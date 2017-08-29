当前位置：进入日本-> 国际-> 南美外交-> 揭密：為什麼巴西會有那麼多的日本移民？

揭密：為什麼巴西會有那麼多的日本移民？

时间: 2017-08-29 14:57 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日裔巴西籍女杀人犯逃到中国 如何引渡她成问题 来源：倍可亲(backchina.com) 美国打折网,购物神价直播！ 距离大阪市西成区准护士冈田里香遗体被发现已经过去了2年8个月。涉嫌抢劫杀人的日裔巴西女子Oishi.Ketty.Yuri已从拘押地中国被移交给了日本。由于中日两国之间没有罪犯引渡条。。。

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揭密：為什麼巴西會有那麼多的日本移民？

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2016年05月16日 21:09

於慶璇／綜合整理

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為什麼巴西會有那麼多的日本移民？ (圖/今日頭條)

據統計，巴西是全球日裔最多的海外國家。這聽起來有些匪夷所思，日本人為什麼會選擇如此遙遠的國家進行大規模移民？這還要從遙遠的19世紀末20世紀初開始說起。

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【清政府拒絕巴西邀請】

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20世紀初，地廣人稀的巴西種植園經濟不斷發展，大量土地被開發。1905年，巴西政府開始開發亞馬遜平原。但是，亞馬遜平原環境惡劣，氣候悶熱潮濕，很多勞工因疾病而死亡。勞動力的嚴重短缺將直接影響巴西種植園經濟的發展，巴西種植園主和一些官員起初的打算是引進中國移民，甚至有人建議招募100萬中國勞工來巴西。

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在他們看來，華工的身影已經遍布世界，加上巴西本身就有過華工從事種植業的先例，華工吃苦耐勞的品質深得巴西政府和當地人的欣賞。不久，巴西總統便派遣特使來到中國，向清政府提出引進華人移民的要求。但出人意料的是，清政府堅決地拒絕了這項請求，答覆道「華僑入海，非奸則盜」，就這樣，中國與巴西的合作不了了之。 进入日本，www.wokou.net.cn

然而1868年，日本開始明治維新，明治政府大力參與經濟活動，推進工業革命，由政府推動建立的第一批近代大工業企業，主要靠從農民那裡盤剝搜刮得來的資金進行投入。課捐雜稅令許多破產的農民離開農村到城市謀生，而尚未充分發展的城市根本無法消化大量湧入的人口，於是，從19世紀後期開始，明治政府開始考慮通過海外移民的辦法來減輕國內過剩人口的壓力，甚至將其作為一項軍事輔助手段予以支持和鼓勵。 内容来自进入日本

1895年，日本與巴西締結了《日巴通商友好條約》，兩國宣布正式建立邦交。此後日巴兩國政府協商，開始籌劃有組織的巴西移民計劃。 本文来自进入日本网

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1908年，日本船隻「笠戶丸」載運第一批日本移民從神戶開抵巴西桑托斯港。(圖/維基百科)

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【風風火火的日本移民潮】

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日本向巴西移民大約經歷了三個階段。第一階段是從1908年到1921年，14年間遷往巴西的日本移民共有3萬餘人。根據日本的檔案資料，1908年6月28日，第一批日本移民781人（165戶共733人及單身48人）乘坐「笠戶丸」號海輪從神戶啟航，前往巴西，這是日本歷史上第一條巴西移民船。 copyright 进入日本

而船隻的來歷也頗有歷史淵源，這艘由英國造船公司製造的客貨兩用船是日本在1905年日俄戰爭中收穫的戰利品，當時在中國的旅順港一度被砲彈擊沉，後被日本海軍打撈上岸，經日本東京海外興業株式會社重修改裝，成為一艘遠洋型客貨兩用大型船隻，命名為「笠戶丸」。

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此後短短6年間，共有10批，約1.5萬人移民到巴西。1921年，巴西聖保羅州政府中止了對日本移民的旅途補貼，日本向巴西移民暫告一個段落。

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第二階段從1922年開始到第二次世界大戰前夕，總計有超過14萬人移民巴西，平均每年移入約9000人，這是日本向巴西移民的鼎盛時期。在這段時期裡，由於日本社會經濟危機，特別是1923年發生了關東大地震，日本政府急於緩解人口增長和失業的壓力，鼓勵國民向海外遷徙。這期間的日本移民，雖然絕大多數仍去聖保羅州等地的咖啡園從事僱傭勞動，但也有些人開始以移民集團為單位，向聖保羅州、巴拉那州和亞馬遜地區集體進發。 本文来自进入日本网

他們佔地墾荒，建立起移民中心，這些土地有的是日本促進海外移民的專門機構買的，有的是巴西地方政府贈予的，隨後巴西的土地上便出現了日本移民經辦的莊園，這些地方至今仍是日本移民及其後裔的聚居地。1935年後，日本政府窮兵黷武，移民人數開始下降；1936年之後，日本向巴西的移民逐漸減少直至完全中止。

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從1936年到1941年太平洋戰爭爆發前，共有約3萬人移民巴西。從戰後至今，是日本向巴西移民的第三階段。戰後初期，移民人數有限，從1953年到1962年，日本對巴西的移民有了相對的增長。與此前不同的是，這時的移民不是簡單的勞動力，他們有的帶著財產，有的是​​應日本在巴西企業的邀請前來進行投資的，有的是隨日本企業向巴西轉移而來的管理人員、技術人員。1962年以後，由於日本經濟迅速發展，巴西政府也在1965年頒布了只准具有高等學校畢業文憑或繳納34000克魯賽羅，相當於5000美元（約16萬元新台幣）資金的人進入巴西的法令，從1968年開始，每年到達巴西的日本人平均不超過600人。 本文来自进入日本网

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許多日裔青年為了擺脫社會地位低下的處境，努力求學，在巴西社會中的地位越來越高。(圖/騰訊)

【聖保羅的日本人最多】

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日本移民剛來的時候，巴西南部各州已經經過了德、英兩國160年的開拓，特別是聖保羅，是種植咖啡的絕佳之地。20世紀初，歐洲經濟大繁榮也刺激了咖啡需求的急劇增長，咖啡種植處於鼎盛時期。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本移民中的大多數人，都被分配到了咖啡園勞作。與之前在日本耕作水稻不同，日本移民要從頭學習咖啡種植技術，他們用不慣搗豆工具、吃不慣異國飯菜、薪水也少的可憐，雖然名義上是自由居民，但是與奴隸的待遇和生活條件幾乎無異。一度夢想著憑藉勤勞雙手迅速致富，然後衣錦還鄉的日本人，夢想殘酷地破滅了。 copyright 进入日本

很快，持續數十年的巴西「咖啡景氣」亦如曇花一現，在20世紀20年代達到頂峰之後迅速凋落。日本移民不得不往聖保羅州西部更為縱深的腹地，往原始森林地帶開拓荒地，艱辛謀生。這裡荒草叢生，河谷地帶鱷魚和猛獸頻頻出沒。日本移民用從日本帶來的工具和書籍，除去荒草，種上蔬果，種桑養蠶，飼養家禽。

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日本人其實可以同義大利移民一樣，逃到鄰村，逃到鄰國，但這並不能從根本上解決問題，於是，他們拿出紮根巴西的姿態，要給自己和後代拼出一條生路。日本移民在巴西是居於義大利、葡萄牙、西班牙之後的第四大移民集團，由於日本移民在宗教、風俗等方面與當地白種人和其他歐洲移民差別較大，起初頗受歧視。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

20世紀30年代，在巴西政治精英中流行已久的民族主義觀念愈演愈烈，巴西官方通過各種手段干涉外國移民，採取「同化」措施，如強制移民使用葡萄牙語，禁止任何形式的「聯合會」活動等。隨著對新環境的逐漸適應，日本僑民從早期的咖啡和甘蔗種植園走出來，開始租賃白人地主的土地，種植稻穀、玉米、蔬菜、棉花，還有不少人當司機、廚師，運輸煤炭，修築鐵路，擺攤賣雜貨。

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他們在聖保羅州、巴拉那州以及亞馬遜州開闢了大量的荒地，時至今日，這些地區仍然是巴西的農作物、特別是經濟作物的種植中心，他們給巴西帶來了許多新的農業品種，如黃麻、胡椒、檸檬等等，特別是為巴西引進了大豆。現在，大豆已成為巴西的重要出口作物，每年為巴西賺取大量外匯。目前，巴西大豆生產已與美國和中國齊名，成為世界三個生產大豆最多的國家之一。

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此外，許多日裔青年為了擺脫社會地位低下的處境，努力求學，在巴西社會中的地位越來越高。據統計，日本移民後裔文化水平相當高，25％以上的移民及其後裔具有大學水平，文化水平的提高還加強了他們同巴西社會各界的聯繫。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

在日裔巴西人中已有兩名擔任過巴西政府的部長、3名聯邦議員、7名州議員，從上校到中尉的軍官共有500餘人、1000餘名工程師、2600多名醫生和藥劑師、1200名在經濟學方面有專長的人以及成百名的記者和大學教授，此外還有18名法院院長、檢查官和800多名律師是由日本移民及其後裔擔任的。 内容来自进入日本

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