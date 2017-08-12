当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 【日本首相安倍最新消息】接连曝出丑闻支持率一路走低 安倍面临下台危机

2017年，不仅是朴槿惠的大凶之年，恐怕对于日本首相安倍晋三来说也是流年不利。接连被曝出丑闻，支持率一路走低，目前已经跌至30%，更有民众走上街头要求其下台，可以这么说，如果支持率继续下跌，安倍的处境将处于“紧急”状态，随时都有“翻船”的危险。
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安倍支持率创2012年底最低
日本《读卖新闻》10日发布的最新民调显示，安倍内阁支持率降至36%，创造安倍2012年底执政以来的新低。
报道称，目前各年龄段各性别民众均表现出“远离安倍”的倾向。日本时事通讯社10日综合各媒体调查结果称，除了《读卖新闻》，9日至10日两天，日本电视台、《朝日新闻》发布的安倍内阁支持率数据分别为31.9%、33%，也创下安倍二次执政以来的新低。
报道认为，有保守倾向的《读卖新闻》判定安倍“政权危险”，说明目前情况确实不容乐观。《朝日新闻》认为，安倍内阁支持率一再下跌，已逼近30%大关，如果跌破这一大关，则安倍内阁将进入“危险水域”。
“地价门”丑闻成安倍执政以来最大危机 内容来自进入日本
日本电视台10日称，民众的态度明显受到政府对加计学园问题应对方式的影响。对于政府和执政党一再回避、否认问题，，民众纷纷给出“差评”，认为不能再信任政府。
对内阁不支持的民众中，高达95%的人表示不能接受安倍对加计学园问题的表态。
日本《每日新闻》称，一些对安倍不满的民众9日走上日本多地的街头，要求安倍立即下台。东京的游行规模大约为8000人。
日本右翼教育机构森友学园的理事长笼池泰典曾抛出“爆炸性发言”，称接受过安倍的100万日元(约6万元人民币)捐款。安倍此前在国会上坚决否认与该学园有利益关联，并称如有则“愿意辞职”。3月16日，安倍及自民党高层立即否认捐款，在野党则呼吁安倍辞职。
森友学园因“低价购地门”遭舆论围攻，因向幼儿园孩子灌输军国主义思想遭各方批判。随后，安倍及其夫人则深陷这则丑闻中不能自拔，甚至愈演愈烈。
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安倍经济学也不甚理想
7月5日，日本财务省公布数据显示，2016年日本税收比上年度减少1.5%，时隔7年出现税收下降。有分析指出，此前安倍政府一直将企业税收增加作为“安倍经济学”发挥效用的成果来加大宣传。税收减少对已是步履维艰的“安倍经济学”而言无疑是又一个沉重打击。
不仅于此，面对美联储年内缩表和欧洲央行将缩小货币宽松规模的表态，日本央行7日宣布将再次实施固定利率操作，以0.110%的收益率无限制购买新增10年期国债，同时增加500亿日元的国债购买额，以应对日本长期利率上升压力，维持货币宽松政策，为“安倍经济学”保驾护航。
但这已是日本央行自今年2月份以来再次启用固定利率操作。这项操作从去年11月17日首次实施以来的情况看，显然效果不彰，如今再放此招，其结果不言而喻。 内容来自进入日本
由此看来，日本经济对“安倍经济学”难再奢望，需要另辟蹊径，日欧经济伙伴协定此时浮出水面，似乎是步活棋。至于这一协议何时能真正生效，并发挥怎样的作用，尚需更多时间来验证。
上次辞职就因支持率跌破30%
民意支持率是“政权安全”的重要指标，安倍2006年至2007年第一次执政时，因为政权运营不利和幕僚丑闻，2007年8月民意支持率跌破30%大关，9月安倍就称病辞职。此后自民党内阁支持率一直在低位徘徊，直到2009年秋将政权拱手让给原民主党。
目前，执政党集团仍掌握着国会多数席位，安倍手中仍握有大量政治资源，但民意支持率的持续下滑已对政权形成压力，意味着安倍必须在下次国会选举前扭转这一趋势。
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