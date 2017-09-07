当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 商场打折有些“名不符实”

商场打折有些“名不符实”

时间: 2017-09-07 14:24 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

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中秋和国庆双节将至，不少商家打起了折扣“战”。 copyright 进入日本

“金九银十”到来 广州各大商场不断推出折扣促销活动 本文来自进入日本网

随着“金九银十”的到来，广州渐入打折季。此前都是5折的会员折扣甚至降至了3折，在多家商场都奋力“血拼”折扣引发无数关注的同时，却有消费者有点郁闷，“这次多家商场打折好像没有想象中那么划算啊！”

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记者走访发现，打折季中确实存在一些“名不符实”的折扣，想要淘到便宜好看又满意的商品，还是要多费一些工夫进行比较。 内容来自进入日本

文/记者李婧暄 进入日本网（www.wokou.net.cn）

图/记者王燕

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尴尬一：低折扣是噱头

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几大百货公司此前打出的一般都是5折的折扣，今年的3折的消息一出，让不少消费者蠢蠢欲动。记者曾在公共场所听到一位中年男子兴奋地打电话说：“××百货今天3.8折啊！”

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但让不少消费者失望的是，“到了现场，才发现真正打3折的货物并不多。”消费者周女士告诉记者，几场打折会她都去了，“某商场说是打3折，但只有小部分的服饰专柜参加活动。”

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此外，记者也发现，在某百货公司的一品牌专柜，如买两件只能打5折，购满3件才能打3.8折。

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尴尬二：新款只有8折

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此外，打折的大都是旧款，好看的新款最多都只打8折。记者在某知名国内品牌的专柜前看到，与其他专柜人山人海相比，该专柜销售人员明显比顾客多。记者上前一问，原来该专柜旧款全撤走了，现场全部为新款，而标价也多在千元以上，销售小姐告诉记者，该品牌的服饰目前只有9折。 内容来自进入日本

记者走访另一家百货公司，发现其秋季新款也大多只有8.5折的优惠。在现场的一位陈姨告诉记者，“我买新款也买得起，但关键是新款过一两个月就会打折，不划算。”

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尴尬三：低折扣是旧款 进入日本网（www.wokou.net.cn）

在一连串的打折中，不少消费者也发现商场的折扣商品中夹杂着不少去年甚至前年的款式。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

在某百货商场的某知名鞋品牌专柜，销售小姐忽悠称某个款式为该品牌的经典款。但顾客小李说，“这个品牌我每年都在关注，这个款式是我去年买过的。”

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而在另一家百货商场，记者看到某国际名牌的专柜前挤满了人，但记者凑近一看，基本上同一个款式的衣服有好多件，且款式多为去年前年的。一位导购告诉记者，“这些货都是临时从厂家运来的，不少是厂家此前的库存。” copyright 进入日本

尴尬四：专场并不“专” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

“下午进去时，还要验票，怎么在我出来的时候就不见验票的人，外面的人随便就进入了呢？”某商场的白金卡会员王小姐（化名）告诉记者，她此前就收到了该商场发来的信息和入场券，“开始以为是会员专场，没想到所有人都能进来。” 内容来自进入日本

而记者也从多方了解到，对于相关会员专场，各方有赞有弹，“对于商家来说，更希望的是多一些高端会员进入商场，如果不设门槛，人会很多，一些高端客户往往享受不到会员福利。”某资深业内人士告诉记者。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

现象：羊城多家商场“拼”折扣 进入日本，www.wokou.net.cn

上周五，友谊商店掀起了“3.8折内购会”的促销活动，全场服装、鞋包、皮具、箱包、床品、童装等大部分商品首次打出最低的3.8折优惠；电器全场7至8.8折，部分低至5折，消费满额还送券。消息一出，立马引起了多方关注。而随后第二日，广州王府井也推出了“限时3折夜蒲专场”的特购活动，服装、女鞋类大部分商品3折，皮具箱包4.5折，会员还可享折上8折。就在友谊、王府井的血拼折扣火药味还未散尽之时，广百百货北京路店上周末也推出了“穿戴类终极出清，全场低至3折”的活动，而且双倍积分。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

记者走访了解到，随着中秋、国庆双节临近，广州商场打折促销活动愈演愈烈，如摩登百货也举行了十周年店庆的大型促销活动。于昨日开始六店联动全场“400换1100”，“相当于3.6折的优惠。”摩登百货相关负责人表示。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

双节消费专题

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业内：品牌商家让利有差异

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业内人士表示，消费者在挑选折扣时最好货比三家。此外，随着某些银行为高端客户举办打折场的兴起，“消费者一方面选择多了，另一方面享受的折扣还是有限制的。”

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广东省流通业商会执行会长黄文杰表示，出现这种情况，是和百货公司目前主流的经营方式有关系的，“上世纪90年代中期开始，实行专柜分成方式，实质上是一种柜台出租的形式，因此大部分商场目前是在经营商户而非经营商品，甚至有的专柜销售也是厂家的推销员。” copyright 进入日本

商品的实质物权和控制权不在零售企业这里，因此在做全场折扣的时候，要统一促销和让利的幅度会比较难，黄文杰说，“虽然看到全场是3折的宣传，但实质上是做不到完全3折的。因此促销期间可以看到有的专柜明确称‘不参与活动’。” 进入日本，www.wokou.net.cn

此外，进百货公司的级别有差异，有的是厂家进来，有的是一级代理商，有的是经销商，这也导致了品牌让利出现差异。“每个企业的售价和成本策略不同，有的会把售价升得很高，让利空间就大一些；有的商家走的是低价位策略，让价空间就小。” copyright 进入日本

黄文杰表示，再加上不同企业的经营节奏不一样，企业自身的价格策略周期，不一定能和商场的促销周期匹配上。

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