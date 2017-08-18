当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 日本大阪美食购物全攻略（图）

日本大阪美食购物全攻略（图）

时间: 2017-08-18 11:27 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：今年海外购掀起热潮不断，比如双十一天猫[微博]引入近50家海外品牌，接踵而来的黑五购物节，不必漂洋过海，国内的剁手党照样“买买买”。现在，海淘阵营又增新玩家12月7日，国美携手日本零售巨头BIC CAMERA(必客家美乐)进军海外购物。 得益于线下门店的优势，国美的海外购打造的是O2O平台。简单来。。。

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游在大阪 进入日本网（www.wokou.net.cn）

大阪的代表性街区是以难波、心斋桥、堀江·南船场·美国村、道顿堀为中心被称为<南部地区>的街区。南部地区必去的景点是因格力高(Glico)广告牌而为人们熟知的(道顿堀)。螃蟹、河豚、章鱼等巨幅广告牌也是拍照留影的好景点。若想逛日本最新的商店，则请前往(南船场)，在那里您可感受最新的时尚。此外，位于道顿堀岸边的(凑町河畔综合大楼River Place)有咖啡厅与餐馆，可从河岸观赏来往的船只，同时也是约会的好地方。推荐您从码头乘游览船巡游大阪。

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现代人旅游，不喜欢太累，却很讲究在悠闲的旅途中还能够得到美食、购物、游玩的全方位享受。日本大阪就是这样一座充满吸引力的城市，在这个日本第二大城市里，以美食、购物、游玩为主题的特色旅游线路也许能够满足你所有的旅行愿望。 本文来自进入日本网

有句话说“京都人爱穿，大阪人爱吃”，大阪的确是一个美食丰富的城市。对于同样来自美食之都的广州图库人来说，吃当地的美食当然也是旅途中的重要内容之一了。据说，大阪有“天下第一厨房”的美称，这里汇集了日本的各地菜系以及各种大阪特色的小吃，到大阪可以满足尝遍日本美食的愿望。 内容来自进入日本

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大阪美食

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美食：特色小吃最诱人

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特色推荐：海鲜火锅。到大阪一定要吃海鲜火锅，其中有两种火锅最值得推荐，一是螃蟹火锅，另一个就是河豚火锅了。大阪人很擅长物尽其用，他们在吃螃蟹和河豚时会采用不同的烹饪方法，让客人用不同的方式体会海鲜的美味，比如生吃蟹片或鱼片，或者烧烤海鲜，或者做成天妇罗，或者干脆放进锅中烧煮，这种“一物多煮”的方式也许最符合游客们尝鲜的喜好了。据说正规食店里制作河豚的厨师都经过了严格的考试，在领取合格证之后才能上岗，游客们大可放心体验。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

特色推荐：章鱼烧、什锦烧。圆圆的章鱼烧是一种以章鱼、鸡蛋、面粉为材料烧制的小吃，在新鲜出炉的章鱼烧上加一些咸中带点酸甜的调味酱和碎紫菜，口感更加特别。而什锦烧是将肉片、海鲜、包心菜等杂料调入面糊里，在铁板上烧成酥黄色，然后淋上特制的酱料，再洒上海苔粉，香味留满口。此外，，还要特别向大家推荐大阪的一个吃街头小吃的好地方，那就是一栋名叫“道顿堀极乐商店街”的七层大楼，这里面的五楼到七楼还原了古代大阪的街景，你可以亲身体验被石板路、灰城墙包围的古代大阪风情，逛累了，还可以进入随处可见的美食小店，亲手制作章鱼烧，那种感觉犹如穿越了时空隧道般有趣。 内容来自进入日本

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