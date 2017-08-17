当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 中国游客赴日本购物人数大增赶超往年

中国游客赴日本购物人数大增赶超往年

时间: 2017-08-17 19:56 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

中新网10月15日电 据日本中文导报网报道，，由于中国国庆节长假和日本实行免税品扩大的新制度重叠，目前来日本旅游购物的中国客人剧增，中国人的日本扫货又掀高潮。据有关方面透露，10月1日-7日的银联卡在日刷卡金额，已经达到了2013年同期的3倍。

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在东京银座，手拿刚刚购入的名牌包的中国游客到处可见，东京三越伊势丹银座店是这几年中国游客经常光临的店铺，从10月1日开始将免税柜台从3个增加到8个，但是柜台前仍然人满为患，通常要排3、4个小时的队，这一天的销售额为去年同一天的230%，其中外国观光客所支付的货款占20%。10月1日到7日的销售额是去年同期的270%，新宿伊势丹本店也是去年同期的230%。 进入日本，www.wokou.net.cn

而统管日本三越、伊势丹、IWATAYA、MARUI IMAI的三越伊势丹HODINGS的广告部的人士表示，虽然没有明确统计，但是从感觉上看，来到他们那里购物的外国游客中有80%是中国人。 进入日本，www.wokou.net.cn

目前在三越伊势丹HODINGS旗下的六家商场，都增设了免税柜台，有7家店铺设置了外汇兑换机，可以用美元、欧元、人民币、及韩国、新加坡、香港、泰国货币兑换日元。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

在北海道，日本冲绳ORIX租车配合国庆假期由10月1日起，在北海道和冲绳全境接受银联卡付款，由于日本现在还没有开放大陆执照在日本驾驶，因此利用者多为香港游客，在国庆节的10月1-7日间，在北海道和冲绳全境38个租车点开始银联支付业务，受到香港游客欢迎。

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据报道，在刚刚过去假期的整整一个星期里，中国游客成为了东京各大街道的“主角”。太阳城王子酒店的1109间客房住满了来自中国的游客。从早到晚，载满了中国游客的旅游大巴出出进进，络绎不绝。 内容来自进入日本

据报道，在鹿儿岛市的高级酒店“城山观光酒店”，自10月1日至7日的中国住宿客人数有望增至上年同期的2倍。此外，京都丽嘉皇家酒店(RIHGA Royal Hotel Kyoto)同一期间的中国客人预订量占8成，而阪急阪神酒店也增长5成。

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日本日生基础研究所首席经济学家矢嶋康次指出，“购物金额巨大的中国游客将成为支撑日本国内经济的因素。尤其是地方经济复苏迟缓，如何完善接待中国游客的态势将至关重要”。 内容来自进入日本

(原标题：中国游客访日购物又现高潮 人数大增赶超往年) 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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