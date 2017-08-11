当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 孕妇便秘更易得乳腺癌, 孕妇便秘如何快速治疗和食疗

孕妇便秘更易得乳腺癌, 孕妇便秘如何快速治疗和食疗

时间: 2017-08-11 17:41 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：青岛市教育局和食药局开展青岛市中小学食品安全专项检查活动 2016-03-04 18:17 来源: 原标题：青岛市教育局和食药局开展青岛市中小学食品安全专项检查活动 为切实做好春季开学后青岛市中小学校食品安全工作，加强中小学校食堂食品安全管理，保障广大师生的身体健康。青岛市教育局、青岛市食药局依据。。。

孕妇便秘更易得乳腺癌, 孕妇便秘如何快速治疗和食疗

2016-01-27 15:39 来源:领育网 进入日本，www.wokou.net.cn

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原标题：孕妇便秘更易得乳腺癌, 孕妇便秘如何快速治疗和食疗

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便秘是孕期最常见的烦恼之一，也是孕期经常疏忽之处。然而，千万别小看这些习以为常的小毛病，一不留神它就会让你悔恨终身。

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妊娠晚期，便秘会愈来愈严重，常常几天没有大便，甚至1-2周都未能排便，从而导致孕妇腹痛、腹胀。严重者可导致肠梗阻，并发早产，危及母婴安危。 进入日本，www.wokou.net.cn

曾有患者在妊娠38周时因便秘、肠梗阻导致小肠坏死而切除大部分小肠。有的便秘孕妇分娩时，堆积在肠管中的粪便妨碍胎儿下降，引起产程延长甚至难产，可多吃水果蔬菜、粗纤维等调理便秘。

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产妇便秘的危害：

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1、乳腺癌是一种十分可怕的疾病，人们听了之后就会有不寒而栗的感觉。这足以见得乳腺癌给生命带来的严重影响，据美国有关机构调查统计，在没有得便秘的患者中，乳腺癌发生的几率为5%左右，但是在患有便秘的人群中，患乳腺癌的几率为23%左右。所以为了防止这种严重疾病的发生，产妇一定要做好预防便秘的措施。 copyright 进入日本

2、这个时候的产妇就一定保养好自己的皮肤，千万不要乱用化妆品，最好用一些保养品。不然的话，脸上会有很多的色斑，，非常影响美观。

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孕妇便秘怎么办 进入日本，www.wokou.net.cn

怀孕时荷尔蒙孕酮(黄体酮)使肠道肌肉松弛，肠蠕动减慢，运动量少，容易造成便秘。症状表现为，排出硬而干的大便，次数较平时减少。而子宫及胎儿先露部的压迫使腹压增加，会阴肛门静脉回流受阻，可引起痔疮。

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为了减轻便秘症状，孕妇要多吃富含高纤维的蔬菜、水果，少食用辛辣食物，每日食用1勺蜂蜜，并喝大量的水，每当有便意时就要上厕所。此外要经常运动。如果医生给你开了铁剂药物，应在饭后服用并大量喝水。切记不要乱服泻剂。

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饮食

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对于孕妇来说，如何治疗便秘，成为孕妇最为头疼的话题。孕妇发生便秘时，切不可乱用泻药，尤其是怀孕十六周内的孕妇，否则容易引起流产、早产，对于一些症状较轻的孕妇，可以采用食物疗法，那么孕妇便秘吃什么好? 内容来自进入日本

一、每天起床后空腹喝一杯淡盐水，有刺激肠蠕动的作用。 copyright 进入日本

二、多食富含粗纤维素的瓜果、绿叶根茎蔬菜以及谷薯类，如奇异果、香蕉、梨、葡萄、菠菜、海带、黄瓜、芹菜、红萝卜、马蹄、白菜、红薯、玉米等，可以促进肠道的肌肉蠕动，软化粪便，从而起到润肠滑便的作用，帮助孕妇排便。 copyright 进入日本

三、吃粥治便秘.

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此外，孕妇还应该适当的进行体育锻炼，多散步。而且注意养成按时排便的习惯，注意饮食规律，如果便秘症状严重就要及时的咨询肛肠科医生，切勿私自用药。 进入日本，www.wokou.net.cn

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孕妇吃粗粮，解便秘困扰 内容来自进入日本

很多人知道孕妇吃粗粮更有利于让自己和胎儿获得全面的营养，不过孕妇吃粗粮也是有讲究的，因为粗粮里的纤维素就很可能影响孕妇对钙、铁等微量元素的吸收。

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沈阳金桥医院胃肠科张玉书主任指出，相对于其他食物，粗粮里维生素B损失少。因此鼓励孕妇吃粗粮，可以使孕妇少受到便秘困扰。不过，因为粗粮里含有比较丰富的纤维素，而人摄入过多纤维素，可能影响对微量元素的吸收。例如燕麦片如果和用于缓解孕妇贫血的补铁剂一起吃，或者和补钙剂一起吃，就会影响孕妇对铁、钙的吸收;在吃奶制品时如果同时吃纤维素含量比较高的粗粮，也会影响人体对钙的吸收。此外，大量纤维素的摄入还会影响人体对脂肪、胆固醇的吸收。

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张主任提醒，孕妇怀孕期间适量补充粗粮是好事，但要注意不能和奶制品、补充铁或钙的食物或药物一起吃，最好间隔40分钟左右。如吃燕麦片的话，最好在餐后40分钟左右再 本文来自进入日本网

孕期为什么应保证膳食纤维摄取 本文来自进入日本网

准备怀孕的妇女要注意调理好膳食，多吃些含粗纤维多的绿叶蔬菜和水果。因为，怀孕后由于胃酸减少，体力活动减少，胃肠蠕动缓慢，加之胎儿挤压肠部，使肠肌肉乏力，以及食物过于精细或偏食，食入粗纤维过少等原因，常常出现胀气和便秘，严重时可发生痔疮。

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膳食纤维可刺激消化液分泌，加速肠蠕动，促进肠道内代谢废物的排出，缩短食物在消化道通过的时间等作用。粗纤维在肠道内吸收水分，使粪便松软，容易排出，减轻孕期的便秘。

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含有丰富纤维素的食物有糙米、全麦食品、各类果仁、干杏、豌豆、葡萄干、韭菜、芹菜、无花果等。

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因此计划怀孕的夫妇，在开始怀孕前一定要选择好自己可以接受的膳食纤维，保证孕期消化功能正常与吸收正常，从而有利于胎儿的生长发育。

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孕妇便秘吃粥疗法

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为预防便秘的发生，孕妇应参加适度劳动，并注意调剂饮食。而对于孕妇便秘吃什么好的问题怎么解决，在平时饮食重要注意要含有充足的水分，要多吃含纤维素较多的新鲜蔬菜和水果。早晨起床后，先喝一杯凉开水，平时要养成良好的大便习惯。如果已发生便秘，切不可乱用泻药，否则会引起流产、早产。

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下面介绍几则粥疗方法： 内容来自进入日本

胡桃粥：适用于体虚肠燥的孕期便秘患者食用。 本文来自进入日本网

芝麻粥：适用于身体虚弱、头晕耳鸣的孕妇便秘患者食用。 进入日本，www.wokou.net.cn

酥蜜粥：适用于阴虚劳损等便秘患者食用。 进入日本，www.wokou.net.cn

柏子仁粥：适用于患有心悸、失眠的孕期便秘患者食用。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

无花果粥：服时加适量蜂蜜和砂糖。有痔疮的妇女及便秘患者可食用无花果粥。

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孕妇远离便秘的饮食原则

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膳食纤维可加速肠蠕动，促进肠道内代谢废物的排出，减轻孕期的便秘。含有丰富纤维素的食物有糙米、全麦食品、各类果仁、干杏、豌豆、葡萄干、韭菜、芹菜、无花果等。因此孕妇一定要选择好自己可以接受的膳食纤维，保证孕期消化与吸收功能正常，从而有利于胎儿的生长发育。

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(1)吃纤维多的食品：山芋、粗粮、各种绿叶蔬菜;

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(2) 吃残渣多的食品：韭菜、芹菜、海带; 进入日本网（www.wokou.net.cn）

(3)吃水分多的食品：雪梨等富含水分的水果;

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(4)吃能促进肠蠕动的食品：蜂蜜、香蕉、芋头、苹果; 内容来自进入日本

(5)吃富含有机酸的食品：酸奶;

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(6)吃含有脂肪酸的食品：松子仁、黑芝麻、瓜子仁; 内容来自进入日本

(7)吃含有维生素B1的食品：粗粮谷物;

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(8)每日清晨起床饮凉开水一杯;

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(9)禁用剧泻药物，以免引起流产、早产或胎膜早破等。返回搜狐，查看更多 copyright 进入日本

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