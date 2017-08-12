当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 比深夜食堂更暖，这家关东煮小店连椅子都没有，却火了40年，他们一直用食物交换着最有温度的故事

比深夜食堂更暖，这家关东煮小店连椅子都没有，却火了40年，他们一直用食物交换着最有温度的故事

时间: 2017-08-12 01:41 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：孕妇便秘更易得乳腺癌, 孕妇便秘如何快速治疗和食疗 2016-01-27 15:39 来源:领育网 原标题：孕妇便秘更易得乳腺癌, 孕妇便秘如何快速治疗和食疗 便秘是孕期最常见的烦恼之一，也是孕期经常疏忽之处。然而，千万别小看这些习以为常的小毛病，一不留神它就会让你悔恨终身。 妊娠晚期，便秘会愈来。。。

比深夜食堂更暖，这家关东煮小店连椅子都没有，却火了40年，他们一直用食物交换着最有温度的故事

2017-01-07 20:26 来源: 创客 内容来自进入日本

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丸健水产 进入日本，www.wokou.net.cn

一家藏在东京赤羽老街深处的关东煮， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

既不起眼，还略带寒酸，

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40年岁月变迁，却成为人们生活的一部分，，

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见证来了无数小人物的喜怒哀乐。

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这家店叫“丸健水产”， 本文来自进入日本网

只有门面、没有座位，

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顾客必须略微弓着腰、站在店旁吃， copyright 进入日本

但是生意却出奇的好。 本文来自进入日本网

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“欢迎回来。” 本文来自进入日本网

这是店家对每一位来吃关东煮的客人说的话。

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即使你是第一次去，

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也会给你一种温馨的感觉。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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远远看去热腾腾的雾气弥漫，

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从早到晚人潮络绎不绝，

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虽然这里只提供关东煮和罐装酒， 进入日本网（www.wokou.net.cn）

但也算名副其实好酒之人的“圣地”。 本文来自进入日本网

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每个清早一开店， 进入日本，www.wokou.net.cn

就有人来这儿吃早餐。 copyright 进入日本

这位看起来似乎只有70岁左右的老人， 本文来自进入日本网

说他是这里的常客， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

已经持续光顾了40年， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

是个实实在在的回头客。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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仔细一询问， 进入日本，www.wokou.net.cn

才知道他已经88岁了，

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早已进入耄耋之年， 本文来自进入日本网

但他的身体依然硬朗， 本文来自进入日本网

可以和年轻人一样站着吃。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

当记者们惊叹的时候，

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老人笑着说道： copyright 进入日本

“或许就是托了这关东煮和酒的福。”

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这时，又有一位略显疲惫的年轻人过来，

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要了一份关东煮。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

撒上厚厚的五香粉，

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然后再点上一杯酒。 本文来自进入日本网

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这位年轻人自称是做音乐的，

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为了坚持自己的音乐梦，

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他不得不兼职保安工作，

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来赚取一点生活费。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

从十几岁开始， copyright 进入日本

他就一边打工， 本文来自进入日本网

一边梦想成为职业歌手。 本文来自进入日本网

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然而，时光匆匆，

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回过神来他已35岁，

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周遭的人都有了安定的生活，

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只有他还在摇曳的追梦。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

他说，每天来这里，

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吃一份关东煮， copyright 进入日本

时而配点小酒，

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边听着音乐，

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可以什么都不去想。

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来这儿的顾客最常点的是，

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一份随意套餐800日元。

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5样关东煮菜品，

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店家随意挑选， copyright 进入日本

还会附送一杯日本酒。 内容来自进入日本

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吃一口关东煮，

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再喝一口小酒， 本文来自进入日本网

仿佛一切都能归零。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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一位穿着西装的大叔走来， copyright 进入日本

独自一人开始喝酒。

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大叔今年59岁， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

46岁时遭遇公司裁员，

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为了养家糊口， 进入日本网（www.wokou.net.cn）

他换了许多工作。 进入日本，www.wokou.net.cn

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现在从事着保安的工作， 进入日本，www.wokou.net.cn

从前一天早上到今早，

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他已经连续站了24小时的岗。 copyright 进入日本

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生活的压力， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

有时让他透不过气，

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可是，谁的生活不是一言难尽呢。

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酒不能喝完，

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杯底留一点， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

然后兑上关东煮的高汤， 内容来自进入日本

最后撒上一点五香粉。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

大叔很喜欢这种喝法。

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一整个通宵的值班， 内容来自进入日本

还要站着吃饭喝酒， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

难道不会更累么？

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大叔说：“因为现在已经很困了，

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酒劲上得会很快，

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如果坐下来喝的话， copyright 进入日本

可能就站不起来了。 内容来自进入日本

越是辛苦的时候，

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就越不能松懈。” 内容来自进入日本

吃一点东西再喝两杯，

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然后回家， 进入日本，www.wokou.net.cn

酒劲来得刚刚好，

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可以什么都不用想， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

倒头就睡。

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一位44岁的老阿姨，

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父母都身患重病， 进入日本网（www.wokou.net.cn）

乘坐新干线回老家探望他们的途中，

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忽然决定下车，来这里喝一杯。 内容来自进入日本

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她本身是一个护士，

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照顾过无数老人， 内容来自进入日本

却无法长期待在父母身边服侍他们。 内容来自进入日本

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待在别的店里，

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她总会忍不住一个人钻牛角尖， 内容来自进入日本

自己一个人闷着。 本文来自进入日本网

每个见惯生老病死的老护士，

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或许最后都会成为哲学家：

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“一个人在家里思考，

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与在人群中思考是不一样的。” 内容来自进入日本

在这样闹哄哄的环境中，

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她可以暂时撇开忧愁。

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这一对夫妇结婚七年， 本文来自进入日本网

两人都有工作，

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夫人在赤羽的小学当老师，

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小时候经常和妈妈来这吃。

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但是在她读高中的时候，

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42岁的妈妈却生病去世了。

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再来这边吃关东煮，

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回想起旧事难道不觉得难过吗？

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她说：“毕竟已经是很久以前的事了， 本文来自进入日本网

妈妈的声音和感觉都记不太清了，

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但是记得妈妈爱吃这里的牛筋还有炖的烂烂的萝卜。” copyright 进入日本

吃的时候，能唤起一些美好的回忆。 copyright 进入日本

吃完之后，便带着这些温存回家。 copyright 进入日本

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傍晚时分， 进入日本，www.wokou.net.cn

店里来了一位身材单薄的老母亲， 本文来自进入日本网

她点了很多东西准备带走，

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看样子是家里有人在等着。 本文来自进入日本网

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老婆婆和儿子一同居住， 内容来自进入日本

如今儿子已经40岁了，

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因为之前遇到过一些挫折，

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现在不习惯与人相处， copyright 进入日本

便一直闭门不出。 进入日本，www.wokou.net.cn

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老婆婆不得不打两份工，

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每天早上5点半出门， copyright 进入日本

既做清洁，又做托儿， 进入日本，www.wokou.net.cn

她自己也说很辛苦，

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就简单买些食物带回家吃。 copyright 进入日本

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天气很冷， 进入日本网（www.wokou.net.cn）

她本想着喝完一杯热酒再回去， 进入日本，www.wokou.net.cn

可是想到家里有人在等， 内容来自进入日本

便打消了这个念头。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

劳累了一整天，

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又排完长队买了关东煮， 本文来自进入日本网

惦记着家里的儿子，

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她走得飞快。

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老婆婆在采访中说：

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“就算拼上这把老骨头，

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也要坚持下去。” 本文来自进入日本网

她始终坚信， 内容来自进入日本

儿子一定会再次振作起来。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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这家小店之所以适合喝酒，

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妙就妙在你不用坐在店里，

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站着喝酒，让你瞬间脱离现实， 内容来自进入日本

趁着关东煮和酒精带来的片刻温暖和勇气，

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再次头也不回地上路，回到现实勇敢面对。

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而在“丸健水产”门前，

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也不全是一个人喝闷酒的顾客。

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有人带着悲伤的故事， 内容来自进入日本

也自然有人带着欢声笑语。 进入日本，www.wokou.net.cn

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这是三个关系非常要好的女生， 进入日本网（www.wokou.net.cn）

她们是中学同学， 内容来自进入日本

已经做了20年的好朋友， 进入日本网（www.wokou.net.cn）

这是她们又一次的新年聚会。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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她们有的结婚，有的工作，

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虽然她们各自的立场已变， copyright 进入日本

但依然保持着每年相聚数次的习惯， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

而且每次聚会地点都是这儿，

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一个充满回忆的地方。 本文来自进入日本网

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还有把关东煮当作早餐的小情侣；

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开动前不忘碰杯， copyright 进入日本

互道一声“早上好，加油”，

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看上去元气满满，超级恩爱。 copyright 进入日本

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也有移民海外的日裔， 进入日本网（www.wokou.net.cn）

带着全家从巴西不远万里而来， 内容来自进入日本

只是想吃上一口最美味的关东煮。 copyright 进入日本

就连这里的店员也为此感到吃惊， copyright 进入日本

他开心地为众人介绍： 内容来自进入日本

“要说关东煮，还是得在日本吃才正宗， 进入日本网（www.wokou.net.cn）

特别是竹轮麸，在日本也只有关东一带才有。”

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一家人在店门口吃得十分开心，

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似乎找到了落叶归根的感觉， 内容来自进入日本

孩子们也连连称赞，

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全家人都洋溢着幸福的味道。

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而对于这几个老大爷来说， 进入日本，www.wokou.net.cn

“丸健水产”已经成了固定据点， copyright 进入日本

每周都要来三次。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

吃什么倒是次要的，

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凑在一起抽烟喝酒吹牛才是重点，

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十几年了也不腻歪。 进入日本，www.wokou.net.cn

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到了晚饭的时间，

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小店门口又会变得人声鼎沸。

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共同努力了一天的同事们会一起举杯， copyright 进入日本

互相说着“辛苦了”，

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然后一起开开心心分享奇趣。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

不论是一个人还是一群人，

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美味的关东煮一直在温暖着每一位顾客。

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晚上九点半之后，

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最后一波客人会帮店员收摊， 进入日本，www.wokou.net.cn

在这份温暖的吸引下，

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第二天一早依旧会有人陆续光顾。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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不论是什么样的天气， 本文来自进入日本网

只要店家开门， 内容来自进入日本

就始终会有带着各种故事前来的顾客。

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这样一家充满人情味的小店， 进入日本网（www.wokou.net.cn）

对于顾客们来说， 进入日本，www.wokou.net.cn

既是小吃店、酒馆，

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也是心灵的避风港。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

所以，店员从来不说“欢迎光临”，

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而是“欢迎回来”。

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不起眼的小店，

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浓缩了人间的五味杂谈， copyright 进入日本

温暖从不需要大张旗鼓，

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经得起时间的陪伴，

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才是最温暖的存在。 内容来自进入日本

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