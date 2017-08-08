当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 微信买寿司 不料吃出虫？

微信买寿司 不料吃出虫？

时间: 2017-08-08 13:53 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：导语：立春是新一年的第一个节气，2017年立春始于今日，为农历正月初七。这一天正逢“人日”，即中国古代神话中女娲造人的日子，可谓喜上加喜。对于立春，古籍《群芳谱》中这样解释：“立，始建也。春气始而建立也。”立春和人日各地都有不同习俗，如咬春、吃七宝羹等。中医专家指出，这一节气的养生，要注意开始养阳。。。

□记者 李 慧

本报讯 “我媳妇儿怀孕了，食欲一直不太好，上周六翻微信的时候，看到了一家名叫‘鱼寿司’的店。因为这家店在微博、微信上都很火，我就订了一份，没想到就因为这顿饭，让媳妇儿恶心了好几天。”昨日，市民杨先生反映了自己遇到的糟心事。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

“今天上午，‘鱼寿司’的工作人员和我们一起去中医院给肚子里的孩子做了一下检查。”杨先生说,虽然做了彩超，但由于胎儿只有6周大，并不确定胎儿有没有受到影响。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

杨先生介绍，上周六为了让怀孕的媳妇儿美餐一顿，，杨先生在微信上购买了一份“鱼寿司”。可是就在享受美味后，杨先生却在寿司的包装盒里发现了惊人的一幕。

copyright 进入日本

“我们吃完了以后才发现盒子里有白色的小虫子在爬，用沙拉酱盖着都死不了。仔细一看更恶心，盒子里面竟然密密麻麻爬了十几只小虫子，想到虫子可能已经被吃进肚子里，就更觉得恶心了。”杨先生说。孕妇本身吃东西就挑剔，现在出了这个事儿以后，恶心了好几天了。

本文来自进入日本网

发生这一情况后，杨先生第一时间通过微信与卖家进行了沟通，希望店主能够出面把这个事情解决一下。“联系上店主后，对方一直说抱歉,但只表示愿意退款或再次订餐时补送一份寿司。因为我媳妇儿是孕妇，所以钱都不重要，最重要的是大人和孩子没受影响。”随即，杨先生提出要去他们店里看看制作过程并查看对方相关证件的要求。但卖家却以杨先生无权查看拒绝了。 内容来自进入日本

“对于这件事，我有两个要求，一是各项检查费用由对方来出,二是赔偿问题，但这个就是后话了。”杨先生说。对于杨先生提出的处理方案，对方没有明确表示同意还是不同意，也迟迟没有表态究竟要如何处理这件事。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

随后记者与“鱼寿司”外卖店店主取得联系。店主表示：“这事情不是像他说的那样，我们现在也在积极进行处理，今天也刚陪着对方去医院进行了检查，后期我们也一定会负责。事情处理完之后，我们自然会给大家一个说法的。”

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。