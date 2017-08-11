当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 英媒：日本首相夫人安倍昭惠为什么不跟特朗普说话？

英媒：日本首相夫人安倍昭惠为什么不跟特朗普说话？

时间: 2017-08-11 12:11 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：图集 鉴于近日民调显示政权支持率仍呈继续下降趋势，正在欧洲访问的日本首相安倍晋三9日表示，计划于下月伊始迅速着手进行内阁改组和自民党内高层人事调整，以期在秋季临时国会召开之前，通过刷新执政体制来振作政权。 据悉，近期因一系列问题备受在野党和舆论批评的防卫大臣稻田朋美尽管此前一直备受安倍青睐，但安倍。。。

【环球网综合报道】英国广播公司7月23日报道称，日本人本周五一早就意外发现，世界正热切检视首相夫人安倍昭惠的英语会话水平。

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这是因为美国总统特朗普接受《纽约时报》的专访时，表示日本首相夫人安倍昭惠不会说英语。

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但网民很快就翻案——网民在YouTube上发现一段安倍昭惠用英语演讲的视频，于是大家开始臆测，安倍昭惠是假装不懂英语，借此避免与特朗普交谈。

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报道说，批评特朗普的人将安倍昭惠视为英雄，美国传媒大篇幅报导，但真相未必如此非黑即白。

虽然特朗普称安倍夫人连“你好”(Hello)都不会或许是夸大其词，但有能力朗读一篇预先写好的英文讲词，不代表她有能力在晚餐会上侃侃而谈。

安倍昭惠之前在外交场合中，几乎全是透过翻译来交谈。 BBC过去邀请她接受访问，当局表示，接受访问的前提是，采访要以日语进行。

对于特朗普忆述G20峰会上的这段经历所引起的骚动，日本外务省发言人表示，此属于私人对话，政府不会发表评论。

“同时，我们发现特朗普总统在受访时表示他很享受与安倍夫人共进晚餐，她是位令人喜爱的女士。”日本外务省发言人补充说到。

但日本民众对这件事议论纷纷，，可以分成三大类意见。第一：为什么她要懂英文？《赫芬顿邮报》日本版主编长野智子质问特朗普会不会用日语讲“你好”。一位Twitter网民@cevicherohack表示，会说英语的人以为全世界的人都会英语，这样的想法很恼人。

第二：虽然英文不是她的母语，特朗普总统也可以主动攀谈？也有认为特朗普总统不主动开启对话是不礼貌的行为，《纽约时报》日籍女记者田渊广子说，或许特朗普才是有沟通技巧问题的那个人。

第三：她可能不希望“多说多错”，所以索性不说话。

目前来讲，日本传媒在这件事上基本保持中立，只报道美国媒体如何报道。又或者是因为安倍昭惠本身就是充满争议的人物，尤其是因为民族主义学校事件仍然持续，安倍夫人处身于暴风眼中。

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