

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据小编了解，如果安倍晋三在2018年9月的自民党选举中第三次当选为党魁，且自民党仍保持执政党地位，那么安倍有望成为自日本明治维新以来任职时间最长的首相。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

不过，安倍所在的自民党在本月早些时候举行的东京都议会选举中遭到了毁灭性的打击。而上周日(7月23日)日本反对党候选人在日本北部城市仙台举行的市长选举中获胜，可能会为日本自民党带来更大的压力。

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安倍将于周一在日本国会的特别委员会会议露面。他的助理和泉洋人(Hiroto Izumi)和前任日本教育部高官前川喜平(Maekawa Kihei)也将出席本次会议。据悉，前川喜平在今年1月份辞去了教育部的高级官员职务，并指控日本政府扭曲了审批程序。



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