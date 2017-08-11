当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 长荣女中时尚造型科 寿司蛋糕成指甲彩绘作品

2017年06月29日 09:38 中时
黄文博／台南报导
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本文来自进入日本网内容来自进入日本 长荣女中学生的创意，令各界惊艷。（黄文博摄） 进入日本网（www.wokou.net.cn）
把寿司、蛋糕、麻婆豆腐等迷你食物模型，当作指甲彩绘上的饰品，这样的设计，你能接受吗？长荣女中时尚造型科的艺术指甲课程，融入超轻土捏塑技艺，让学生手作各种造型的指甲饰品，创意与精细作工令人惊艳。
经济不景气，年轻人创业更是不易，为省去店面租金及人事成本，个人化行动餐车及摊车日渐盛行，除了造型吸睛，卖的食物也愈发多元。长荣女中时尚造型科的课程有美顏、美髮、美甲等整体造型领域，学生出路主要为美容师或新娘秘书。现在该科学生不只为新娘子做造型，也发挥创意为行动餐车设计新风格。 本文来自进入日本网
艺术指甲课指导老师胡美智表示，目前坊间的指甲彩绘，除了手绘图案，上面黏贴的饰品多为现成的彩钻、亮片，成品差异性不大，因此她在这学期，融入超轻土捏塑课程，让学生学习创作独一无二的饰品，未来能提供客制化的服务。于是学期末给学生派了个作业，要学生为餐饮科学生设计餐车，作品必须结合超轻土捏塑与指甲彩绘技法，不仅如此，学生的作品也展现了纸雕、纸糊、金属饰品设计、空间设计、色感训练等多元技艺。
学生们利用各种纸材、布料、冰棒棍、压克力板等素材打造出餐车主结构模型，有中式餐车、日式餐车、甜点车，还有以花轿为造型的喜饼车；有学生用美甲片拼贴成中式餐车上的红屋瓦，而保特瓶底、大钮扣、铝线等则成了餐车上的车轮。而餐车上的食物，，包括寿司、串烧、甜点、冰淇淋，甚至是麻婆豆腐、烧卖等迷你模型，则是超轻土捏塑的技艺展现，整体作品精致仿真的程度，连指导老师都自嘆弗如。
长女美容科及时尚造型科一向是该校的招牌科系，招生年年爆满，日前免试分发选填志愿时，有学生发现时尚造型科不在选项里纷纷去电询问，校长蔡玉敏表示，106学年度该科推出「超玩美新娘秘书班」改採特招的方式招生，学生如果对该科有兴趣，欢迎踊跃报名。 copyright 进入日本
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关键字：长荣女中、时尚造型科、寿司蛋糕、指甲彩绘
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