当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 游戏界的深夜食堂！《关东煮店人情故事2》试玩

游戏界的深夜食堂！《关东煮店人情故事2》试玩

时间: 2017-08-10 23:24 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：关东煮店人情故事2快速通关攻略 同《关东煮店人情故事1》相同，第二部依旧是治愈的昭和系列，在关东煮的小店遇见各式各样的客人，听他们讲述这样或那样的人生故事，聆听每一位因为工作或者是生活而疲惫的客人们的“抱怨“，故事就会一点一点的往后发展。游戏十分有趣，但是节奏相对缓慢，为了快速解锁游戏剧情和通关人。。。

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这几年都很流行一句文艺满满的话：“未曾哭过长夜的人，不足以语人生”。这句话总会让我们有所共鸣，毕竟人生在世，来自工作、家庭的压力时常如泰山压顶。漫漫长夜，街头偶尔见到崩溃痛哭的人一点都不奇怪。

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今天笔者想介绍的《关东煮店人情故事2》这款手游却告诉我们：没有什么苦恼是一碗暖暖的关东煮治愈不了的！如果你正处于怀疑人生的时期，那么这个游戏或许很适合你。《关东煮店人情故事2》延续了日本手游小厂GAGEX充满人间温情的开发风格，以人和人之前奇妙的联系为游戏脉络，温馨而励志，堪称游戏界的《深夜食堂》。（文/17173_茶茶丸） copyright 进入日本

试玩印象： 内容来自进入日本

音乐——相比于前作现代化的广播、以及车水马龙背景声，《关东煮店2》的音乐主要是日本吉他小调为主，偶尔会有狗吠声增添乡间感觉。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

画面——相比前作，《关东煮店2》画面背景还能看到大江户时代的古风日系建筑。但关东煮推车小店内依然是游戏的唯一场景，15个NPC会随机来光顾，整体不会有太大变化。

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玩法——一如GAGEX此前的游戏一样，是休闲放置类的游戏模式，偶尔点击收集抱怨、补充关东煮即可；

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游戏一开始，为了延续前作并与大江户时代连接，游戏开场选择了这样的方式： copyright 进入日本

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穿越的大叔 本文来自进入日本网

让平常见惯小姑娘穿越重生的笔者表示很不适应，这年头，难道连大叔也流行穿越了？开场完毕就来到大叔的关东煮店，界面简洁明了。你只需要做两件事：进货以及搜集抱怨。

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关东煮吃光了抱怨也会暂停

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没错，玩家要扮演的就是知心大叔的角色，，让客人在一边享用关东煮一边喝小酒的情况下向自己坦露心声。关东煮将会在三个小时内吃完，吃光了顾客就不会继续抱怨了，所以一定要及时补充。 本文来自进入日本网

游戏中关东煮品种还是比较丰富的，看着图鉴上的介绍深夜真的可能会流口水~

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随着不断点击客人的抱怨，小店的收入也会上涨，会出现的客人以及客人抱怨的话也会越来越多，你也会看到客人更落魄伤感的模样。 本文来自进入日本网

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客人的表情会发生有趣的变化。 本文来自进入日本网

玩法不是重点 剧情才是核心 内容来自进入日本

玩法或者画面从来都不是《关东煮店》系列的主打，因此都比较简单。剧情才是游戏关键，你可以通过观察记录客人的抱怨去探索他们彼此之间的关联以及故事。

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水火不相容，互相抱怨的婆媳俩

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急性子师父以及内向腼腆的徒弟

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还有许多奇怪的大叔、恐怖的幽灵女人、情窦初开的小姑娘的故事等你挖掘。……

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所有的人物故事都不会一下子铺展开，而是在他们不停抱怨中抽丝剥茧得到事实真相。这些找知心大叔吐槽的人们，也是在给自己思考人生，考虑决定的时间。当倾听抱怨到一定数量，每个人的小故事才会走向结局。 进入日本，www.wokou.net.cn

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至于知心大叔是不是会一直留在大江户时代？他的人生将会如何呢？这个结局也会在你默默聆听中渐渐浮现，你也将会有眼前一亮的惊喜和暖心的安慰感。人与人之间奇妙的缘分正是《关东煮店2》的核心啊，至于结局是什么，那还是需要玩家们细细品味了。

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【编辑：Zeratul】

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