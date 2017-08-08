当前位置：进入日本-> 旅游-> 美食-> 外卖点寿司 小心拉肚子

外卖点寿司 小心拉肚子

时间: 2017-08-08 23:18 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：餐饮品牌正卫寿司推出了一系列具有独家特色的美食产品，得到了众多餐饮食客的喜爱与好评。现在，特色的餐饮正被越来越的人追捧，而正卫寿司准确把握住了消费者的需求，充分的利用自身的实力，为广大的消费者带去了特色美味。与此同时，它也成为了市场中难得的优质餐饮品牌。 相信很多没有品尝过的消费者都会对正卫寿司的。。。

外卖箱大多只有单一保温层

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近期,有多位消费者向羊城晚报记者反映称,食用外卖后出现腹泻,其中食用寿司、凉拌菜后出现拉肚子的症状居多。记者走访发现,需要低温冷藏的食品常和热腾腾的饭菜同放在一个保温箱中,或导致食物变质。

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食用外卖寿司肠胃出现不适 内容来自进入日本

白领小李告诉羊城晚报记者,前两天她在岗顶附近某外卖寿司店购买了一份刺身拼盘和两对海鲜寿司,食用半小时后,顿感肠胃不适。“那天等了差不多一个小时才送来,餐盒外面还有一个保温袋。看起来还算干净卫生。可能因为路上时间太久,三文鱼已经变得瘫软,颜色发白。”小李说,她闻了一下,没有变质的味道,因为着急用餐就没有拒收。没想到吃完后,一下午不停地上厕所。

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在珠江新城上班的小罗告诉记者,昨天他和另一名同事从一家东北餐馆点了两份外卖,吃完后就得了急性肠胃炎。小罗回忆说,他和同事点的餐基本一样,只是为了凑单,他多点了一份凉拌青瓜。“我怀疑那份青瓜有问题,我的同事没有吃因此没有中招。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

记者登录饿了么、美团外卖等多家外卖平台发现,近期有不少消费者对一些寿司店给了差评。有消费者称,“寿司不新鲜,包装好看有用吗?”有人评价称,“送了一个半小时,三文鱼也不放冰,都不新鲜了。”

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商家称问题或出在配送环节

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针对近期消费者的投诉,有外卖店喊冤。海珠区琶洲附近的一家东北餐馆店主孙先生告诉记者:“我们都尽量选择新鲜食材,问题可能出在外卖配送上。”据他介绍,店里的外卖通常都送到周边的写字楼,客流量大的时候外卖员根本送不过来,最快也要20分钟才能送达,慢的话要一个多小时。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

天河一寿司店店主何先生告诉羊城晚报记者,他们曾尝试在配送箱里加冰袋。“但外卖不只有寿司,还有其他热食。这些食物放在一个箱子里,冰袋很快就化了,为此还受到消费者投诉。

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夏季慎点凉拌菜等生冷外卖

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记者走访发现,食品配送过程中,确实存在冷热食品同箱配送的现象。昨日中午,在珠江新城附近的写字楼下,多位外卖送餐员正在等候取餐,一辆辆单车后面配置着一个个外卖箱。 本文来自进入日本网

记者查看发现,这些外卖箱大多只有单一的保温层,有的外卖箱简陋得只有一个没有盖子的塑料筐。有送餐员告诉记者,他们通常都是一次配送几份外卖,可能来自同一家店,也可能不同家。“没有分冷菜、热菜,都在一个包装里,放进外卖箱。” 内容来自进入日本

记者了解到,配送过程中的食品安全,已引起一些外卖平台的关注。饿了么相关负责人告诉羊城晚报记者,该平台已在北京、上海推广冷热双温箱。 进入日本，www.wokou.net.cn

其实,关于寿司、凉拌菜等生冷食品的安全问题几年前就引起相关部门的关注,并将其列入“高风险食品”。去年公布的《广东省食品安全条例(修订草案修改稿)》中新增规定,餐饮服务提供者未取得相关网络销售许可的,不得通过网络销售冷荤凉菜、改刀熟食、生食水产品等“高风险食品”。省食药监局提醒,网络订餐应谨慎选择生冷食品。 copyright 进入日本

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