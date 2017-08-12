当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 男驾车载瓦斯炉具 武岭卖关东煮遭罚

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男驾车载瓦斯炉具 武岭卖关东煮遭罚

时间:2017-08-12 01:46来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文比深夜食堂更暖，这家关东煮小店连椅子都没有，却火了40年，他们一直用食物交换着最有温度的故事介绍：比深夜食堂更暖，这家关东煮小店连椅子都没有，却火了40年，他们一直用食物交换着最有温度的故事 2017-01-07 20:26 来源: 创客 原标题：比深夜食堂更暖，这家关东煮小店连椅子都没有，却火了40年，他们一直用食物交换着最有温度的故事 点击上方“创业BOSS说” 听创业BOSS说趋势，侃经。。。

　　

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    2017年03月04日 12:50 中央社

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    男驾车载瓦斯炉具 武岭卖关东煮遭罚 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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    保七总队第九大队4日表示，一名男子利用汽车后车厢，在武岭停车场卖关东煮、泡麵，遭保七警开罚。警方说，武岭位于太鲁阁国家公园，依法禁止设摊。（保七第九大队提供）中央社记者萧博阳南投县传真 106年3月4日

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    一名男子利用汽车后车厢，在武岭停车场卖关东煮、泡麵，，遭保七警开罚。警方说，武岭位于太鲁阁国家公园，依法禁止设摊。 copyright 进入日本

    合欢山进入雪季期间后，常有民眾上山游玩、等雪，尤其海拔3275公尺、台湾公路最高点的武岭更是人潮聚集之处，看准人潮带来商机，有民眾日前驾车到武岭停车场摆摊，利用自小客车后车厢摆放瓦斯桶、炉具、大铁锅，贩卖关东煮、泡麵遭开单举发。

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    警政署保安警察第七总队第九大队今天表示，来自南投县埔里镇的庄姓男子2月27日看准二二八连假商机，驾驶自用小客车，后车厢放置两桶小型瓦斯桶、炉具及铁锅，在武岭停车场贩卖热食，关东煮一串新台币35元、泡麵60元，员警巡逻发现，开单举发。

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    保七总队第九大队表示，武岭停车场海拔高度3275公尺，位于南投县与花莲县交界处，属于太鲁阁国家公园范围，禁止任意设立摊位、流动兜售商品，违者可依国家公园法第13条1项8款规定，处新台币3000元罚款。

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    保七总队第九大队表示，业者违规设摊贩卖热食的情形，冬季假日、连假时常发生，保七第九大队合欢小队每天不定时派员巡查，呼吁业者不要心存侥幸，「在这天寒地冻之处摆摊，不仅违规伤荷包，还可能让自己受寒感冒」，得不偿失。 本文来自进入日本网

    一波水气今天清晨移入中部山区，合欢山今天上午9时前气温维持摄氏0度以下，水气配合高山低温，合欢山今天上午7时多降冰霰夹雨，时间持续约3分多钟，上午9时多又降雪，时间持续约5分钟，但雪花落地随即被雨水融化，路面无明显积雪，仅山壁有残冰。1060304

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    后文抚顺韩洋：开寿司店只为拥有不一样的人生导读：用自己的双手创造幸福生活 7月12日傍晚，雨时下时停，记者来到位于抚顺市望花区北镇街的一家寿司店，29岁的经营者韩洋正在打理刚刚做完寿司的操作台。两年前，韩洋从沈阳市一家制药企业药剂师的职位辞职，以加盟的方式开了这家寿司店，集老板、服务员、厨师、送餐员于一身，只为拥有一个不一样的人生。 韩洋(左)。。。
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