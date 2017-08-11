当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 孕妇便秘更易得乳腺癌, 孕妇便秘如何快速治疗和食疗

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孕妇便秘更易得乳腺癌, 孕妇便秘如何快速治疗和食疗

时间:2017-08-11 17:41来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文青岛市教育局和食药局开展青岛市中小学食品安全专项检查活动介绍：青岛市教育局和食药局开展青岛市中小学食品安全专项检查活动 2016-03-04 18:17 来源: 原标题：青岛市教育局和食药局开展青岛市中小学食品安全专项检查活动 为切实做好春季开学后青岛市中小学校食品安全工作，加强中小学校食堂食品安全管理，保障广大师生的身体健康。青岛市教育局、青岛市食药局依据。。。

　　

孕妇便秘更易得乳腺癌, 孕妇便秘如何快速治疗食疗

2016-01-27 15:39 来源:领育网 进入日本，www.wokou.net.cn

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原标题：孕妇便秘更易得乳腺癌, 孕妇便秘如何快速治疗和食疗

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便秘是孕期最常见的烦恼之一，也是孕期经常疏忽之处。然而，千万别小看这些习以为常的小毛病，一不留神它就会让你悔恨终身。

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妊娠晚期，便秘会愈来愈严重，常常几天没有大便，甚至1-2周都未能排便，从而导致孕妇腹痛、腹胀。严重者可导致肠梗阻，并发早产，危及母婴安危。 进入日本，www.wokou.net.cn

曾有患者在妊娠38周时因便秘、肠梗阻导致小肠坏死而切除大部分小肠。有的便秘孕妇分娩时，堆积在肠管中的粪便妨碍胎儿下降，引起产程延长甚至难产，可多吃水果蔬菜、粗纤维等调理便秘。

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产妇便秘的危害：

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1、乳腺癌是一种十分可怕的疾病，人们听了之后就会有不寒而栗的感觉。这足以见得乳腺癌给生命带来的严重影响，据美国有关机构调查统计，在没有得便秘的患者中，乳腺癌发生的几率为5%左右，但是在患有便秘的人群中，患乳腺癌的几率为23%左右。所以为了防止这种严重疾病的发生，产妇一定要做好预防便秘的措施。 copyright 进入日本

2、这个时候的产妇就一定保养好自己的皮肤，千万不要乱用化妆品，最好用一些保养品。不然的话，脸上会有很多的色斑，，非常影响美观。

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孕妇便秘怎么办 进入日本，www.wokou.net.cn

怀孕时荷尔蒙孕酮(黄体酮)使肠道肌肉松弛，肠蠕动减慢，运动量少，容易造成便秘。症状表现为，排出硬而干的大便，次数较平时减少。而子宫及胎儿先露部的压迫使腹压增加，会阴肛门静脉回流受阻，可引起痔疮。

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为了减轻便秘症状，孕妇要多吃富含高纤维的蔬菜、水果，少食用辛辣食物，每日食用1勺蜂蜜，并喝大量的水，每当有便意时就要上厕所。此外要经常运动。如果医生给你开了铁剂药物，应在饭后服用并大量喝水。切记不要乱服泻剂。

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饮食

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对于孕妇来说，如何治疗便秘，成为孕妇最为头疼的话题。孕妇发生便秘时，切不可乱用泻药，尤其是怀孕十六周内的孕妇，否则容易引起流产、早产，对于一些症状较轻的孕妇，可以采用食物疗法，那么孕妇便秘吃什么好? 内容来自进入日本

一、每天起床后空腹喝一杯淡盐水，有刺激肠蠕动的作用。 copyright 进入日本

二、多食富含粗纤维素的瓜果、绿叶根茎蔬菜以及谷薯类，如奇异果、香蕉、梨、葡萄、菠菜、海带、黄瓜、芹菜、红萝卜、马蹄、白菜、红薯、玉米等，可以促进肠道的肌肉蠕动，软化粪便，从而起到润肠滑便的作用，帮助孕妇排便。 copyright 进入日本

三、吃粥治便秘.

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此外，孕妇还应该适当的进行体育锻炼，多散步。而且注意养成按时排便的习惯，注意饮食规律，如果便秘症状严重就要及时的咨询肛肠科医生，切勿私自用药。 进入日本，www.wokou.net.cn

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孕妇吃粗粮，解便秘困扰 内容来自进入日本

很多人知道孕妇吃粗粮更有利于让自己和胎儿获得全面的营养，不过孕妇吃粗粮也是有讲究的，因为粗粮里的纤维素就很可能影响孕妇对钙、铁等微量元素的吸收。

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沈阳金桥医院胃肠科张玉书主任指出，相对于其他食物，粗粮里维生素B损失少。因此鼓励孕妇吃粗粮，可以使孕妇少受到便秘困扰。不过，因为粗粮里含有比较丰富的纤维素，而人摄入过多纤维素，可能影响对微量元素的吸收。例如燕麦片如果和用于缓解孕妇贫血的补铁剂一起吃，或者和补钙剂一起吃，就会影响孕妇对铁、钙的吸收;在吃奶制品时如果同时吃纤维素含量比较高的粗粮，也会影响人体对钙的吸收。此外，大量纤维素的摄入还会影响人体对脂肪、胆固醇的吸收。

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张主任提醒，孕妇怀孕期间适量补充粗粮是好事，但要注意不能和奶制品、补充铁或钙的食物或药物一起吃，最好间隔40分钟左右。如吃燕麦片的话，最好在餐后40分钟左右再 本文来自进入日本网

孕期为什么应保证膳食纤维摄取 本文来自进入日本网

准备怀孕的妇女要注意调理好膳食，多吃些含粗纤维多的绿叶蔬菜和水果。因为，怀孕后由于胃酸减少，体力活动减少，胃肠蠕动缓慢，加之胎儿挤压肠部，使肠肌肉乏力，以及食物过于精细或偏食，食入粗纤维过少等原因，常常出现胀气和便秘，严重时可发生痔疮。

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膳食纤维可刺激消化液分泌，加速肠蠕动，促进肠道内代谢废物的排出，缩短食物在消化道通过的时间等作用。粗纤维在肠道内吸收水分，使粪便松软，容易排出，减轻孕期的便秘。

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含有丰富纤维素的食物有糙米、全麦食品、各类果仁、干杏、豌豆、葡萄干、韭菜、芹菜、无花果等。

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因此计划怀孕的夫妇，在开始怀孕前一定要选择好自己可以接受的膳食纤维，保证孕期消化功能正常与吸收正常，从而有利于胎儿的生长发育。

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孕妇便秘吃粥疗法

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为预防便秘的发生，孕妇应参加适度劳动，并注意调剂饮食。而对于孕妇便秘吃什么好的问题怎么解决，在平时饮食重要注意要含有充足的水分，要多吃含纤维素较多的新鲜蔬菜和水果。早晨起床后，先喝一杯凉开水，平时要养成良好的大便习惯。如果已发生便秘，切不可乱用泻药，否则会引起流产、早产。

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下面介绍几则粥疗方法： 内容来自进入日本

胡桃粥：适用于体虚肠燥的孕期便秘患者食用。 本文来自进入日本网

芝麻粥：适用于身体虚弱、头晕耳鸣的孕妇便秘患者食用。 进入日本，www.wokou.net.cn

酥蜜粥：适用于阴虚劳损等便秘患者食用。 进入日本，www.wokou.net.cn

柏子仁粥：适用于患有心悸、失眠的孕期便秘患者食用。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

无花果粥：服时加适量蜂蜜和砂糖。有痔疮的妇女及便秘患者可食用无花果粥。

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孕妇远离便秘的饮食原则

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膳食纤维可加速肠蠕动，促进肠道内代谢废物的排出，减轻孕期的便秘。含有丰富纤维素的食物有糙米、全麦食品、各类果仁、干杏、豌豆、葡萄干、韭菜、芹菜、无花果等。因此孕妇一定要选择好自己可以接受的膳食纤维，保证孕期消化与吸收功能正常，从而有利于胎儿的生长发育。

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(1)吃纤维多的食品：山芋、粗粮、各种绿叶蔬菜;

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(2) 吃残渣多的食品：韭菜、芹菜、海带; 进入日本网（www.wokou.net.cn）

(3)吃水分多的食品：雪梨等富含水分的水果;

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(4)吃能促进肠蠕动的食品：蜂蜜、香蕉、芋头、苹果; 内容来自进入日本

(5)吃富含有机酸的食品：酸奶;

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(6)吃含有脂肪酸的食品：松子仁、黑芝麻、瓜子仁; 内容来自进入日本

(7)吃含有维生素B1的食品：粗粮谷物;

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(8)每日清晨起床饮凉开水一杯;

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(9)禁用剧泻药物，以免引起流产、早产或胎膜早破等。返回搜狐，查看更多 copyright 进入日本

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