当前位置：进入日本-> 旅游-> 游记-> 日本旅游景点排名 日本旅游必去的景点

日本旅游景点排名 日本旅游必去的景点

时间: 2017-09-08 04:42 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：芦之湖是箱根旅游的核心地区,位於箱根町西方,驹形岳的南边山脚,是一个淡水湖。湖面积703公顷,深43.5米,周长21.1公里。以下是小编整理的日本芦之湖旅游景点攻略，欢迎阅读！ 景区介绍： 芦之湖(Lake Ashi)是箱根旅游的核心地区，位于箱根町西方，驹形岳的南边山脚。湖面积690公顷，湖深7。。。

日本旅游景点排名 日本旅游必去的景点

时间:2017-06-01 01:52:32 来源:康辉 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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日本一直是一个让人心仪的旅行目的地，不管是东京大阪还是北海道京都，都各有各的味道。下面为大家整理了日本旅游景点排名，一起来看看吧!希望可以帮助到你。 copyright 进入日本

日本旅游景点排名

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1.富士山 内容来自进入日本

富士山不仅是日本最高的山峰，也是国家的象征。在描画日本的无数艺术作品中，无不见富士山的影子。富士山实际上是一座层状活火山，虽然自1707年以来它就未再爆发过。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据统计，每年有大约20万人攀登富士山，富士山成为日本最著名的旅游景点。若天气晴朗，您在东京市区就能眺望到富士山顶。富士山的攀登旺季是每年的7月和8月，游客从东京出发，可轻易的到达富士山脚下。

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2.和平公园

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和平公园一直吸引着各国游客来此参观，它的存在不仅是对逝者的铭记与追思，也是对未来和平的真诚向往。除了原爆屋顶，园内还设有罹难孩童纪念碑、和平图书馆、和平博物馆，园内的“和平之火”夜夜不息，“和平之钟”被无数鄙夷战争的人们敲响，钟声回荡在广岛上空。 内容来自进入日本

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3.金阁寺 进入日本，www.wokou.net.cn

金阁寺是日本最美丽的建筑之一，于1397年以足利义满将军之名所建，专为举办佛教纪念活动所设。金阁寺至高的两层楼被金叶全部包裹，金阁寺也因此得名。 本文来自进入日本网

1950年，金阁寺被一个日本疯和尚付之一炬，后于1955年重建，阁亭和周围的花园池塘是日本最美丽的取景地之一。

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4.冲绳

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冲绳的夏天适合享受海水浴。在冲绳，除冬季外，穿T恤衫和短裤等等夏装即可舒爽度过。不过，冲绳的紫外线很强，所以太阳镜、帽子和防晒霜等是必备之品。 进入日本，www.wokou.net.cn

5.长崎 copyright 进入日本

夏天是去长崎旅游的最佳季节，在碧绿的海滨，游客可以尽享美好的人生。气温受到暖流的影响一年中的最高气温和最低气温的温差较小，平均摄氏16.6度，长崎是亚热带气候，跟东南亚比较相似，具有浓厚的南国风情。(责任编辑：夏天)

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