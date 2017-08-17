当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 日本多家出版商指责App Store涉嫌盗版

日本多家出版商指责App Store涉嫌盗版

时间: 2017-08-17 16:36 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：点击图片进入下一页 参考消息网6月20日报道 外媒称，去年访问韩国的中国游客达612万名，他们是驱动韩国经济的大手笔。那么，他们到底去哪儿、买什么、怎么购买呢。 据韩国《朝鲜日报》网站6月17日报道，IT（信息技术）企业LG CNS以3000多名中国游客为对象，他们以在大型超市、免税店紧紧跟随中国。。。

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上述四家协会表示，苹果应对这一问题负有重要责任。他们还称，苹果所声称的在筛选应用过程中无法检查版权内容是完全没有说服力的解释。声明还称，应图书作者和出版商的要求，苹果此前已撤下了应用商店部分盗版图书，但还有大量的盗版数字图书仍在出售。



声明要求苹果成立专门部门彻查此事，并撤下涉嫌盗版数字书籍，同时制定完善的筛查规范，防止类似事件重演。声明称：“我们愿意与苹果坐下来协商，共同制定有关数字产品网上出售的规定。”“我们强烈要求苹果以负责任的态度立即采取行动。”



苹果日本公司在一份媒体说明中指出：“我们完全理解包括版权在内的知识产权的重要性，并会立即采取适当措施来解决相关投诉。”



据苹果应用商店11月30日的截屏显示，盗版的村上春树小说《1Q84》在苹果应用商店内售价230日元(约合2.76美元)。目前，该书籍已经下架。

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苹果“应用商店”（App Store）提供大量数字内容，专门供iPhone和 iPad用户在线购买。

访问:

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苹果在线商店(中国)

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