当前位置：进入日本-> 国际-> 南美外交-> 贝利三婚 小25岁的日裔女友拴住球王心

贝利三婚 小25岁的日裔女友拴住球王心

时间: 2017-08-29 11:27 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：曾被荷兰、法国及葡萄牙殖民者共同觊觎，里约热内卢，巴西的“桑巴之城”，历史上多元文化并行发展的地方。这里的文化不仅属于原住民、不仅承袭自葡萄牙人、不仅来源于移民，而已经岁月融合成纯粹的巴西文化。 里约热内卢的原意是“一月之河”，这其实得名于欧洲人的错误认知：16世纪初，葡萄牙航海家误将瓜纳巴拉湾视。。。

贝利三婚 小25岁的日裔女友拴住球王心 体坛娱乐 时间：2016-07-11 11:30来源：体球网编辑：布丁不熬夜

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【导读】据媒体爆料，今年，75岁的巴西球王贝利将迎来自己的第三次婚姻。在12日，贝利将于日裔巴西籍女友马西娅·爱子举行婚礼。俩人是在上世纪80年代于美国纽约相识的，2010年开始交往。

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据媒体爆料，今年，75岁的巴西球王贝利将迎来自己的第三次婚姻。在12日，贝利将于日裔巴西籍女友马西娅·爱子举行婚礼。俩人是在上世纪80年代于美国纽约相识的，2010年开始叫往。目前俩人正在筹备婚礼，他们计划去桑托斯安新家。

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贝利与女友马尔西娅-爱子相差25岁，马尔西娅-爱子是一位女企业家。贝利与她是邻居，俩人的第一次相遇是在车库，球王对女友一见钟情。 本文来自进入日本网

球王贝利的第一段婚姻是在1966年，与罗塞梅丽结婚并育有两女一子，两人于1982年离婚。第二段婚姻是在1994年，与妻子阿斯莉亚结婚，并育有一对双胞胎儿子，两人在2008年离婚。 内容来自进入日本

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