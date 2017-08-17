当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 日本多家出版商指责App Store涉嫌盗版

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本文来自进入日本网日本多家出版商周二指责苹果，称其网上应用商店出售的部分日本数字图书涉嫌盗版，其中包括村上春树蛰伏7年后的震撼新作《1Q84》。
日本图书出版商协会、日本杂志出版商协会、日本电子书出版商协会和数字漫画协会周二在联合发表声明称，苹果应用商店发布的内容侵犯版权，明显是违法的。声明指出，苹果应用商店涉嫌盗版的数字图书来自多名日本知名作家，，包括村上春树和东野圭吾。 copyright 进入日本
上述四家协会表示，苹果应对这一问题负有重要责任。他们还称，苹果所声称的在筛选应用过程中无法检查版权内容是完全没有说服力的解释。声明还称，应图书作者和出版商的要求，苹果此前已撤下了应用商店部分盗版图书，但还有大量的盗版数字图书仍在出售。
声明要求苹果成立专门部门彻查此事，并撤下涉嫌盗版数字书籍，同时制定完善的筛查规范，防止类似事件重演。声明称：“我们愿意与苹果坐下来协商，共同制定有关数字产品网上出售的规定。”“我们强烈要求苹果以负责任的态度立即采取行动。”
苹果日本公司在一份媒体说明中指出：“我们完全理解包括版权在内的知识产权的重要性，并会立即采取适当措施来解决相关投诉。”
据苹果应用商店11月30日的截屏显示，盗版的村上春树小说《1Q84》在苹果应用商店内售价230日元(约合2.76美元)。目前，该书籍已经下架。
苹果“应用商店”（App Store）提供大量数字内容，专门供iPhone和 iPad用户在线购买。
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苹果在线商店(中国)
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日本多家出版商指责App Store涉嫌盗版
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