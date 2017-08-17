当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 抚顺韩洋：开寿司店只为拥有不一样的人生

抚顺韩洋：开寿司店只为拥有不一样的人生

时间: 2017-08-17 08:57 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

用自己的双手创造幸福生活

7月12日傍晚，雨时下时停，记者来到位于抚顺市望花区北镇街的一家寿司店，29岁的经营者韩洋正在打理刚刚做完寿司的操作台。两年前，韩洋从沈阳市一家制药企业药剂师的职位辞职，以加盟的方式开了这家寿司店，集老板、服务员、厨师、送餐员于一身，只为拥有一个不一样的人生。

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韩洋(左)在接待顾客。记者门莹摄

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“来了，今天想吃什么口味的?”“她俩都要鱿鱼的，我还要我的最爱。”“好嘞!先请坐吧。”17时许，三位学生模样的女孩走进店里，其中一位一看就是老顾客。韩洋示意记者稍等，把竹帘铺在菜板上，放上一片紫菜，娴熟地将米饭揉到紫菜上，加上黄瓜、蟹足棒等食材，再卷起来，切成一段一段后，将做好的寿司摆到寿司凳上，挤些调味品，一盘精致的寿司被端到了客人面前。“慢用。”他回到操作台，接着做下一份。 copyright 进入日本

当时正下着雨，35平方米的店里顾客并不显少，叫外卖的人却比往常多。“你有新的美团外卖订单，请及时处理。”操作台旁边的笔记本电脑里响起了外卖订单提示音。韩洋赶忙过去查看，“是石化大学那边订的。”接着，他做好寿司，交待在店里帮忙的父亲照看生意，就披上雨衣，骑上自行车前去石化大学送餐。不管是雨雪天气，还是炎炎烈日，只要有客人订餐，他都要第一时间送去。 内容来自进入日本

韩洋的寿司店，装修风格别致，给人的感觉很温馨，许多小摆设、小物件都是他和妻子在网上精心淘来的，他们把小店打理得干净整洁。

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大约过了十多分钟，韩洋从外面赶回来，趁不忙的时候，向记者介绍了他开店的经历。韩洋2010年毕业于沈阳药科大学制药专业，在大连、沈阳的制药企业做过药剂师，自己创业的想法越来越强烈。“我在沈阳工作的时候经常去一家寿司店吃寿司，一来二去，就和老板成了朋友。”韩洋回到抚顺，走街串巷地考察，觉得在辽宁石化大学附近开家寿司店，一定能火。很长的一段时间，韩洋早出晚归，往返于沈抚两地，如饥似渴地学习经营理念、寿司的制作方法等。

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2014年8月，韩洋用工作那几年积攒下的钱开了寿司店。他满怀信心地迎接顾客，然而，回报他的却是寿司店四五个月的萧条。韩洋的店入不敷出。“那段时间我真迷茫了，甚至挺后悔的。”一个创业者的成功，从来都不是屡战屡胜的，而是屡跌屡起的。韩洋开始找原因，请顾客和亲朋好友为寿司“挑刺”。在口味上得到好评后，他便借助百度、美团等外卖平台大力推广自己的寿司。他还推出了一系列的优惠活动，薄利多销。 进入日本，www.wokou.net.cn

失败与成功之间，往往只有一步之遥。经历了创业初期“爬行”的过程，感受过失败、痛苦、迷茫、重生的经历后，源源不断的顾客走进了韩洋的寿司店，还有许多人通过网络、电话等方式订餐。韩洋是店里的老板、厨师、服务员、送餐员，他还请来退休的父亲和丈母娘帮忙，并按月给他们发工资。过去“早八晚五”的工作节奏变成了“早八晚八”，节假日也不能休息，，可他却享受这样的节奏。许多老顾客反应韩洋做的寿司味道好，用料足，实在。

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韩洋卷上一份寿司满脸自豪地说：“有不少爱做寿司的顾客来问我，自己在家做好的寿司用筷子一夹就散了，问我做的为什么不散，还有的说我家的米香。”他把寿司递给记者品尝。他做的寿司不仅味道鲜美，口感也很奇妙，松软的米饭嚼起来还有一种颗粒感。为了这种口感，韩洋每天不停地练习，有时一天要用上三大锅米饭。韩洋说，因为经营寿司，他接触了各行各业的人，也总结出了许多经营方法。

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韩洋告诉记者，目前，他的寿司店经营40余种口味的太卷寿司，他又学习了手握寿司、军舰寿司、稻禾寿司的制作方法，准备陆续推出新品。韩洋认为，自己曾经的工作放弃得值。也许，在校园的学习生活和企业的工作经历，培养了他的学习能力和坚韧不拔的人生态度，这也是他创业路上最不可缺少的东西。韩洋相信，寿司店的成功只是自己的起点。(记者阴符) 进入日本，www.wokou.net.cn

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