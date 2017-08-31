当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 这10家日料店里藏着最美味的关东煮

这10家日料店里藏着最美味的关东煮

时间: 2017-08-31 10:59 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：也不知为何，人们就是喜欢看奇葩又狗血剧情。在这类的广告风格中，泰国和日本绝对可以称为鼻祖。 比如日本的银寿司(銀のさら)，明明是一家逼格还算高的寿司连锁品牌，在广告宣传上却一直走奇葩风。最近，它居然来毁生日了，告诉你这个美好的日子往往会——惊喜往往会变惊吓。 男友生日想躲在衣柜给他个惊喜? 老爸生。。。

11月的冬天来了，魔都呼呼的妖风刮得窗户轰轰响，晚上加完班走出公司，来点热乎乎的关东煮实在是妙！天天吃便利店的关东煮腻了没？别再动不动就是全家、好徳、罗森了！Shanghai WOW!帮你找了10家超(qiāo)好吃的关东煮，这味道，简直了！

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看着最近大火的日剧《校对女孩河野悦子》里，石原里美没有哪一集不吃得香香的关东煮，我的心痒痒。不过追求生活品质的我怎会满足于便利店百煮千滚的速食味道，于是乎寻觅来沪上10家关东煮中的“真滋味”跟大家一起分享~ 进入日本，www.wokou.net.cn

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相扑猫海鲜丼饭专门店

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小阁楼里藏的美滋味

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这是一个在小区里的店面，门口有很可爱的招牌，拉开门后意外发现另一番隐藏的料理店的既视感！曲径通幽处，生意却出奇地好，基本都是回头客。像是开在家里的居酒屋。店里一楼是桌边位，二楼是小阁楼。昏暗的黄色灯光下，，墙上的花朵壁画很雅致。 内容来自进入日本

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下班后享受时光在此静静流淌，很适合一人食。一碗美美的关东煮捧上桌，这玉米看着口水都流下来了，再撒上一把葱花~冲着关东煮去的小吃货们一定要早点去，经常都是早早就卖完了呢~

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地址：襄阳北路100号 进入日本，www.wokou.net.cn

电话：021-54110215

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人均：￥110 内容来自进入日本

大炊助 内容来自进入日本

黑漆漆！《孤独的美食家》静冈黑关东煮

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两层的店面不大，装修很有日式居酒屋的味道，挂画、纸伞、灯笼，酒旗飘飘，灯光暗暗，加上热情的服务，让冷风中进来的食客有种满满的幸福感，墙上的电视里放着日本综艺节目、原版日本动画，有种像在家一样的轻松自在。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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哎哟我去，这是个啥？！看过《孤独的美食家》的人心里肯定对让五郎流口水的那碗静冈黑关东煮长草了吧！黑乎乎的一碗，傻傻分不清楚谁是谁。这神奇的黑色酱汁看着有点怕怕的，上面撒的海苔粉吃起来相当入味。虽然是“黑暗料理”，但这口感吃着有种神秘感，能“让躁动安静、让沉睡唤醒”，自己亲身去感受这迷之体验吧！ 日本最新动态-www.wokou.net.cn

地址：茅台路179号金虹桥广场LG2010 进入日本网（www.wokou.net.cn）

电话：021-62118397

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人均：￥90

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岳GAKU日本料理 内容来自进入日本

那一小锅正统京都风味 进入日本网（www.wokou.net.cn）

一家性价比极高、以关东煮为主的日式居酒屋，闹中取静的地理位置，进店看见大大的吧台，看着厨师在眼前做着关东煮和各种美食，一侧的墙上挂着一排排红白灯笼，还有榻榻米小包间，环境敲级有霓虹居酒屋的feel！ 本文来自进入日本网

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这里的关东煮主打纯正的京都风格，经过一天的熬制，将“昆布”的味道+味淋+生抽的味道发挥到了极致，汤的颜色非常清，单喝汤头清爽不油腻，带一丝甜味，没有掺杂丝毫的杂味。食材新鲜，入味刚刚好。关东煮与小煤炉一起呈上桌，喝一勺汤，吃一口，实在是秋冬时节一大享受！ 本文来自进入日本网

地址：虹桥路1452号4楼

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