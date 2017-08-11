当前位置：进入日本-> 旅游-> 游记-> 日本情趣旅馆没人住 纷纷转型改造吸引中国游客

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日本情趣旅馆没人住 纷纷转型改造吸引中国游客

时间:2017-08-11 04:32来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文日本主题乐园豪斯登堡有意进军中国上海介绍：豪斯登堡计划2020年与中国本土企业合作，投资1000-2000亿日元建设与长崎豪斯登堡一样的欧洲风主题乐园。 位于长崎县佐世保市的主题乐园豪斯登堡于6月7日在东京举办了新闻发布会，社长泽田秀雄表达了想要进军亚洲市场的意愿。 而在之后接受《每日新闻》专访时，泽田秀雄把亚洲市场的范围进一步缩小到了上。。。

　　

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日本情趣旅馆没人纷纷转型改造吸引中国游客

2016年09月05日 16:43　来源：参考消息网 　

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　　参考消息网9月5日报道 台媒称，陆客访日创造庞大商机，连情趣旅馆也挡不住这样的热潮，纷纷改装成普通旅馆，抢占外国游客市场，而日本政府也计划借此当作解决饭店不足的对策。

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　　台湾东森新闻云9月4日援引《朝日新闻》的报道称，邻近埼玉市郊区的“Hotel Will浦和”地处田地和民宅遍布的地区，原本是有着粉红色及绿色的华丽霓虹灯的“情趣旅馆”，但为了抢攻访日大陆观光客市场，6月全面改装完毕且重新开业，共有57间客房，最多可容纳约100名住客，仅保留一点点情趣感。

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　　报道称，“Hotel Will浦和”全馆改装大约花费1.5亿日元(约965万元人民币)，客房内的床，，更从1张双人床换成2张单人床，粉红色的壁纸也统一换成白色，并撤掉大面镜子，设置全新的电视、冰箱和空气清净机，另外还打造全新食堂和柜台，而宽敞的浴室和洗脸台则是继续沿用，如今大型观光巴士不断驶入，饭店也持续呈现客满状态。

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　　报道称，由于情趣旅馆业界使用民众减少，如今骤增的访日外国游客则成为“新矿脉”，日本政府也目标在2020年达成1年4000万名外国游客造访，但住房不足却是一大课题，情趣旅馆业界团体就是看准这一点，着手进行改造。

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　　日本中小型饭店旅馆协同组合试算平日的空房率平均为60%，因此认为如果情趣旅馆1年能接收2800万名的游客，便能解决饭店不足的问题。不过专门研究饭店管理论的帝京大学教授河野正光对此提出质疑，他认为“前情趣旅馆”是否能让外国人感到“来到日本真好”的设施？而这样的转换，亦会失去主要以接收“休息”的客人、与通过增加每日住房翻房率来赚钱的经营模式优点。 进入日本，www.wokou.net.cn

【编辑:吴合琴】

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