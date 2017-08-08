当前位置：进入日本-> 旅游-> 游记-> 日本主题乐园豪斯登堡有意进军中国上海

日本主题乐园豪斯登堡有意进军中国上海

时间: 2017-08-08 17:45 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：在日本，各大免税店和旅游景点处处可见中国游客的身影。由于语言不通，许多游客选择跟团游。 但殊不知，在五花八门的在日中文导游中，只有623人是持证上岗(日本称：通译案内士证书)。换句话说，在日本碰到的99.9%的中文领队，都是无导游证、未经专业考试的黑导游。 根据日本国土交通省2015年外国游客投诉。。。

豪斯登堡计划2020年与中国本土企业合作，投资1000-2000亿日元建设与长崎豪斯登堡一样的欧洲风主题乐园。

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位于长崎县佐世保市的主题乐园豪斯登堡于6月7日在东京举办了新闻发布会，社长泽田秀雄表达了想要进军亚洲市场的意愿。 copyright 进入日本

而在之后接受《每日新闻》专访时，泽田秀雄把亚洲市场的范围进一步缩小到了上海近郊（从上海出发，乘坐半小时至 1 小时火车能够到达），他还透露豪斯登堡计划2020年与中国本土企业合作，投资1000-2000亿日元建设与长崎豪斯登堡一样的欧洲风主题乐园。 copyright 进入日本

日本东有东京迪士尼乐园，西有大阪环球影视城，尽管中国游客可能对豪斯登堡并不熟悉，但豪斯登堡可能是为数不多能令两家巨头稍加重视的主题乐园。 本文来自进入日本网

豪斯登堡于1992年开业，占地约152公顷的豪斯登堡忠实还原了荷兰风情。由于 2200 亿日元初期投资过于庞大，豪斯登堡很快陷入了经营困难， 2003 年这家主题乐园申请了破产保护。野村控股以赞助商身份接手豪斯登堡，受到金融危机影响后，野村控股于2009年宣布撤离业务。最后佐世保市市长与九州地区企业联合会找到了日本第二大旅行集团 HIS 接盘豪斯登堡。

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与东京迪士尼乐园相比，豪斯登堡有些“先天不足”。它的占地面积约为东京迪士尼乐园的1.6 倍，然而日本首都圈有3000万人口，佐世保市与长崎市人口总和也不满100万人。为了吸引大量游客，交通就显得尤为重要，从东京站前往迪士尼乐园只需20分钟，但从长崎机场前往豪斯登堡需要1小时，从九州地区的中心城市福冈驱车前往豪斯登堡则费时2小时。 内容来自进入日本

2010年HIS接手豪斯登堡后做的第一件事就是将豪斯登堡三分之一的园区改变成免费入场的“免费区”，他们选择将经费更多地倾斜至收费园区，当然在“免费区”也有足够的参观设施供游客体验（现在豪斯登堡已基本取消“免费区”）。

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紧接着豪斯登堡按照季节划分不同的游园活动，在家庭与年轻游客较多的夏季，与《ONE PIECE》、AKB48举办特色活动，或是与富士电视台合作开展鬼屋；在游客相对较少的秋天，面向中年游客推出了园艺展览；到了冬天，则使用700万只彩灯打造大型彩灯节， 2010 年10月至2011年3月期间，豪斯登堡游客数增加29%，销售额提升24%。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

一系列大刀阔斧的改革之后，连亏18年的豪斯登堡在交由 HIS 经营后的第一年就实现了盈利。不过受到熊本大地震对九州旅游业的波及影响，豪斯登堡在 2016 年销售额与利润双双出现下滑。5 月，豪斯登堡再次下调了2017财年业绩预期。 本文来自进入日本网

熊本大地震后，，海外游客与团队游客数量增长缓慢，这使得豪斯登堡今后的业绩蒙上了阴影。也正因为此，豪斯登堡开始试图走出长崎，他们将先后于6月 24日、7月15日在东京涉谷与台场开设限定主题乐园，游客能在涉谷店感受时下流行的 VR 体验活动，而台场店则会是一家巨大的水上乐园。

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进入海外市场则是更具有野心的计划，或许我们可以期待类似与知名IP、艺人间的合作或是他们拿手的灯光秀能够被带去中国市场，但摆在豪斯登堡面前的最大问题却是这个日本主题乐园在中国的知名度远远低于迪士尼乐园、环球影视城等其他竞争对手。

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