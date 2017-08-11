当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日本首相安倍晋三再次呼吁中俄加强对朝鲜施压

《每日经济》2017/07/31 星期一
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日本共同社报道称，日本首相安倍晋三再次呼吁中国和俄罗斯就朝鲜持续的弹道导弹试验加强对平壤施压。
该媒体在安倍与美国总统特朗普电话会谈后援引他的话称：”国际社会，尤其是中国和俄罗斯，应意识到形势的严重性并加强施压。”
报道称，，安倍表示，他高度评价特朗普关于采取措施保护盟友的承诺。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
7月28日晚间有消息称，朝鲜向日本海北海道方向发射了一枚弹道导弹。发射地点为慈江道境内。这是平壤当局第一次在夜间试射弹道导弹。
朝鲜表示第二次成功发射”火星-14″洲际弹道导弹。据朝中社报道，导弹飞行了47分12秒。据悉，导弹飞行了998公里，最大高度达到3724.9公里。 本文来自进入日本网
韩国军方认为，据推测，本次试射的是洲际弹道导弹。美国也认为，朝鲜试验了洲际弹道导弹。俄国防部发布消息称，朝鲜发射的弹道导弹飞行高度达到681公里，导弹飞行732公里后，坠入日本海中部海域。俄国防部指出，莫斯科追踪了平壤的导弹发射，此次发射背向俄边境进行，对俄领土不构成威胁。
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日本和美国7月30日就朝鲜又一次导弹发射举行了联合航空演习。美国两架B-1战略轰炸机和日本自卫队两架F-2战斗机参加了演习。它们从日本西南部九州岛的西部飞至日本防空区内的朝鲜半岛空域，美国飞机继续飞行，韩国空军也加入了其中。 本文来自进入日本网
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