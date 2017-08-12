当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 【日本首相安倍最新消息】接连曝出丑闻支持率一路走低 安倍面临下台危机

【日本首相安倍最新消息】接连曝出丑闻支持率一路走低 安倍面临下台危机

时间: 2017-08-12 14:09 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：环球外汇7月10日讯--日本首相安倍晋三下月初将重组内阁并撤换自民党部分领导人，力争提高支持率。安倍所在的自民党在东京都议会选举中遭遇历史性挫败后，其支持率跌至2012年重新担任首相以来的最低。 上周一个初出茅庐的政党让自民党遭受重大损失，使人关注安倍在执政近五年后依然存在的软肋，许多人将选举失利。。。

2017年，不仅是朴槿惠的大凶之年，恐怕对于日本首相安倍晋三来说也是流年不利。接连被曝出丑闻，支持率一路走低，目前已经跌至30%，更有民众走上街头要求其下台，可以这么说，如果支持率继续下跌，安倍的处境将处于“紧急”状态，随时都有“翻船”的危险。

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安倍支持率创2012年底最低

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安倍经济学也不甚理想

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上次辞职就因支持率跌破30%

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7月5日，日本财务省公布数据显示，2016年日本税收比上年度减少1.5%，时隔7年出现税收下降。有分析指出，此前安倍政府一直将企业税收增加作为“安倍经济学”发挥效用的成果来加大宣传。税收减少对已是步履维艰的“安倍经济学”而言无疑是又一个沉重打击。不仅于此，面对美联储年内缩表和欧洲央行将缩小货币宽松规模的表态，日本央行7日宣布将再次实施固定利率操作，以0.110%的收益率无限制购买新增10年期国债，同时增加500亿日元的国债购买额，以应对日本长期利率上升压力，维持货币宽松政策，为“安倍经济学”保驾护航。但这已是日本央行自今年2月份以来再次启用固定利率操作。这项操作从去年11月17日首次实施以来的情况看，显然效果不彰，如今再放此招，其结果不言而喻。由此看来，日本经济对“安倍经济学”难再奢望，需要另辟蹊径，日欧经济伙伴协定此时浮出水面，似乎是步活棋。至于这一协议何时能真正生效，并发挥怎样的作用，尚需更多时间来验证。民意支持率是“政权安全”的重要指标，安倍2006年至2007年第一次执政时，因为政权运营不利和幕僚丑闻，2007年8月民意支持率跌破30%大关，9月安倍就称病辞职。此后自民党内阁支持率一直在低位徘徊，直到2009年秋将政权拱手让给原民主党。目前，执政党集团仍掌握着国会多数席位，安倍手中仍握有大量政治资源，但民意支持率的持续下滑已对政权形成压力，意味着安倍必须在下次国会选举前扭转这一趋势。

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