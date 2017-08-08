当前位置：进入日本-> 旅游-> 游记-> 日本旅游有什么风险 日本黑导游多吗 日本旅游注意事项

日本旅游有什么风险 日本黑导游多吗 日本旅游注意事项

时间: 2017-08-08 17:11 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

在日本，各大免税店和旅游景点处处可见中国游客的身影。由于语言不通，许多游客选择“跟团游”。

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但殊不知，在五花八门的在日中文导游中，只有623人是持证上岗(日本称：“通译案内士”证书)。换句话说，在日本碰到的99.9%的中文领队，都是无导游证、未经专业考试的“黑”导游。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

根据日本国土交通省2015年外国游客投诉的数据显示，半数以上的投诉都是针对免税店商品的。“黑”导游们诱导消费、强行带领游客长时间逗留免税店、免税店价格虚高、商品与实际效果不符等问题，让游客们叫苦不迭。

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举个例子，中国的旅行社不用付给导游一分钱，只需把旅行团发给日本地接社就能赚走(以20人团为例)40万日元的费用。没有翻译导游资格证的“黑”导游接上游客后，使用某免税店黑店提供的免费巴士，带游客进行4晚5天，或5晚6天的行程。长途大巴使旅客非常疲劳，这种旅游团的目的，就是让导游把客人拉到免税店去消费。所得金额中，30-35%返给导游，10-15%是返给地接旅行社的。

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除了强制购物外，许多导游由于缺乏专业知识，在讲解中给游客提供了错误的历史、文化介绍，经常把历史名人和时代张冠李戴。

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日本某电视台在暗访中发现，“黑”导游们把13、14世纪日本镰仓幕府末期到南北朝时期效忠后醍醐天皇的著名武将楠木正成，错误地介绍为统一日本的英雄，还有人说他是昭和时代的人。

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乱象丛生的日本旅游业 日本最新动态-www.wokou.net.cn

根据日本的现行法律，非持证导游不得在景点讲解，也就是说，“黑”导游们拿不到讲解的报酬，也没有基本工资，只能靠免税店购物的“回扣”赚些钱。由于中国旅行社常以低于日方成本价发团，使在日本的地接旅行社经常赔钱接团。而地接旅行社为了赚回成本，只能向没有基本工资的导游“开刀”。

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在日本，地接社接到中国游客团单后通常会与导游头头、业内俗称"大哥"的人联系，以每团两万至三万日元，约合人民币1200元至1800元的价格委托给“大哥”，再由“大哥”分配给“小弟”。这些“小弟”多数来自中国港台地区，也有一些来自内地。他们中绝大多数只接受过短期“陪团员”培训就直接上岗。层层逐利、恶性循环，最终把恶果转嫁到游客头上。

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比律师还难考的“通译案内士”

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日本法定的导游证“通译案内士”通过率非常低。据统计，汉语语种的该类考试去年的合格率只有9.5%，前年为7.2%，最低时只有3%，比律师还难考。“通译案内士”不仅要求考生流畅掌握两国语言，还要掌握地理、日本史、一般常识、政治经济和文化，难度在日本闻名。目前大多数拿到该证书的都是会外语的日本人。

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于是，许多人都选择考难度较低的“旅程管理主任者”证，相当于“领队证”，学习了基本的待客知识和法律常识，就开始带团，沦为“黑”导游。大量涌入的中国游客，与凤毛麟角的中文导游形成巨大数量差，日本相关法律的滞后，让素质参差不齐的“黑”导游有机可乘，乱象丛生。 本文来自进入日本网

日本政府欲帮黑导游“洗白”

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为了应对外国的大客流，迎接2020年东京奥运会，，日本政府正在审议《翻译导游法修正案》，一旦该法案被通过，所有“黑”导游都转为合法的导游，可以在景点内做讲解，可以合法的收取导游的报酬。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

消息一出，受到了“正牌”导游们和一些专家的反对。他们表示，这将助长不正之风，拉低日本旅游市场的整体素质。但也有人表示，政府之举纯属无奈。在日本经营导游证培训的植山源一郎称，现行的《日本旅游法》早已形同虚设，连JTB这样的日本大型旅游企业都大量使用“黑”导游，但政府一直处于默许的态度，从未实施过罚款的处罚。 进入日本，www.wokou.net.cn

新的导游法预计将在今年底、明年初正式实施。

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