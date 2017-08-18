当前位置：进入日本-> 旅游-> 游记-> 日本情趣旅馆长这样！车震、SM牢房、还有旋转木马真的有点变态(组图)

日本情趣旅馆长这样！车震、SM牢房、还有旋转木马真的有点变态(组图)

时间: 2017-08-18 05:07 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：广告 日本情趣旅馆没人住 纷纷转型改造吸引中国游客 2016年09月05日 16:43 来源：参考消息网 参考消息网9月5日报道 台媒称，陆客访日创造庞大商机，连情趣旅馆也挡不住这样的热潮，纷纷改装成普通旅馆，抢占外国游客市场，而日本政府也计划借此当作解决饭店不足的对策。 台湾东森新闻云9月4日援。。。

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来源：中国网 作者： 日期：2016-03-05 16:51:57 报料电话：86598222 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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日本情趣旅馆(来源：网络)

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据日本NewSphere 2月28日报道，，情趣旅馆虽然被视为日本特色，近年来却日趋衰落，但是让人意想不到的是，随着日元贬值而大量涌入日本的海外游客竟然为这个夕阳产业重新注入生机，中国游客甚至被称为日本情人旅馆的“救世主”。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

许多赴日游客对情人旅馆非常好奇，而且感慨旅馆“气氛很棒”，“价格合理”，“不仅能过夜还方便短时间的休息”。 不过也有日本网友说：“情趣旅馆隔音效果好，给中国游客用太适合了。”

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近年来，受到社会压力增加、人口老龄化和经济不景气等问题的影响，选择“无性生活”的日本年轻人越来越多，许多传统的日本情趣旅馆(love hotel)长期面临亏损，生意并不好做。

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据日媒报道，2015年中国赴日游客人数超过499万人，几乎是2014年赴日游客人数的两倍。据日本观光厅2月29日公布的数据显示，海外游客在日 本的住宿量比2014年增加了48.1%，高达6637万，是2011年住宿量的3.6倍。随着大量海外游客的涌入，酒店紧缺却是让日本旅行团颇为头痛的问题。 本文来自进入日本网



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