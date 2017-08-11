当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 青岛市教育局和食药局开展青岛市中小学食品安全专项检查活动

青岛市教育局和食药局开展青岛市中小学食品安全专项检查活动

时间: 2017-08-11 17:39 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：首页 中时 生活 长荣女中时尚造型科 寿司蛋糕成指甲彩绘作品 2017年06月29日 09:38中时 黄文博／台南报导 长荣女中学生的创意，令各界惊艷。（黄文博摄） 把寿司、蛋糕、麻婆豆腐等迷你食物模型，当作指甲彩绘上的饰品，这样的设计，你能接受吗？长荣女中时尚造型科的艺术指甲课程，融入超轻土捏塑。。。

青岛市教育局和食药局开展青岛市中小学食品安全专项检查活动

2016-03-04 18:17 来源: 本文来自进入日本网

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为切实做好春季开学后青岛市中小学校食品安全工作，加强中小学校食堂食品安全管理，保障广大师生的身体健康。青岛市教育局、青岛市食药局依据《关于进一步做好2016年全市中小学食品安全和标准化食堂建设工作的通知》《关于印发全市学校、托幼机构食堂和学生餐配送单位食品安全监督检查办法的通知》，自2016年3月3日起对青岛第五十七中学、青岛新世纪学校、青岛市南区成武路幼儿园等全市中小学校、托幼机构、学生餐配送单位食品安全进行全面检查。

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此次检查将预防食物中毒作为防控重点，全面了解学校食堂食品安全主体责任落实情况，重点检查学校食堂环境卫生、原料采购、索证索票、食品贮存、加工操作、设备设施和餐饮具清洗消毒、从业人员健康管理、食品添加剂使用、食品留样等内容。学校要制定食品安全事故应急预案，提高防控水平及应对能力，严防食物中毒等事故发生。针对检查中发现的问题，将依据相关规定下达整改意见书，限期进行整改。

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春季开学前，青岛市中小学校对食堂进行了清扫整理和食堂经营资质、从业人员资格、食品容器等自查，完善了各项食品安全制度，对食堂从业人员进行了岗前培训，做好了大宗食品原材料的保障工作，保证学生开学后在校吃饱吃好。

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开学后，学校按照《食品安全法》《餐饮服务食品安全操作规范》和“餐饮6T管理法”要求，，每日对从业人员进行晨检并做好记录，发现有可能导致食品安全的病症人员立即调离工作岗位。认真落实进货原料控制要求,检查采购渠道和供应商资质，不采购《食品安全法》规定的禁止生产经营的食品。严格执行食品采购索证索票、进货查验和台账记录制度。加强了食品加工环节管理，严禁生熟器具混用，严防食品交叉污，严禁加工制作冷荤凉菜。实施“明厨亮灶”联网行动，提高食堂管理信息化水平，规范了食堂从业人员的操作行为，公开食堂操作现场，自觉接受社会监督。区市教育、食药部门联合对各自辖区学校食堂正在进行专项检查。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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对学生吃配餐的学校，青岛市教育局要求学校严格配送餐单位准入。为学校提供配送餐服务的生产经营单位，必须取得食品药品监督部门发放的食品经营许可证，并注有“学生营养餐”的许可项目；其生产经营场所、内外环境、卫生设施、工艺流程、生产用水、个人卫生、生产用具以及贮存、消毒、运输等必须符合《食品安全法》的有关规定,且必须达到食药监督部门发放的“餐饮服务食品安全监督量化分级管理A级单位”，运输路程较远的要有保温设施。配送餐企业实行动态管理。

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图片来源：中国网 郭姗桐返回搜狐，查看更多

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