当前位置：进入日本-> 旅游-> 游记-> 日本情趣旅馆长这样！车震、SM牢房、还有旋转木马真的有点变态(组图)

首页 >> 即时新闻 >> 正文 进入日本网（www.wokou.net.cn）
日本情趣旅馆长这样！车震、SM牢房、还有旋转木马真的有点变态(组图) 本文来自进入日本网
来源：中国网 作者： 日期：2016-03-05 16:51:57 报料电话：86598222 进入日本网（www.wokou.net.cn）
进入日本网（www.wokou.net.cn）
进入日本，www.wokou.net.cn
日本情趣旅馆(来源：网络)
内容来自进入日本
据日本NewSphere 2月28日报道，，情趣旅馆虽然被视为日本特色，近年来却日趋衰落，但是让人意想不到的是，随着日元贬值而大量涌入日本的海外游客竟然为这个夕阳产业重新注入生机，中国游客甚至被称为日本情人旅馆的“救世主”。 日本最新动态-www.wokou.net.cn
许多赴日游客对情人旅馆非常好奇，而且感慨旅馆“气氛很棒”，“价格合理”，“不仅能过夜还方便短时间的休息”。 不过也有日本网友说：“情趣旅馆隔音效果好，给中国游客用太适合了。”
意想不到的受欢迎 本文来自进入日本网
近年来，受到社会压力增加、人口老龄化和经济不景气等问题的影响，选择“无性生活”的日本年轻人越来越多，许多传统的日本情趣旅馆(love hotel)长期面临亏损，生意并不好做。
进入日本，www.wokou.net.cn
据日媒报道，2015年中国赴日游客人数超过499万人，几乎是2014年赴日游客人数的两倍。据日本观光厅2月29日公布的数据显示，海外游客在日 本的住宿量比2014年增加了48.1%，高达6637万，是2011年住宿量的3.6倍。随着大量海外游客的涌入，酒店紧缺却是让日本旅行团颇为头痛的问题。 本文来自进入日本网
内容来自进入日本
1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 内容来自进入日本进入日本网（www.wokou.net.cn）
日本情趣旅馆长这样！车震、SM牢房、还有旋转木马真的有点变态(组图) 责编：jiangcaiting 进入日本，www.wokou.net.cn
相关新闻： copyright 进入日本
copyright 进入日本
文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。
PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。