当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 关东煮店人情故事2快速通关攻略

关东煮店人情故事2快速通关攻略

时间: 2017-08-10 23:14 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：大洋微信 广报汇 广州24小时 21:08 明天开始广州又要下雨了！至于气温…… 明天广州最高气温还有35℃，周四和周五有可能降到35℃以下。8月11日：多云间阴天，有中雷雨。只是明天天气形势刚转变，雨势也许不会太大，气温也很难一下子降下来。[详细] 21:08 证明“我是我”？刷脸就行了！支付宝。。。

关东煮店人情故事2快速通关攻略

同《关东煮店人情故事1》相同，第二部依旧是治愈的昭和系列，在关东煮的小店遇见各式各样的客人，听他们讲述这样或那样的人生故事，聆听每一位因为工作或者是生活而疲惫的客人们的“抱怨“，故事就会一点一点的往后发展。游戏十分有趣，但是节奏相对缓慢，为了快速解锁游戏剧情和通关人物，我们可以采取一些关东煮人情故事2通关攻略小技巧。 copyright 进入日本

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刷好感度：最快的方法就是改时，但是不能改多，一小时的抱怨和半小时抱怨的效果相同，改小时更方便刷一些。 本文来自进入日本网

针对性上菜：注意你想提升的客人最喜欢什么食物，两个都放上（龙虾最后才放，甚至新客人上门都不用放别的了），这样提升的客人就会经常来，抱怨大多数也是他的了，这样刷的最快，能够最快通关。

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无论是谁，都有无数在心底暗涌的思绪。

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日常无法开口提及的想法以及悸动的情感。

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一个忍不住就会泪流满面的心酸故事。

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绝对不可言说的隐秘心事。

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以及如同珍宝一般动人的回忆…… 内容来自进入日本

这里是大江户。华灯初上，熙熙攘攘的大江户。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

城市的边缘处每一个晚上都会点着灯的小店。

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与时代不相称的小店。

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今夜的客人们也同往常一样， 进入日本，www.wokou.net.cn

带着自己的想法与情绪光临这一间小店。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

“老爹”究竟能否返回原来的时空？

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今晚，你将会成为这个匪夷所思的故事的唯一见证者…… 日本最新动态-www.wokou.net.cn

关于游戏闪退问题：没有框架的玩家游戏时可以关闭网络，或者设置中将游戏设置为禁用网络可以解决闪退问题。

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以上是关东煮人情故事2的相关资讯，，后续我们会带来更多游戏相关的攻略，还请持续关注我们呦。 本文来自进入日本网

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