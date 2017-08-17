当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 日本启动“JAPANBigWelcomeCampaign”吸引中国游客

日本启动“JAPANBigWelcomeCampaign”吸引中国游客

时间: 2017-08-17 01:59 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

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新年临近，继“VISIT JAPAN”项目后日本观光厅再次面向访日外国游客全力启动了“JAPAN Big Welcome Campaign”大型优惠活动，以期提振日本旅游、吸引更多外国旅客。



该项活动从2011年11月18日至2012年3月31日、为期4个月。活动期间，日本各地商家将向外国游客推荐日本国内各种好吃、好玩的观光景点，并在“购物”、“餐饮”、“住宿”、“交通”、“体验”等方面专门准备一系列折扣及优惠。游客还可同时利用已从2011年9月开始实施的“热情款待活动”优惠（全国约8000家店铺参加，截至2012年3月）享受双重折扣。 本文来自进入日本网



活动范围涉及广泛、优惠众多。“购物”方面，以大阪、京都、神戸、堺市和关西国际空港为中心的关西地区约6000家店铺将提供特别打折和精美礼物等。而日本百货店协会的约100家店铺也将实施“NEW YEAR BARGAIN & SPECIAL GIFT”。例如，御殿场购物中心等实施全品1至2折促销，小田急百货店（新宿店）推出新年大折扣、向游客提供10%的优惠券和1000日元购物券，使用银联卡购物还可打折10%。而三井不动产集团也对下属的商城、Outlet园区、银座日本桥等商业设施中所有的日本国内限售商品实施10-20%折扣、并馈赠礼品。



“餐饮”方面，“JAPAN RESTAURANT WEEK 2012 Winter Premium”将在东京、横滨、镰仓、京都、大阪、神户等200家高级饭店内提供可口的定额饮食。京都“Winter Special”将以最优惠价格向外国游客提供2月份特别料理。此外，如在全家便利店利用银联卡购物还可获赠商品兑换券。

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“住宿”方面，有Expedia Winter Promotion标记的38家宾馆、饭店住宿将提供最大40%的优惠。“乐天旅行”网站内届时会开展“JAPAN HOTEL SPECIAL SALE”，约1200家宾馆推出50%优惠及儿童免费住宿。近畿日本国际旅行社的“Osaka Bargain”活动中，凡在大阪的宾馆连锁店住宿3宿以上的游客可获得每人一张市内饭店晚餐券。而在“交通”方面，JR准备了“Tokyo Transport Pass”，游客花上2500日元即可在2JR东日本、东京metoro、都营地下铁、都电、都巴士等区域内随意乘降车。关东地区将发售“JR Kanto Area Pass”，使用该票可在3天时间内任意乘坐关东地区的新干线、特急列车，成人8000日元、儿童4000日元。而京急电铁实施的“KEISEI & KEIKYU JAPAN ACCESS CAMPAIGN”中，，凡购买1日、2日套票的顾客将获赠精美礼物。小田急电铁实施的“Chinese New Year Campaign”也推出了春节期间限定的箱根套票，从新宿站始发成人4100日元，小孩1500日元。此外，东京单轨电车也将对外国人游客赠送日式特制礼品等。

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