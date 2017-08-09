当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 食物也可以打码？ “马赛克寿司”风靡日本

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21:08 明天开始广州又要下雨了！至于气温……
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明天广州最高气温还有35℃，周四和周五有可能降到35℃以下。8月11日：多云间阴天，有中雷雨。只是明天天气形势刚转变，雨势也许不会太大，气温也很难一下子降下来。 [详细]
支付宝方面介绍，，在税务、社保、公积金、交通缴罚领域，刷脸办事有望在全国范围内逐渐推广，而其他涉及身份验证的政务服务，也正在探讨引入人脸识别技术的可行性，让用户可以不用记忆和输入账号密码，也不用跑腿，就靠自己的脸来办事。超875万人体验尝鲜在不少政务办理中，由于需要严格的信息保密和高强度实人认证，所以办理业务时候，许多都需要本人携带身份证到办事大厅，工作人员肉眼比对，“证明你是你”后，才能办理业务。支付宝表示，“刷脸政务”的背后，是简政放权在各地的持续发力，而人脸识别等科技正在成为“让信息多跑路，让群众少跑腿”的底气所在。 [详细]
日本最新动态-www.wokou.net.cn21:05 厉害了！广州6条内贸改革经验获批面向全国推广
这些经验包括建立创新驱动的流通发展机制、建立创新驱动的流通发展机制、建立流通基础设施发展模式、健全统一高效的流通管理体制的四大方面。涵盖促进实体商业转型升级，创新电子商务发展模式，完善物流配送体系，促进城乡流通一体化、内外贸一体化、区域市场一体化发展等方面的16项做法和经验。9个试点城市以制度创新为核心，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，在流通创新发展促进机制、市场规制体系、基础设施发展模式、管理体制等方面进行了积极探索，形成了一批典型经验和模式。 [详细]
毕节是珠江发源地，位于贵州省西北部，面积26853平方公里，人口920万，是全国唯一一个以“开发扶贫、生态建设”为主题的试验区。 [详细] 本文来自进入日本网20:34 广州“医联体+医共体”模式试水，让市民不用再去挤大医院了
以龙洞人民医院集团的龙洞人民医院为龙头，联合该集团内所有基层医疗机构，在清华团队的协助下，组建成立“龙洞人民医院集团医共体”。“医联体+医共体”拟全面推进家庭医生签约服务要促进“医共体”发展，另一个关键抓手就是家庭医生。大洋网讯8月8日上午，在天河区卫计局牵头下，“龙洞人民医院集团医共体成立暨省市三甲医院医联体签约仪式”在龙洞人民医院举行。 [详细]
copyright 进入日本20:34 荔湾区旧楼报装电梯奖励补贴细则有望下个月出台，指标不少于500台
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”下个月出台实施细则为了促进成功加装电梯,荔湾区将通过区财政投入进行相应补贴。街道在这里成立了“彩虹街推进旧楼宇加装电梯志愿服务站”，为全街加装电梯工作提供分享经验、业务咨询、协商调解、会议交流和宣传指引等服务。20栋业主已达成统一意愿处于报批阶段据介绍，彩虹街是典型的老城区和居民集中居住区，辖区面积1.026平方公里，现户籍人口约4.24万人，其中60岁以上老人9026人，占户籍人口的21.3%。 [详细]
进入日本网（www.wokou.net.cn）20:34 马上办！昨天我们曝光的农村卫生黑点今天整改了
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太和路边建筑垃圾原状今日，太和镇、钟落潭镇相关部门立马采取行动，大源村金窜路上的两处建筑垃圾已被清理，红旗路将加强常态化卫生保洁，臭水沟已开始清淤工作，已经初步预算10万元清淤泥和整治水渠两侧建筑垃圾。1公里村道旁堆了两片建筑垃圾》一文，曝光了白云区太和镇大源村村道路边乱倾倒建筑垃圾，钟落潭镇红旗路垃圾清理不及时、水渠变身臭水沟等卫生黑点。红旗路路边垃圾乱堆放整改前后太和镇：乱倾倒的垃圾已清理完毕昨日，广州日报全媒体记者走访时发现，太和镇大源村金窜路上有两处偷倒的建筑垃圾堆。 [详细] copyright 进入日本
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