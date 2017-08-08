当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 微信买寿司 不料吃出虫？

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微信买寿司 不料吃出虫？

时间:2017-08-08 13:53来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文对寒邪的抵挡本领有所削弱日本资讯介绍：导语：立春是新一年的第一个节气，2017年立春始于今日，为农历正月初七。这一天正逢“人日”，即中国古代神话中女娲造人的日子，可谓喜上加喜。对于立春，古籍《群芳谱》中这样解释：“立，始建也。春气始而建立也。”立春和人日各地都有不同习俗，如咬春、吃七宝羹等。中医专家指出，这一节气的养生，要注意开始养阳。。。

　　

　　□记者 李 慧

　　本报讯 “我媳妇儿怀孕了，食欲一直不太好，上周六翻微信的时候，看到了一家名叫‘鱼寿司’的店。因为这家店在微博、微信上都很火，我就订了一份，没想到就因为这顿饭，让媳妇儿恶心了好几天。”昨日，市民杨先生反映了自己遇到的糟心事。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　“今天上午，‘鱼寿司’的工作人员和我们一起去中医院给肚子里的孩子做了一下检查。”杨先生说,虽然做了彩超，但由于胎儿只有6周大，并不确定胎儿有没有受到影响。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　杨先生介绍，上周六为了让怀孕的媳妇儿美餐一顿，，杨先生在微信上购买了一份“鱼寿司”。可是就在享受美味后，杨先生却在寿司的包装盒里发现了惊人的一幕。

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　　“我们吃完了以后才发现盒子里有白色的小虫子在爬，用沙拉酱盖着都死不了。仔细一看更恶心，盒子里面竟然密密麻麻爬了十几只小虫子，想到虫子可能已经被吃进肚子里，就更觉得恶心了。”杨先生说。孕妇本身吃东西就挑剔，现在出了这个事儿以后，恶心了好几天了。

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　　发生这一情况后，杨先生第一时间通过微信与卖家进行了沟通，希望店主能够出面把这个事情解决一下。“联系上店主后，对方一直说抱歉,但只表示愿意退款或再次订餐时补送一份寿司。因为我媳妇儿是孕妇，所以钱都不重要，最重要的是大人和孩子没受影响。”随即，杨先生提出要去他们店里看看制作过程并查看对方相关证件的要求。但卖家却以杨先生无权查看拒绝了。 内容来自进入日本

　　“对于这件事，我有两个要求，一是各项检查费用由对方来出,二是赔偿问题，但这个就是后话了。”杨先生说。对于杨先生提出的处理方案，对方没有明确表示同意还是不同意，也迟迟没有表态究竟要如何处理这件事。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　随后记者与“鱼寿司”外卖店店主取得联系。店主表示：“这事情不是像他说的那样，我们现在也在积极进行处理，今天也刚陪着对方去医院进行了检查，后期我们也一定会负责。事情处理完之后，我们自然会给大家一个说法的。”

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后文正卫寿司用独家特色产品成就优质餐饮品牌导读：餐饮品牌正卫寿司推出了一系列具有独家特色的美食产品，得到了众多餐饮食客的喜爱与好评。现在，特色的餐饮正被越来越的人追捧，而正卫寿司准确把握住了消费者的需求，充分的利用自身的实力，为广大的消费者带去了特色美味。与此同时，它也成为了市场中难得的优质餐饮品牌。 相信很多没有品尝过的消费者都会对正卫寿司的。。。
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