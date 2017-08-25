当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 这可能是世界上最会打广告的一家寿司店

这可能是世界上最会打广告的一家寿司店

时间: 2017-08-25 16:42 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：用自己的双手创造幸福生活 7月12日傍晚，雨时下时停，记者来到位于抚顺市望花区北镇街的一家寿司店，29岁的经营者韩洋正在打理刚刚做完寿司的操作台。两年前，韩洋从沈阳市一家制药企业药剂师的职位辞职，以加盟的方式开了这家寿司店，集老板、服务员、厨师、送餐员于一身，只为拥有一个不一样的人生。 韩洋(左)。。。

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也不知为何，人们就是喜欢看奇葩又狗血剧情。在这类的广告风格中，泰国和日本绝对可以称为鼻祖。

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比如日本的银寿司(銀のさら)，明明是一家逼格还算高的寿司连锁品牌，在广告宣传上却一直走奇葩风。最近，它居然来毁生日了，告诉你这个美好的日子往往会——惊喜往往会变惊吓。

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男友生日想躲在衣柜给他个惊喜?

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老爸生日想捧着蛋糕等他下班?

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大老远从南美订了把装逼的花，准备送作生日礼物? 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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满心期待儿子会喜欢自己变身机器人?

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场面要多尴尬有多尴尬。

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然后救星上场了，无论再丧气，见到银寿司拼盘的那一刻，闹鬼般的黑白画面全都变彩色，上一秒发生的悲剧暂时可以抛诸脑后，忙着撕逼的正室和小三还可以开开心心坐下来吃顿饭。 copyright 进入日本

啊这个moment，因为有银寿司在，还是幸福的呢。 内容来自进入日本

这就是典型的银寿司的广告调调。而关于生日的黑色幽默其实银寿司已经连续玩了3年了。在去年《生日不快乐》的主题广告中，讲述了7场在餐厅庆祝生日的灾难：包括眼见隔壁桌的女儿收到的礼物更名贵，强行炒热气氛的服务员朝着蛋糕上打了个喷嚏，喝下伏特加的女友一不小心把男友的头发烧成了地中海，被餐厅音乐唤醒摇滚梦的老妈疯了…… 内容来自进入日本

看完这3分钟，我再也不敢出门吃饭了。 本文来自进入日本网

通过这两条毁生日的广告，你应该能够明确感受到银寿司在发送的强烈信息—— 与其攀山涉水去吃饭，不如安心在家等外卖。目前，这家1998年创立的寿司品牌在日本有360家分店，不过外卖业务才正是银寿司近几年扩张的重点策略。而对于份量不小、外观甚好的银寿司拼盘定位来说，把生日当做宣传场景主打倒是也挺合适。

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在推出生日主题营销之前，银寿司的广告通常强调的是“优选新鲜食材”这个点。在这方面，他们几乎无一例外都把食材拟人化。

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其中传播最广的一条广告《放狗篇》(2011)的剧情是这样的： copyright 进入日本

看着眼前身材姣好的女子，在被狗吓得花容失色之下丢了高跟鞋，丢了胸前的水饺，丢了假发，甚至把妆都洗掉了。等回头看见一大哥，你又惊又吓，怎么能猜到旁白下一句就要说“我们努力甄选上等食材”? copyright 进入日本

2011年推出的另一条《护士篇》也同样以美艳到素颜之间的落差让人印象深刻。 进入日本，www.wokou.net.cn

不过这两段片子以卸妆前后的真假暗喻食材筛选，当时引起了相当多的关注，但也带来了争议。有人认为这其中存在性别歧视，尤其是放狗篇中，男人竟然躲在女人身后需要保护，这在大男子主义的日本看来简直就是耻辱;甚至有国外网友认为，这是对跨性别人士的不敬。

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如今这个拟人系列广告还在继续，不过它已经换了思路，不再触碰到女权主义者的雷区了。比如最近推出的《选秀篇》强调银寿司的慧眼识珠，能发掘看似平庸无奇的璞玉。

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当然，取胜的还是强烈的反差和戏剧性。至少看着身材健硕的场记小妹跳起骚骚的舞蹈时，大家都忍不住笑了，你也就记住了这支不要脸的广告： 日本最新动态-www.wokou.net.cn

如果还要细数的话，你会发现银寿司的广告路子这些年也发生过偶尔的新尝试。比如在主打“生日订银寿司”之前，这么隆重的寿司拼盘还有一个场景定位——的确更适合定位为一大群人聚在一起吃。所以一反往常，银寿司也拍过这么一个催泪的广告，讲述老年痴呆的老母亲跟家庭之间的羁绊： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

虽然网友哭得稀里哗哩，银寿司却没有把这段片子整理进官网的广告案例汇总页面，估计是怕影响了自己常常让人笑掉牙的出位形象。

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跟电通合作这些年，，银寿司的广告多次在亚太广告节获得了短片类奖项。除了“日本外送寿司界一哥”的身份，现在在日本，银寿司也是以广告独特而闻名的了。

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（来源：界面 作者：小葱妹子） 内容来自进入日本

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